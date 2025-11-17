1 день

Хеллоу Шри-Ланка! Я готова к приключениям

День 1

Ура!!!! Ты летишь на Шри-Ланку ✈️, в страну вечного лета, лучших пляжей, чайных плантаций, слонов и серфинга!

Ты прилетаешь в город Коломбо, столицу Шри-Ланки. Мы встречаем тебя в аэропорту и уже сегодня начнется наше путешествие. Вместе мы отправимся в деревушку Пиннавела, где ты познакомишься со слонами и насладишься удивительными природными ландшафтами.

Здесь мы посетим одну необычную фабрику, где производят бумагу из слоновьего навоза. Ты увидишь весь процесс ее изготовление и сможешь купить сувениры, которые удивят твоих друзей и родственников, когда ты расскажешь из чего они сделаны!

После длительного перелета ты заслужила провести ночь в Отель с бассейном и с захватывающим видом на горную реку. Этот отель необычен еще и тем, что он расположен на территории слоновьего питомника. Мы будем наблюдать, как купают слоников и делать крутые снимки. Вечером нас ждём вкусный ужин в приятной компании и познакомимся поближе!

