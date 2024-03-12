А Александра Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады Огромная благодарность Шаммике за организацию нашего чудесного путешествия по Шри-Ланке. Начиная с с обсуждения экскурсионной программы и вплоть до окончания нашей поездки Шаммика всегда был на связи, оперативно отвечал на все возникающие у нас вопросы. Экскурсионную программу Шаммика подобрал для нас чудесную, за 4 насыщенных экскурсионных дня мы успели посмотреть основные достопримечательности, насладиться природными красотами острова и многое узнать об истории, культуре и традициях страны. Отели, в которых мы останавливались переночевать между экскурсиями были также идеальными - от чистоты номера до питания. Путешествовали мы втроём: мама и две дочки, 8 и 11 лет, с 15 по 19 февраля 2024 года. Также Шаммика помог нам с бронированием отеля для пляжного отдыха после экскурсионной программы. На протяжении всего экскурсионного маршрута нас сопровождали совершенно замечательные, доброжелательные и внимательные сотрудники Шаммики, водитель и гид Налака. Отдельное спасибо нашему водителю за профессионализм - не смотря на удивительное по интенсивности движение на дорогах острова все перемещения были комфортными и спокойными. Также хотелось бы отметить честность Шаммики и всех его сотрудников - никаких скрытых доплат, повышения стоимости и прочих неприятных моментов у нас не возникло - всё четко и согласно договоренностям.

N Nikita Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.

Е Екатерина Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады Ездили в 4-дневный тур. ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ: Сопровождение Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов. Водитель Ранга прекрасно водит машину, мы чувствовали себя в безопасности. Очень комфортный минивэн, особенно если учесть, что мы были в нём всего втроём. Содержание тура Отличный баланс культурных и природных достопримечательностей. Удачно продуман маршрут: переезды небольшие (1-3 часа), по пути остановки на смотровых площадках или перекусить. Хорошо, что организаторы не пытались упихать в тур как можно больше достопримечательностей: иначе бы приходилось ехать с утра до ночи и в голове бы всё перемешалось. Здесь как раз был комфортный объём впечатлений. Отели Видно, что отели для ночёвок подобраны с умом. Комфортные, расположены в красивых местах. Отели в Канди и Элле – с прекрасными видами. ПЛОХО: в отеле в Элле (Ella Red Rock) была отвратительная еда - рис и лапша, пережаренные в вонючем масле. Зато там терраса и великолепный вид на горы. В отеле в Нувара-Элии, напротив, ужин был замечательный - обильный и вкуснейший. ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ Непрозрачность цен В программе тура было предупреждение, что в стоимость не входят входные билеты на достопримечательности. Но не было точно сказано, какие билеты сколько стоят. Это выяснялось уже по ходу тура, и билеты были довольно дорогие. В слоновий питомник - 15 долларов, на шоу - 2000 рупий, в горный заповедник - 12 000 рупий и так далее. Мы не против дополнительных трат, но предпочли бы заранее быть к ним готовыми. Выбор ресторанов для обедов На обеды нас привозили в рестораны со шведскими столами, стоимость 1800-2000 рупий на человека. Но еда не везде была вкусная. Мы бы предпочли обычный формат - блюдо на заказ. Отсутствие запасных вариантов В один из дней планировался мини-поход по горному заповеднику (плато Хортон). Но утро выдалось дождливым и туманным, и гид отсоветовал туда идти, потому что мы ничего не увидим. В тот же день случилась и другая неожиданность - отменили горный поезд, на котором мы должны были ехать. Однако никаких запасных вариантов на непредвиденный случай не было. В итоге в тот день мы (по собственной инициативе) выполнили программу следующего дня, а на следующий день самостоятельно спланировали новый маршрут, посмотрев по карте попутные достопримечательности. К чести гида и Шаммики, они с нашим планом согласились, так что всё прошло хорошо. Кстати, на поезде мы всё-таки покатались на другой день, полчаса вместо запланированных двух. И были этому рады, потому что два часа на поезде точно делать нечего.

М Марина По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

Ю Юлиана По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

S Smirnov Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады Отличная экскурсия, очень понравилось. Маршрут полностью соответствовал нашим ожиданиям. сопровождение в ходе экскурсий и трансфер - на высшем уровне. По нашему желанию гид дополнительно заезжал туда, куда мы просили по дороге (на фабрику драг. камней, местное кафе стрит-фуда, магазин, и т. д.). Хотелось бы, конечно, чтобы гид больше сам рассказывал, а не только отвечал на наши вопросы