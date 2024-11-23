читать дальше древнего города, насладитесь его культурой и историей.



Это индивидуальная экскурсия, что означает, что вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в своем собственном темпе.



Забронируйте экскурсию и откройте для себя Канди - город, который удивит вас своей красотой и богатой историей

Экскурсия в Канди на 1 день - это уникальная возможность посетить одну из древних столиц Шри-Ланки, основанную в XIV веке на высоте 500 м над уровнем моря. Погрузитесь в атмосферу