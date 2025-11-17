Мои заказы

Фото-путешествие на Шри-Ланку

Тур пройдёт в компании девчонок в сопровождении двух турлидеров
Описание тура

Тур пройдет в компании девчонок в сопровождении 2х тур-лидеров и местного русскоговорящего гида. Первую половину будем путешествовать по сердцу острова. Мы увидем водопады, чайные плантации, горы и слонов. А вторую наслаждаться индийским океаном и пляжами.

Программа тура по дням

1 день

Хеллоу Шри-Ланка! Я готова к приключениям

День 1

Ура!!!! Ты летишь на Шри-Ланку ✈️, в страну вечного лета, лучших пляжей, чайных плантаций, слонов и серфинга!

Ты прилетаешь в город Коломбо, столицу Шри-Ланки. Мы встречаем тебя в аэропорту и уже сегодня начнется наше путешествие. Вместе мы отправимся в деревушку Пиннавела, где ты познакомишься со слонами и насладишься удивительными природными ландшафтами.

Здесь мы посетим одну необычную фабрику, где производят бумагу из слоновьего навоза. Ты увидишь весь процесс ее изготовление и сможешь купить сувениры, которые удивят твоих друзей и родственников, когда ты расскажешь из чего они сделаны!

После длительного перелета ты заслужила провести ночь в Отель с бассейном и с захватывающим видом на горную реку. Этот отель необычен еще и тем, что он расположен на территории слоновьего питомника. Мы будем наблюдать, как купают слоников и делать крутые снимки. Вечером нас ждём вкусный ужин в приятной компании и познакомимся поближе!

2 день

Выпить литр чая? Да не вопрос

Подозреваю, что ты знаешь 2 сорта чая: черный и зеленый!

Сегодня ты получишь новые знания не только о разновидности чая, но и своими глазами увидишь процесс его изготовления.

Мы держим путь в сердце Цейлона ❤️ Нувара-Элию. Этот город расположен на высоте 1800м. Представь какие тут виды!

Подкрепившись цейлонским чаем ☕️, мы посмотрим живописный водопад Рамбода.

Именно тут, в Нувара-Элии, ощутим настоящий дух ланкийской жизни.

Мы остановимся на ночлег в отеле 4* c панорамным видом на чайные плантации, водопад и горы.

3 день

Взорвем Инстаграм

Следующий пункт нашего назначения Элла - небольшой красивый городок, который не оставил еще никого равнодушным!

И поедем мы туда по на поезде по самому живописному железнодорожному маршруту в Мире!
Сегодня ты звезда Инстаграма, ведь мы отправляемся на самый знаменитый в мире 9-ти Арочный Мост.

Первую половину дня проведём тут, сделаем крутые снимки и обязательно дождёмся ретро-поезд, который уже многие десятки лет проходит по этому мосту.

4 день

Полетаем в облаках?

В Элле мы проведем два дня, чтобы успеть посмотреть все!

Нас ждёт ещё одно популярное место «Малый пик Адама» . Слова тут излишни … просто посмотри фото!

Хочешь пощекотать нервишки? Предлагаю спуститься с горы на Зиплайне! Если ты на это осмелишься, то этот вечер мы будем смеяться от души, просматривая видюшки твоего спуска, заснятые на GoPro, где ты визжала от страха и плакала от счастья!

После мы почилим в самом модный pool - club, где мы заранее забронируем для нашей группы vip зону.

В элле мы остановимся в отеле е с шикарной панорамой, с террасы которого открываются такие виды, что тебе не захочется никуда уходить. Мы будем пить чай и наблюдать за мимо проплывающими облаками, а вечерком прогуляемся по улочкам города и поужинаем в атмосферном ресторане города, где попробуем, на наш взгляд, самые вкусные блюда Шри-Ланки!

5 день

Ущипните меня, я не верю своим глазам

Если думаешь, что тебя уже нечем удивить, ты ошибаешься! Спорим, ты еще ни разу не купалась на высоте 220 м, да еще и в бассейне горного водопада!

Диялума - это абсолютное сокровище! Время тут замирает… Чтобы подняться к его основанию, мы проберемся через самые настоящие джунгли, а если повезет, то увидим диких слонов, которые обитают здесь!
Зарядившись природной энергетикой и сделав крутые снимки, мы спустимся вниз и отправимся в долгий, но долгожданный путь на встречу к Индийскому океану! Держим путь на красавицу Мириссу.

Заселяемся в отель и идем встречать закат на знаменитом пальмовом острове!

6 день

Мне, пожалуйста, манговый смузи и шезлонг под паль

Сегодня ты проснешься рано утром, но не по будильнику. Тебя разбудит шум волн!

Это твой день! Купайся, загорай, кушай вкусняшки! Морепродукты и фрукты здесь по приятным ценам и на любой вкус.

В такой волшебный день не обойтись и без подарков! М. O.R.E adventures дарит тебе бесплатный урок серфинга с профессиональным инструктором и море фотографий тебя на гребне волны!

А вечером мы познакомимся поближе с ланкийским красным ромом и будем танцевать до утра босиком на песочке!

7 день

Другая Шри-Ланка

Сегодня мы дадим тебе возможность еще раз погрузиться в атмосферу страны, посетив городок Гале.

Этот город в далеком прошлом был португальской колонией, а сохранившиеся до нашего времени архитектура нам об этом напомнит. Узкие улочки, дизайнерские кафе, разноцветные домики перенесут тебя в средневековую Португалию.

Здесь мы прогуляемся до знаменитого маяка, который стал уже визитной карточкой Шри-Ланки.

А вечером нас ждет зажигательная вечеринка!!!! Надеюсь ты также любишь танцевать, как это любим мы!!

8 день

День-Тюлень

Сегодня объявляем День-Тюлень!

Загораем, пьем смузи, купаемся в океане, плаваем с черепахами (да, да, они живут прямо у нас на пляже) и просто кайфуем! Уверены, именно так ты мечтаешь провести свой отпуск!

А если душа просит драйва и ты хочешь покорять волны на серферской доске, мы тебе в этом поможем. От тебя требуется только хорошее настроение и защитный крем от солнца, желательно самый мощный!

9 день

А в душе я фото-модель

Как насчет пофоткаться в пальмах?

Ты уже с бронзовым загаром, сбросила пару килограммчиков после такого насыщенного путешествия. Так почему бы и не сделать красивые фоточки в бикини, в платье, а может и вовсе только с пальмовой веточкой. Мы вместе продумаем твой образ и на рассвете пойдем на пальмовый остров и сделаем красивые снимки, чтобы собрать множество лайков в инстаграме.

10 день

Абонент не доступен, я в заслуженном отпуске

Предлагаем проснуться пораньше и попрактиковать йогу с видом на океан! Ты будешь путешествовать в компании профессионального инструктора Адель, и она с радостью проведет для тебя занятие прямо на пляже! (По желанию)

Хочешь серфить, посетить больше достопримечательностей острова, посмотреть китов, а может просто кайфовать на пляже, ничего не делая?

Выбирай, что по душе, а мы тебе поможем с организацией твоего личного досуга.

Во второй половине мы провожаем тебя в аэропорт на организованном комфортабельном трансфере, что бы ты смогла увезти купленные килограммы цейлонского чая, сувениры и море впечатлений с этого "Волшебного острова"

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3-4 звезды. Все отели проверены нами, гарантия чистоты и захватывающих видов из номера
  • Завтраки
  • Расходы на транспорт во время путешествия (комфортабельный минивен)
  • Услуги местного сертифицированного русскоговорящего гида
  • Все экскурсии по программе тура и входные билеты
  • Бесплатное занятие серфингом с инструктором
  • Бесплатное занятие йогой
  • Сопровождение 2х тур-лидеров в течении всего путешествия. (Мы свободно владеем английским языком и уже не раз были на Шри-Ланке)
  • Разработанный авторский маршрут на 10 дней, который не предложит ни одно тур-агентство
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города
  • Трансфер из/в аэропорт если летите нерекомендованным нами рейсом
  • Личные расходы, питание
  • Стоимость визы
  • Дополнительные развлечения (зиплайн, снорклинг и т. д.)
Пожелания к путешественнику

-Наш тур не подходит любителям отельного отдыха и all inclusive

-Если вам не с кем поехать в отпуск, то вам однозначно к нам

-Любить путешествия

-Мы продумываем маршрут так, чтобы времени хватило на все: увидеть лучшее и насладиться увиденным

Визы
Виза оформляется и оплачивается онлайн. Стоимость 40$ Мы поможем с заполнением заявления на визу и ее оплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Настя! Я опытная путешественница и профессиональный фотограф. Организую авторские туры с 2018 года в формате девичников в разные уголки планеты. Основные направления: Каппадокия, Марокко, Шри-Ланка, ЮАР, Бали, Филиппины Танзания,
читать дальше

Бразилия и многие другие страны. Я не любитель стандартных отпусков, поэтому путешествие со мной будет настоящей авантюрой! Цель моих туров-показать вам мир глазами настоящего путешественника! Для своих туров я выбираю отели 4 *-5* и бутик-отели и сотрудничаю только с проверенными подрядчиками! Я организую девичники и отлично знаю, что для девчонок важны эстетика, комфорт и душевная атмосфера в коллективе! Именно поэтому я собираю только мини-группы (до 10 человек), выбираю отели с красивым интерьером и видом, заранее бронирую столики в лучших ресторанах и продумываю программу путешествия так, чтобы у нас были локации для красивых снимков. А если немного обо мне, то по профессии я финансист, но в 2017 году закончила школу профессиональной фотографии, уволилась из офиса и отправилась в кругосветное путешествие! Сейчас у меня на счету 41 странa, за это время я училась в Китае и Индии, работала во Франции, жила на Бали и Шри-Ланке. Я свободно говорю на английском и чувствую себя комфортно и уверено в любой стране. Я люблю активно проводить свободное время. Обожаю серфинг и учусь танцевать сальсу и бачату! А еще я счастливый человек! Я занимаюсь любимым делом - фотографией и исполнением чужих мечт! Свою работу я делаю с большой любовью. Девчонки чувствуют это и поэтому вновь и вновь возвращаются ко мне и мы вместе отправляемся в новое путешествия! Нас уже более 200 девчонок, таких же авантюристок и любительниц приключений! Присоединяйтесь и вы к нам! До встречи в новых странах! С любовью, Настя

