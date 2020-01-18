7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм

Рифай
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Рифай – представитель гидов
Практически ни одна поездка по острову не обходится без посещения древнего сооружения в центре страны — грандиозной Львиной скалы.

На экскурсии вы не только познакомитесь с ее необыкновенной историей и легендами, но и посетите слоновий питомник в Пинавелле, а также сакральное место Шри-Ланки — крупнейший в Южной Азии пещерный храм в Дамбулле.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.29
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона

Что вас ожидает

Символ Шри-Ланки
Сначала вы заедете в Пинавеллу, где находится крупный слоновий питомник, основанный еще в 1975 году — в таком количестве, как здесь, их можно увидеть разве что в Национальном парке Миннерия. Вы узнаете печальную историю о том, как Гражданская война, длившаяся не одно десятилетие, поставила слонов на грань вымирания, и как власти страны пытаются спасти животных, обеспечивая им здесь питание, уход и защиту.

Пещерный храм древнего королевства
Далее вы отправитесь в Дамбуллу, где посетите всемирно известный буддистский храм. Это священное место уже 22 века является центром паломничества. В строительстве пещерного комплекса, высеченного в скале, принимали участие многие правители острова, сменявшие друг друга. Если вы оказались в Шри-Ланке, каменный храм спящего Будды непеременно стоит увидеть — здесь находится 150 статуй Будды, половина из которых покрыта золотом, а на многочисленных стенах пещеры можно наблюдать буддийскую живопись. Кроме истории храма вас обязательно должны впечатлить и окружающие пейзажи: возвыщающееся на вершине горы религиозное сооружение на фоне живописного леса выглядит потрясающе.

Львиная скала, или восьмое чудо света
Величественная гора Сигирия — одна из главных достопримечательностей Цейлона. В 5 веке король Кассапа, опасаясь преследований своего брата, построил на скальном плато неприступную крепость. Свое название Львиная скала получила, благодаря тому, что каменная лестница, ведущая на вершину, была оформлена в виде огромного сидящего льва, между лап которого эта лестница начиналась. Сегодня сохранились только фрагменты этого колоссального каменного изваяния, но даже они прекрасно передают величие древнего сооружения. Вы узнаете, что происходило в Львиной скале с начала ее возведения, почему, обнаружив в 1907 году эту крепость, британский исследователь заявил об открытии «возможно, крупнейшей картины в мире», по какой причине именно фигура льва была выбрана королем в качестве оформления этого грандиозного сооружения и многие другие факты и легенды, связанные с Сигирией.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии на сайте указана с учетом того, что трансфер организован из Коломбо/ Негомбо/ Калутара.
  • Стоимость тура от Берувела/ Бентота/ Алутгама — 240 евро; от Хиккадува — 250 евро; от Унаватуна – 240 евро.
  • Дополнительные расходы: входные билеты (слоновий питомник — 20$), Сигирия — 30$; пещерный храм в Дамбулла – 10$.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Рифай
Рифай
Мне 41 год, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости - будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
Заказывали 2-х дневную экскурсию для 6-ти человек. Все прошло прекрасно. За нами заехали в отель, передвигались на комфортном микроавтобусе. Получили массу интересных впечатлений. Гид рассказал много интересной информации, на Русском языке. Прокатились на поезде в горах. Очень довольны экскурсией.
18 ноября 2019
Это сложно назвать экскурсией, так как фактически с нами был экскурсовод, а не сопровождающий... Мы не получили практически никакой информации. Из плюсов - хороший автомобиль, выполнялись все наши пожелания по поводу остановок и «экскурсовод» познакомил нас с некоторыми видами флоры острова.
12 апреля 2019
Прекрасный гид, чудесный остров, только одно «но» - дороги, но ведь и на Солнце бывают пятна))). В целом всё прекрасно! Особенно рекомендую гида - замечательное сочетание: знание истории и современной жизни Шри-Ланки! Рекомендую!!!
8 февраля 2019
Экскурсия была отличная, гид учился в Санкт-Петербурге и отлично говорил по русски, хотя жаловался, что начал забывать слова :) Всё было вовремя и Водитель тоже был отличный! Единственное о чем стоит предупреждать будущих путешественников- о стоимости входных билетов в храмы и т.д. Их стоимость достаточно высокая
1 февраля 2019
Хороший екскурсовод
13 января 2019
Вместо гида Рифая экскурсию проводил Файзал, который по-русски говорил плохо, толком ничего не рассказал и вообще был очень уставшим после 5 дней экскурсий( о чём он сразу предупредил).
3 декабря 2018
Все понравилось!

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