Позавтракав, отправимся в город Дамбулла. По приезде посетим Золотой и Пещерный храмы — одну из главных святынь Шри-Ланки. Внутри пещер храмового комплекса находятся 153 статуи Будды, возраст многих из которых превышает две тысячи лет!

После обеда поднимемся на гору Сигирия, известную также, как Львиная скала. Полюбуемся видом на джунгли и встретим закат.