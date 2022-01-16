Канди — последняя столица сингальских королей и один из важнейших городов Шри-Ланки.



Вы увидите живописное искусственное озеро и посетите древний храм Зубы Будды, расположенный прямо на берегу.



Кроме того, мы заедем в слоновий питомник Пиннавела и потрясающий ботанический сад, где собраны сотни местных растений и деревьев.