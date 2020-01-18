7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символ Шри-Ланки

Сначала вы заедете в Пинавеллу, где находится крупный слоновий питомник, основанный еще в 1975 году — в таком количестве, как здесь, их можно увидеть разве что в Национальном парке Миннерия. Вы узнаете печальную историю о том, как Гражданская война, длившаяся не одно десятилетие, поставила слонов на грань вымирания, и как власти страны пытаются спасти животных, обеспечивая им здесь питание, уход и защиту.

Пещерный храм древнего королевства

Далее вы отправитесь в Дамбуллу, где посетите всемирно известный буддистский храм. Это священное место уже 22 века является центром паломничества. В строительстве пещерного комплекса, высеченного в скале, принимали участие многие правители острова, сменявшие друг друга. Если вы оказались в Шри-Ланке, каменный храм спящего Будды непеременно стоит увидеть — здесь находится 150 статуй Будды, половина из которых покрыта золотом, а на многочисленных стенах пещеры можно наблюдать буддийскую живопись. Кроме истории храма вас обязательно должны впечатлить и окружающие пейзажи: возвыщающееся на вершине горы религиозное сооружение на фоне живописного леса выглядит потрясающе.

Львиная скала, или восьмое чудо света

Величественная гора Сигирия — одна из главных достопримечательностей Цейлона. В 5 веке король Кассапа, опасаясь преследований своего брата, построил на скальном плато неприступную крепость. Свое название Львиная скала получила, благодаря тому, что каменная лестница, ведущая на вершину, была оформлена в виде огромного сидящего льва, между лап которого эта лестница начиналась. Сегодня сохранились только фрагменты этого колоссального каменного изваяния, но даже они прекрасно передают величие древнего сооружения. Вы узнаете, что происходило в Львиной скале с начала ее возведения, почему, обнаружив в 1907 году эту крепость, британский исследователь заявил об открытии «возможно, крупнейшей картины в мире», по какой причине именно фигура льва была выбрана королем в качестве оформления этого грандиозного сооружения и многие другие факты и легенды, связанные с Сигирией.