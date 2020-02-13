4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Визитные карточки» финансовой столицы Шри-Ланки на авто-пешеходной экскурсии

Алевтина
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Алевтина – экскурсионное агентство
Вы познакомитесь с историей, традициями, архитектурой и культурой самого большого города страны.

Посетите старинную мечеть и буддистский храм, насладитесь природой живописного парка в английском стиле и погуляете по главной городской набережной.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча

Что вас ожидает

Коломбо вчера и сегодня
Вы увидите все знаковые достопримечательности города: Национальный музей, публичную библиотеку, университет и муниципалитет. Также в программе экскурсии:

  • Храм Гангарама — самый важный буддистский храм города, основанный в 1841 году. Мы расскажем, при каких обстоятельствах он стал не только священным местом, но и центром обучения монахов в области истории и религии Востока. Сегодня вы увидите здесь целый комплекс, включающий культовые и жилые помещения, библиотеку и учебные классы.
  • Мечеть Джами Уль Альфар — одна из старейших мечетей Коломбо. Ее строительство инициировала в начале XX века местная индийская мусульманская община. Мы поясним, каким образом в дизайне мечети сочетаются элементы индийской, индо-исламской архитектуры, а также неоготики и неоклассического стиля.
  • Парк Вихарамахадеви — вы посетите классический английский парковый комплекс, возвышающийся среди яркого и колоритного азиатского Коломбо. Погуляете по благоустроенным тенистым аллеям, увидите исполинскую позолоченную статую Будды, резные беседки, орхидеи, тропические деревья и озеро.
  • Набережная Галле Фейс — вы погуляете по центральному городскому променаду, основанному в середине XIX века, и увидите старейший одноименный отель. Именно здесь останавливались все важные персоны, когда-либо посещавшие остров. Например, в 1961 году гостем отеля стал Юрий Гагарин.

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — любой отель Коломбо.
  • Дополнительно оплачивается входной билет в храм Гангарама — 3$
  • Посещение мечети предполагает соответствующий внешний вид
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • При заказе экскурсии с круизного лайнера, пожалуйста, предоставьте копии всех паспортов, название лайнера, время прибытия. Дополнительные расходы — 50 евро на группу (специальное разрешение).
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию шопинг
Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 9 лет. Руковожу туристической компанией — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Ездили на экскурсию в Коломбо с гидом Радиком, все было супер )) гид лчент интересно рассказывает , отвечает на все вопросы , прекрасно владеет русским языком!
Очень комфортно и интересно прошла экскурсия ! Огромное спасибо нашему гиду Радику!
7 февраля 2020
Отличная организацию экскурсий, пунктуальность, энциклопедические знания гидов. Молодцы!
5 января 2020
Спасибо большое: нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод, которого подобрала компания. Это действительно был индивидуальный подход к Экскурсии: экскурсовод смог и заинтересовать, и обьяснить, и показать именно то, что было интересно именно нам. Мы высказали свои пожелания в переписке и экскурсию подстроили под наши интересы. Хотя наша группа была сложной: бабушка (65), девочка (13) и два человека по 40 лет. Но понравилось всем. Также отдельное спасибо, что возможности Экскурсии учитывали потребности людей с ограниченными возможностями (бабушка передвигается на коляске): темп, маршрут, интересные места... В общем, нам все понравилось и мы искренне рекомендуем компанию и экскурсовода. Спасибо ещё раз
2 января 2020
Огромное спасибо вам и Виранджиту в отдельности за оченб содержательное знакомство с Коломбо.
Все проведенное время на экскурсии было замечательным и содержательным.

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«Гавань с лиственными манговыми деревьями»
Кто может знать Коломбо лучше, чем человек, проживший практически всю свою жизнь в самом центре этого сумасшедшего города? Я с радостью познакомлю вас с его главными достопримечательностями, расскажу о том, как многие народы, приезжающие сюда в разные времена, повлияли на современный вид и уклад жизни Коломбо — к слову, крупнейшего порта в Южной Азии. Вас ждет встреча с яркой комбинацией архитектурных стилей, культур, традиций и религий!

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