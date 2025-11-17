4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где каждый шаг открывает новую страницу истории, где древние традиции соседствуют с современной жизнью. Экскурсия «Коломбо - первая встреча» приглашает вас на встречу с самым большим городом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🕌 Уникальные религиозные места
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- 🌊 Променад по набережной
- 🛍️ Возможность шопинга
Что можно увидеть
- Национальный музей
- Публичная библиотека
- Университет
- Муниципалитет
- Храм Гангарама
- Мечеть Джами Уль Альфар
- Парк Вихарамахадеви
- Набережная Галле Фейс
Описание экскурсии
Коломбо вчера и сегодня
Вы увидите все знаковые достопримечательности города: Национальный музей, публичную библиотеку, университет и муниципалитет. Также в программе экскурсии:
- Храм Гангарама — самый важный буддистский храм города, основанный в 1841 году. Мы расскажем, при каких обстоятельствах он стал не только священным местом, но и центром обучения монахов в области истории и религии Востока. Сегодня вы увидите здесь целый комплекс, включающий культовые и жилые помещения, библиотеку и учебные классы.
- Мечеть Джами Уль Альфар — одна из старейших мечетей Коломбо. Ее строительство инициировала в начале XX века местная индийская мусульманская община. Мы поясним, каким образом в дизайне мечети сочетаются элементы индийской, индо-исламской архитектуры, а также неоготики и неоклассического стиля.
- Парк Вихарамахадеви — вы посетите классический английский парковый комплекс, возвышающийся среди яркого и колоритного азиатского Коломбо. Погуляете по благоустроенным тенистым аллеям, увидите исполинскую позолоченную статую Будды, резные беседки, орхидеи, тропические деревья и озеро.
- Набережная Галле Фейс — вы погуляете по центральному городскому променаду, основанному в середине XIX века, и увидите старейший одноименный отель. Именно здесь останавливались все важные персоны, когда-либо посещавшие остров. Например, в 1961 году гостем отеля стал Юрий Гагарин.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в храм Гангарама — 3$
- При заказе экскурсии с круизного лайнера, пожалуйста, предоставьте копии всех паспортов, название лайнера, время прибытия. Дополнительные расходы (50 евро на группу — специальное разрешение).
Как проходит экскурсия
- Место начала — любой отель Коломбо
- Посещение мечети предполагает соответствующий внешний вид
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- По желанию мы можем включить в экскурсию шопинг
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
+2
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По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле нас встретила гид Иветта с водителем. Во время экскурсии посмотрели знаковые места города, а также гид учла наши пожелания. Например, очень хотелось зайти в цветочный магазин. Вечером дала рекомендации, где можно поужинать.
Рекомендую 🙌🏻
Рекомендую 🙌🏻
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Ю
Гиду Думинду дадим высокие оценки за глубокие знания истории, экономики и культуры Шри-Ланки, а также за гибкость в маршрутах. Экскурсии охватывают Храм Зуба Будды, Петтах и другие точки, с удобным транспортом и учетом пожеланий. Организация хорошая все вовремя, с фото в лучших ракурсах.
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К
Прекрасная и познавательная экскурсия!
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О
Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
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Н
Невероятно довольны экскурсией! Всего за несколько часов, несмотря на автомобильные пробки, гид Иветта, сумела и успела нам показать много знаковых мест Коломбо. Отдельное спасибо водителю. Рекомендуем обращаться к Алевтине за экскурсиями!
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