4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо большое: нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод, которого подобрала компания. Это действительно был индивидуальный подход к Экскурсии: экскурсовод смог и заинтересовать, и обьяснить, и показать именно то, что было интересно именно нам. Мы высказали свои пожелания в переписке и экскурсию подстроили под наши интересы. Хотя наша группа была сложной: бабушка (65), девочка (13) и два человека по 40 лет. Но понравилось всем. Также отдельное спасибо, что возможности Экскурсии учитывали потребности людей с ограниченными возможностями (бабушка передвигается на коляске): темп, маршрут, интересные места... В общем, нам все понравилось и мы искренне рекомендуем компанию и экскурсовода. Спасибо ещё раз