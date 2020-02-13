4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
«Гавань с лиственными манговыми деревьями»
Кто может знать Коломбо лучше, чем человек, проживший практически всю свою жизнь в самом центре этого сумасшедшего города? Я с радостью познакомлю вас с его главными достопримечательностями, расскажу о том, как многие народы, приезжающие сюда в разные времена, повлияли на современный вид и уклад жизни Коломбо — к слову, крупнейшего порта в Южной Азии. Вас ждет встреча с яркой комбинацией архитектурных стилей, культур, традиций и религий!