Шри-Ланка в двух частях: трип по достопримечательностям и релакс на побережье

Поучаствовать в джип-сафари по нацпарку, посетить древние города и храмы и отдохнуть у океана
В программе тура мы совместили знакомство с примечательными местами страны и 4 дня пляжного отдыха.

Вы увидите восьмое чудо света, прогуляетесь по чайным плантациям, искупаетесь в освежающих водопадах и прокатитесь на
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легендарном цейлонском поезде. Во время сафари понаблюдаете за дикими животными в их естественной среде обитания.

Во второй части тура мы расположимся в уютном отеле и будем загорать на белоснежных пляжах и открывать для себя секретные уголки курортной Мериссы. Желающие смогут взять уроки сёрфинга с русским инструктором.

Шри-Ланка в двух частях: трип по достопримечательностям и релакс на побережье
Шри-Ланка в двух частях: трип по достопримечательностям и релакс на побережье
Шри-Ланка в двух частях: трип по достопримечательностям и релакс на побережье

Описание тура

Организационные детали

Валюта на Шри Ланке — шри-ланкийская рупия. Обменять валюту можно в обменных пунктах. Мы обязательно подскажем, где выгоднее менять валюту в стране.
С собой можно взять сумму на обеды, ужины и личные расходы (например, на сувениры).
Цены на обеды и ужины варьируются от 7 до 20 долларов на человека (в зависимости от предпочтений и уровня заведений). На питание достаточно взять 400$ без учёта сувениров и алкогольных напитков.
В отелях, где мы будем останавливаться, есть Wi-Fi.
Также ты можешь приобрести сим-карту с пакетом интернета в аэропорту или в киосках по городу. Со связью и интернетом (через сотовых операторов) проблем замечено не было.
Мы дарим гайд по оформлению бесплатной страховки для путешествий заграницу с покрытием 50 000 $ и экстремального спорта (серфинг, лыжи, дайвинг и т. д.) всем участникам из РФ, эта страховка также подойдёт для открытия Шенгена и останется у вас на будущие путешествия!

Проживание. В 2-местных номерах в комфортных отелях 4*-5*: чистые эстетичные номера, бассейны и тропические сады на территории.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортный минивэн с wi-fi, кондиционером и водой в дороге, джипы на сафари, тук-туки для подъёмов и спусков в Амбулуваве и Элле.

Дети. Без детей.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель на берегу Индийского океана. Затем — свободное время на отдых. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся и поделимся ожиданиями от предстоящего путешествия.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Храмы Дамбуллы, закат на Сигирии

Позавтракав, отправимся в город Дамбулла. По приезде посетим Золотой и Пещерный храмы — одну из главных святынь Шри-Ланки. Внутри пещер храмового комплекса находятся 153 статуи Будды, возраст многих из которых превышает две тысячи лет!

После обеда поднимемся на гору Сигирия, известную также, как Львиная скала. Полюбуемся видом на джунгли и встретим закат.

Храмы Дамбуллы, закат на СигирииХрамы Дамбуллы, закат на СигирииХрамы Дамбуллы, закат на СигирииХрамы Дамбуллы, закат на Сигирии
3 день

Королевский ботанический сад, храм Зуба Будды

В этот день побываем в Королевском ботаническом саду, где собрано 45 000 видов растений из разных уголков мира. В местной оранжерее можно полюбоваться цветением сотен видов орхидей, а прогулявшись по «Аллее знаменитостей», можно отыскать деревья, высаженные Николаем II и Юрием Гагариным.

Затем посетим храм Зуба Будды — место паломничества буддистов со всего света. Вечером снова соберёмся за ужином и поделимся впечатлениями.

Королевский ботанический сад, храм Зуба БуддыКоролевский ботанический сад, храм Зуба БуддыКоролевский ботанический сад, храм Зуба БуддыКоролевский ботанический сад, храм Зуба Будды
4 день

Башня Амбулувава, отдых у бассейна, чайные плантации Нувара-Элии и прогулка по городу

Сегодня мы поднимемся на башню Амбулувава, откуда полюбуемся пейзажами окрестных городов и джунглей. Затем пообедаем и отдохнём у панорамного бассейна с видом на водопад Рамбоду.

После поедем в Нувара-Элию. Здесь посетим старинную чайную фабрику, увидим, как ланкийские женщины трудятся на плантациях, и продегустируем местные сорта чая. Вечером прогуляемся по городу и заглянем на английскую колониальную почту, откуда сможем отправить письма или открытки.

Башня Амбулувава, отдых у бассейна, чайные плантации Нувара-Элии и прогулка по городуБашня Амбулувава, отдых у бассейна, чайные плантации Нувара-Элии и прогулка по городуБашня Амбулувава, отдых у бассейна, чайные плантации Нувара-Элии и прогулка по городуБашня Амбулувава, отдых у бассейна, чайные плантации Нувара-Элии и прогулка по городу
5 день

Плато Хортон, поездка на поезде

После завтрака вас ждёт поход на плато Хортон. Этот национальный парк славится разнообразием природных ландшафтов, а также богатством растительного и животного мира. Главная достопримечательность — «Край земли» — километровый обрыв, откуда открывается чарующий вид на горные вершины и ущелье, по которому течёт горная река.

После прокатимся по знаменитой железной дороге и полюбуемся изумрудными горами и бескрайними чайными полями.

Плато Хортон, поездка на поездеПлато Хортон, поездка на поездеПлато Хортон, поездка на поездеПлато Хортон, поездка на поезде
6 день

Девятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана

Начнём день с прогулки к знаменитому Девятиарочному мосту, символу Шри-Ланки. Затем поднимемся на Малый пик Адама — треккинг не требует подготовки. Насладимся панорамой плантаций и покрытых зеленью холмов с высоты.

После посетим водопад Равана, затерянный в тенистых джунглях, который считается одним из самых широких в стране. Позагораем на камнях и искупаемся в природном бассейне.

Девятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад РаванаДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад РаванаДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад РаванаДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана
7 день

Джип-сафари в нацпарке, переезд к океану

Встанем на рассвете и отправимся в национальный парк «Яла», где вас ждёт джип-сафари, во время которого вы сможете понаблюдать за дикими животными с безопасного расстояния. Здесь обитают слоны, буйволы, пятнистые олени, цейлонские леопарды, вараны, мангусты и множество видов птиц.

После ярких впечатлений мы доберёмся до океана в курортном городке Мирисса, и следующие 4 дня проведём на побережье.

Джип-сафари в нацпарке, переезд к океануДжип-сафари в нацпарке, переезд к океануДжип-сафари в нацпарке, переезд к океануДжип-сафари в нацпарке, переезд к океану
8 день

Свободный день на побережье, урок сёрфинга для желающих

Сегодня свободный день. Вы сможете отдохнуть на уединённых пляжах с белым песком, познакомиться с местными жителями, полюбоваться маяками и посетить древние храмы. Для желающих (за доплату) будет организован урок сёрфинга под руководством инструктора. Вечером соберёмся за ужином: вы попробуете блюда из свежей рыбы (за доплату).

Свободный день на побережье, урок сёрфинга для желающихСвободный день на побережье, урок сёрфинга для желающихСвободный день на побережье, урок сёрфинга для желающих
9 день

Пляжный отдых

Снова свободный день для пляжного отдыха. После завтрака и сёрфинга устроим фотосессию на фоне океана и насладимся освежающим вкусом кокосов в тени высоких пальм.

Вечером прогуляемся вдоль берега, любуясь закатом и вдыхая солёный воздух, и поужинаем в ресторане.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
10 день

Прогулка по окрестностям, прощальный ужин

Позавтракав с видом на океан, желающие снова займутся сёрфингом. После мы посетим местные достопримечательности, сделаем яркие фотографии и прогуляемся по уютным улочкам города в поисках красивых сувениров.

Завершим путешествие прощальным ужином (за доплату) и обсуждением впечатлений.

Прогулка по окрестностям, прощальный ужинПрогулка по окрестностям, прощальный ужинПрогулка по окрестностям, прощальный ужин
11 день

Отъезд

После завтрака — отъезд в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1570
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы из аэропорта Коломбо и в аэропорт Коломбо в последний день
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Все трансферы по программе
  • Джип-сафари в национальном парке «Яла»
  • Билет на поезд в г. Элла
  • Услуги русскоговорящего гида с 1 по 7 день
  • Аренда тук-туков для подъёмов/спусков в Амбулуваве и Элле
  • Налоги и сборы, парковки, бензин, платные автострады по пути
Что не входит в цену
  • Перелёт в Коломбо и обратно (поможем с подбором билетов)
  • Обеды и ужины - $10-20 за 1 приём с человека
  • Страховка для выезжающих за границу (расскажем, как сделать её бесплатно, если вы живете в РФ)
  • Активности во время пляжного отдыха: сёрфинг, йога, купание с черепахами (по желанию)
  • Вход в Ravana pool club в г. Элла (по желанию)
  • Чаевые, личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, 10:00
Завершение: Коломбо, аэропорт, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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