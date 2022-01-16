Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 9 лет. Руковожу туристической компанией — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Канди и окрестности
Мы побываем в старинном буддийском храме, погуляем по гигантскому ботаническому саду и познакомимся с очаровательными ланкийскими слонами. В программе экскурсии:
Храм Зуба Будды — главная достопримечательность Канди. Вы узнаете историю священной реликвии и осмотрите великолепный храмовый комплекс с резными деревянными украшениями, расписными потолками и дверьми, отделанными серебром и слоновой костью. Мы расскажем об одной из самых красочных процессий на Востоке — Эсала-Перахера — и поделимся легендой о волосах принцессы Хемамалы.
Слоновий питомник Пиннавела — место, куда привозят слонят, оставшихся без родителей. Тут их воспитывают, после чего отправляют в зоопарки разных стран либо обучают работать. Вы услышите историю питомника и, если повезет, понаблюдаете за процессом кормления слонят.
Королевский ботанический сад — один из лучших парков Южной Азии. Вы пройдете по аллее Мемориальных деревьев, увидите больше сотни видов пальм, коллекцию комнатных растений и декоративных орхидей. А мы раскроем, как с ланкийским парком связаны Николай II и Юрий Гагарин.
Организационные детали
Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Транспорт включен в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Пиннавела — 12 евро, храм Зуба Будды — 8 евро, Ботанический сад — 8 евро
Мы также можем организовать экскурсию с побережья. Детали уточняйте в личном сообщении.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Коломбо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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людмила
16 янв 2022
Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
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