Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла задать вопросы, которые меня интересовали, человеку, знающему особенности жизни и

религии Шри-Ланки изнутри. Конечно, для детей, да и для взрослых, было незабываемо знакомство со слонами в приюте Пинавелла🐘. Это ни с чем не сравнимые впечатления! А Ботанический сад - красивое и познавательное место для прогулок. Вернулись все довольные, с массой новой информации как общеобразовательной, так и эстетической. Отличная экскурсия!

Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.

Gnoian

Отличная экскурсия. Все было очень познавательно, насыщенно, время провели с удовольствием и пользой.

Гид Веранжит все так круто рассказывал, было очень интересно слушать.

Обязательно рекомендуем всем съездить, если хотите стать ближе к истории Шри-Ланке.

Пишу отзыв спустя долгое время, только приятные эмоции помним до сих пор. Особенно экскурсия по реке и свежевыжатый соки из плавучего кафе-магазина.