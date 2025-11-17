4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Марина Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Майя По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле нас встретила гид Иветта с водителем. Во время экскурсии посмотрели знаковые места города, а также гид учла наши пожелания. Например, очень хотелось зайти в цветочный магазин. Вечером дала рекомендации, где можно поужинать.

Рекомендую 🙌🏻 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Гиду Думинду дадим высокие оценки за глубокие знания истории, экономики и культуры Шри-Ланки, а также за гибкость в маршрутах. Экскурсии охватывают Храм Зуба Будды, Петтах и другие точки, с удобным транспортом и учетом пожеланий. Организация хорошая все вовремя, с фото в лучших ракурсах. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кирилл Прекрасная и познавательная экскурсия! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд Вам был полезен этот отзыв? Да Нет