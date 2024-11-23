Экскурсия в Канди на 1 день - это уникальная возможность посетить одну из древних столиц Шри-Ланки, основанную в XIV веке на высоте 500 м над уровнем моря. Погрузитесь в атмосферу
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПутешествие в Канди: Древняя столица, храм Зуба Будды и ланкийские сокровища! Одна из древних столиц острова Шри-Ланка, основанная в XIV веке на высоте 500 м. над уровнем моря! Предлагаем из Коломбо отправиться в Канди, широко известный как один из сакральных буддистских городов, где возвышается очень почитаемая святыня — храм Зуба Будды. Бронируйте экскурсию с гидом, чтобы открыть для себя сокровища последней столицы сингальских владык и "туристический магнит" Шри-Ланки в наши дни. Древний храм Зуба Будды, живописно находящийся на берегу, по праву считается архитектурной и духовной жемчужиной Канди. Путешественники прикоснутся к его истории и впечатлятся гармоничным воплощением храмового ансамбля с искусно выполненными украшениями из дерева, мастерски расписанными потолками и входными группами, декором из слоновой кости и серебра. Помимо этого, по маршруту заглянем и в другие примечательные локации:
- Очаровательный Сад пряностей, где можно увидеть, как растут экзотические представители флоры.
- Миниатюрная чайная плантация — приятный уголок для релакса и фотосессии.
- Катание на слонах добавит ланкийского колорита и ярких эмоций этому однодневному приключению.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Зуба Будды
- Очаровательный Сад пряностей
- Миниатюрная чайная плантация
- Катание на слонах
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Входные билеты по программе
- Wi-Fi и Вода на борту
Что не входит в цену
- Входные билеты и питание,
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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