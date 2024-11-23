Из Коломбо в Канди на один день

Индивидуальная экскурсия в Коломбо: древняя столица Шри-Ланки, основанная в XIV веке, на высоте 500 м над уровнем моря
Экскурсия в Канди на 1 день - это уникальная возможность посетить одну из древних столиц Шри-Ланки, основанную в XIV веке на высоте 500 м над уровнем моря. Погрузитесь в атмосферу
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древнего города, насладитесь его культурой и историей.

Это индивидуальная экскурсия, что означает, что вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в своем собственном темпе.

Забронируйте экскурсию и откройте для себя Канди - город, который удивит вас своей красотой и богатой историей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная культура
  • 🏰 Древняя история
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🏞️ Прекрасные виды
  • 📸 Отличные фото возможности
    • Из Коломбо в Канди на один день
    Из Коломбо в Канди на один день
    Из Коломбо в Канди на один день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Канди

    • Описание экскурсии

    Путешествие в Канди: Древняя столица, храм Зуба Будды и ланкийские сокровища! Одна из древних столиц острова Шри-Ланка, основанная в XIV веке на высоте 500 м. над уровнем моря! Предлагаем из Коломбо отправиться в Канди, широко известный как один из сакральных буддистских городов, где возвышается очень почитаемая святыня — храм Зуба Будды. Бронируйте экскурсию с гидом, чтобы открыть для себя сокровища последней столицы сингальских владык и "туристический магнит" Шри-Ланки в наши дни. Древний храм Зуба Будды, живописно находящийся на берегу, по праву считается архитектурной и духовной жемчужиной Канди. Путешественники прикоснутся к его истории и впечатлятся гармоничным воплощением храмового ансамбля с искусно выполненными украшениями из дерева, мастерски расписанными потолками и входными группами, декором из слоновой кости и серебра. Помимо этого, по маршруту заглянем и в другие примечательные локации:
    • Очаровательный Сад пряностей, где можно увидеть, как растут экзотические представители флоры.
    • Миниатюрная чайная плантация — приятный уголок для релакса и фотосессии.
    • Катание на слонах добавит ланкийского колорита и ярких эмоций этому однодневному приключению.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Храм Зуба Будды
    • Очаровательный Сад пряностей
    • Миниатюрная чайная плантация
    • Катание на слонах
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    • Входные билеты по программе
    • Wi-Fi и Вода на борту
    Что не входит в цену
    • Входные билеты и питание,
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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