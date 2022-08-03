Канди - последняя столица сингальских королей и один из важнейших городов Шри-Ланки.
На экскурсии вы увидите живописное искусственное озеро и посетите древний храм Зуба Будды, расположенный прямо на берегу.
Также предусмотрен визит
На экскурсии вы увидите живописное искусственное озеро и посетите древний храм Зуба Будды, расположенный прямо на берегу.
Также предусмотрен визит
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная возможность увидеть храм Зуба Будды
- 🐘 Посещение слоновьего питомника Пиннавела
- 🌸 Прогулка по королевскому ботаническому саду
- 🚗 Транспорт включен в стоимость
- 👨🏫 Экскурсия с профессиональным гидом
Что можно увидеть
- Храм Зуба Будды
- Слоновий питомник Пиннавела
- Королевский ботанический сад
Описание экскурсии
Канди и окрестности
Мы побываем в старинном буддийском храме, погуляем по гигантскому ботаническому саду и познакомимся с очаровательными ланкийскими слонами. В программе экскурсии:
- Храм Зуба Будды — главная достопримечательность Канди. Вы узнаете историю священной реликвии и осмотрите великолепный храмовый комплекс с резными деревянными украшениями, расписными потолками и дверьми, отделанными серебром и слоновой костью. Мы расскажем об одной из самых красочных процессий на Востоке — Эсала-Перахера — и поделимся легендой о волосах принцессы Хемамалы.
- Слоновий питомник Пиннавела — место, куда привозят слонят, оставшихся без родителей. Тут их воспитывают, после чего отправляют в зоопарки разных стран либо обучают работать. Вы услышите историю питомника и, если повезет, понаблюдаете за процессом кормления слонят.
- Королевский ботанический сад — один из лучших парков Южной Азии. Вы пройдете по аллее Мемориальных деревьев, увидите больше сотни видов пальм, коллекцию комнатных растений и декоративных орхидей. А мы раскроем, как с ланкийским парком связаны Николай II и Юрий Гагарин.
Организационные детали
- Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Пиннавела — $13, храм Зуба Будды — $9, ботанический сад — $9
- Мы также можем организовать экскурсию с побережья. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла задать вопросы, которые меня интересовали, человеку, знающему особенности жизни и
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л
Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
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Отличная экскурсия. Все было очень познавательно, насыщенно, время провели с удовольствием и пользой.
Гид Веранжит все так круто рассказывал, было очень интересно слушать.
Обязательно рекомендуем всем съездить, если хотите стать ближе к истории Шри-Ланке.
Пишу отзыв спустя долгое время, только приятные эмоции помним до сих пор. Особенно экскурсия по реке и свежевыжатый соки из плавучего кафе-магазина.
Гид Веранжит все так круто рассказывал, было очень интересно слушать.
Обязательно рекомендуем всем съездить, если хотите стать ближе к истории Шри-Ланке.
Пишу отзыв спустя долгое время, только приятные эмоции помним до сих пор. Особенно экскурсия по реке и свежевыжатый соки из плавучего кафе-магазина.
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А
Экскурсия соответствовала заявленным ожиданиям. Гид молодец.
Из минусов: довольно тяжелый траффик (но это реалии Шри-Ланки);
Не заявлены изначально дополнительные расходы на входные билеты - это неприятный осадок, снизивший оценку
Из минусов: довольно тяжелый траффик (но это реалии Шри-Ланки);
Не заявлены изначально дополнительные расходы на входные билеты - это неприятный осадок, снизивший оценку
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О
Здравствуйте, гид Самурди, показалось, что была не заинтересована в проведении экскурсии, работала по принципу "спросишь-ответит, не спросишь-будешь ехать в тишине", больше оцениваю не как гида, а как услуги русскоговорящего сопровождающего.
Алевтина
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга, Данный гид одна из лучших на Шри-Ланке. Она работает прекрасно со сложными турами,имеет опыт работы более 20 лет,
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Входит в следующие категории Коломбо
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