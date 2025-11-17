4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Коломбо - первая встреча

Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Представьте себе город, где каждый шаг открывает новую страницу истории, где древние традиции соседствуют с современной жизнью. Экскурсия «Коломбо - первая встреча» приглашает вас на встречу с самым большим городом
читать дальшеуменьшить

Шри-Ланки.

Вы увидите знаковые достопримечательности: Национальный музей, публичную библиотеку, университет и муниципалитет.

Особое внимание уделяется Храму Гангарама, самому важному буддистскому храму города, основанному в 1841 году, который сегодня является не только местом поклонения, но и центром обучения монахов.

Мечеть Джами Уль Альфар, одна из старейших мечетей Коломбо, поражает своим уникальным дизайном, сочетающим элементы различных архитектурных стилей.

Парк Вихарамахадеви, классический английский парковый комплекс, предложит вам прогулку по тенистым аллеям, а Набережная Галле Фейс познакомит с центральным городским променадом, где останавливались многие важные персоны.

Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Коломбо глазами его жителей, почувствовать его дух и неповторимую атмосферу

4.6
46 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🕌 Уникальные религиозные места
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🌊 Променад по набережной
  • 🛍️ Возможность шопинга
Коломбо - первая встреча
Коломбо - первая встреча
Коломбо - первая встреча

Что можно увидеть

  • Национальный музей
  • Публичная библиотека
  • Университет
  • Муниципалитет
  • Храм Гангарама
  • Мечеть Джами Уль Альфар
  • Парк Вихарамахадеви
  • Набережная Галле Фейс

Описание экскурсии

Коломбо вчера и сегодня

Вы увидите все знаковые достопримечательности города: Национальный музей, публичную библиотеку, университет и муниципалитет. Также в программе экскурсии:

  • Храм Гангарама — самый важный буддистский храм города, основанный в 1841 году. Мы расскажем, при каких обстоятельствах он стал не только священным местом, но и центром обучения монахов в области истории и религии Востока. Сегодня вы увидите здесь целый комплекс, включающий культовые и жилые помещения, библиотеку и учебные классы.
  • Мечеть Джами Уль Альфар — одна из старейших мечетей Коломбо. Ее строительство инициировала в начале XX века местная индийская мусульманская община. Мы поясним, каким образом в дизайне мечети сочетаются элементы индийской, индо-исламской архитектуры, а также неоготики и неоклассического стиля.
  • Парк Вихарамахадеви — вы посетите классический английский парковый комплекс, возвышающийся среди яркого и колоритного азиатского Коломбо. Погуляете по благоустроенным тенистым аллеям, увидите исполинскую позолоченную статую Будды, резные беседки, орхидеи, тропические деревья и озеро.
  • Набережная Галле Фейс — вы погуляете по центральному городскому променаду, основанному в середине XIX века, и увидите старейший одноименный отель. Именно здесь останавливались все важные персоны, когда-либо посещавшие остров. Например, в 1961 году гостем отеля стал Юрий Гагарин.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в храм Гангарама — 3$
  • При заказе экскурсии с круизного лайнера, пожалуйста, предоставьте копии всех паспортов, название лайнера, время прибытия. Дополнительные расходы (50 евро на группу — специальное разрешение).

Как проходит экскурсия

  • Место начала — любой отель Коломбо
  • Посещение мечети предполагает соответствующий внешний вид
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • По желанию мы можем включить в экскурсию шопинг

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
3
2
2
2
1
1
Марина
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время+2
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
Вам был полезен этот отзыв?
Майя
По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле нас встретила гид Иветта с водителем. Во время экскурсии посмотрели знаковые места города, а также гид учла наши пожелания. Например, очень хотелось зайти в цветочный магазин. Вечером дала рекомендации, где можно поужинать.
Рекомендую 🙌🏻
По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле
По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле
По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле
По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Гиду Думинду дадим высокие оценки за глубокие знания истории, экономики и культуры Шри-Ланки, а также за гибкость в маршрутах. Экскурсии охватывают Храм Зуба Будды, Петтах и другие точки, с удобным транспортом и учетом пожеланий. Организация хорошая все вовремя, с фото в лучших ракурсах.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Прекрасная и познавательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с
Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Невероятно довольны экскурсией! Всего за несколько часов, несмотря на автомобильные пробки, гид Иветта, сумела и успела нам показать много знаковых мест Коломбо. Отдельное спасибо водителю. Рекомендуем обращаться к Алевтине за экскурсиями!
Невероятно довольны экскурсией! Всего за несколько часов, несмотря на автомобильные пробки, гид Иветта, сумела и успела
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Коломбо

Похожие экскурсии на «Коломбо - первая встреча»

Коломбо 360°: старое, новое, вечное
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
Город, который в корне поменяет ваше представление о стране
14 авг в 09:00
15 авг в 08:30
от $230 за всё до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
15 авг в 05:30
16 авг в 05:30
от $480 за всё до 2 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
Завтра в 09:00
14 авг в 06:00
от $1582 за всё до 2 чел.
Главное на Шри-Ланке за три дня
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Главное на Шри-Ланке за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
15 авг в 00:30
16 авг в 00:30
от $1295 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Коломбо
от $215 за экскурсию