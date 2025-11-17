Описание тура
Тур пройдет в компании девчонок в сопровождении 2х тур-лидеров и местного русскоговорящего гида. Первую половину будем путешествовать по сердцу острова. Мы увидем водопады, чайные плантации, горы и слонов. А вторую наслаждаться индийским океаном и пляжами.
Программа тура по дням
Хеллоу Шри-Ланка! Я готова к приключениям
День 1
Ура!!!! Ты летишь на Шри-Ланку ✈️, в страну вечного лета, лучших пляжей, чайных плантаций, слонов и серфинга!
Ты прилетаешь в город Коломбо, столицу Шри-Ланки. Мы встречаем тебя в аэропорту и уже сегодня начнется наше путешествие. Вместе мы отправимся в деревушку Пиннавела, где ты познакомишься со слонами и насладишься удивительными природными ландшафтами.
Здесь мы посетим одну необычную фабрику, где производят бумагу из слоновьего навоза. Ты увидишь весь процесс ее изготовление и сможешь купить сувениры, которые удивят твоих друзей и родственников, когда ты расскажешь из чего они сделаны!
После длительного перелета ты заслужила провести ночь в Отель с бассейном и с захватывающим видом на горную реку. Этот отель необычен еще и тем, что он расположен на территории слоновьего питомника. Мы будем наблюдать, как купают слоников и делать крутые снимки. Вечером нас ждём вкусный ужин в приятной компании и познакомимся поближе!
Выпить литр чая? Да не вопрос
Подозреваю, что ты знаешь 2 сорта чая: черный и зеленый!
Сегодня ты получишь новые знания не только о разновидности чая, но и своими глазами увидишь процесс его изготовления.
Мы держим путь в сердце Цейлона ❤️ Нувара-Элию. Этот город расположен на высоте 1800м. Представь какие тут виды!
Подкрепившись цейлонским чаем ☕️, мы посмотрим живописный водопад Рамбода.
Именно тут, в Нувара-Элии, ощутим настоящий дух ланкийской жизни.
Мы остановимся на ночлег в отеле 4* c панорамным видом на чайные плантации, водопад и горы.
Взорвем Инстаграм
Следующий пункт нашего назначения Элла - небольшой красивый городок, который не оставил еще никого равнодушным!
И поедем мы туда по на поезде по самому живописному железнодорожному маршруту в Мире!
Сегодня ты звезда Инстаграма, ведь мы отправляемся на самый знаменитый в мире 9-ти Арочный Мост.
Первую половину дня проведём тут, сделаем крутые снимки и обязательно дождёмся ретро-поезд, который уже многие десятки лет проходит по этому мосту.
Полетаем в облаках?
В Элле мы проведем два дня, чтобы успеть посмотреть все!
Нас ждёт ещё одно популярное место «Малый пик Адама» . Слова тут излишни … просто посмотри фото!
Хочешь пощекотать нервишки? Предлагаю спуститься с горы на Зиплайне! Если ты на это осмелишься, то этот вечер мы будем смеяться от души, просматривая видюшки твоего спуска, заснятые на GoPro, где ты визжала от страха и плакала от счастья!
После мы почилим в самом модный pool - club, где мы заранее забронируем для нашей группы vip зону.
В элле мы остановимся в отеле е с шикарной панорамой, с террасы которого открываются такие виды, что тебе не захочется никуда уходить. Мы будем пить чай и наблюдать за мимо проплывающими облаками, а вечерком прогуляемся по улочкам города и поужинаем в атмосферном ресторане города, где попробуем, на наш взгляд, самые вкусные блюда Шри-Ланки!
Ущипните меня, я не верю своим глазам
Если думаешь, что тебя уже нечем удивить, ты ошибаешься! Спорим, ты еще ни разу не купалась на высоте 220 м, да еще и в бассейне горного водопада!
Диялума - это абсолютное сокровище! Время тут замирает… Чтобы подняться к его основанию, мы проберемся через самые настоящие джунгли, а если повезет, то увидим диких слонов, которые обитают здесь!
Зарядившись природной энергетикой и сделав крутые снимки, мы спустимся вниз и отправимся в долгий, но долгожданный путь на встречу к Индийскому океану! Держим путь на красавицу Мириссу.
Заселяемся в отель и идем встречать закат на знаменитом пальмовом острове!
Мне, пожалуйста, манговый смузи и шезлонг под паль
Сегодня ты проснешься рано утром, но не по будильнику. Тебя разбудит шум волн!
Это твой день! Купайся, загорай, кушай вкусняшки! Морепродукты и фрукты здесь по приятным ценам и на любой вкус.
В такой волшебный день не обойтись и без подарков! М. O.R.E adventures дарит тебе бесплатный урок серфинга с профессиональным инструктором и море фотографий тебя на гребне волны!
А вечером мы познакомимся поближе с ланкийским красным ромом и будем танцевать до утра босиком на песочке!
Другая Шри-Ланка
Сегодня мы дадим тебе возможность еще раз погрузиться в атмосферу страны, посетив городок Гале.
Этот город в далеком прошлом был португальской колонией, а сохранившиеся до нашего времени архитектура нам об этом напомнит. Узкие улочки, дизайнерские кафе, разноцветные домики перенесут тебя в средневековую Португалию.
Здесь мы прогуляемся до знаменитого маяка, который стал уже визитной карточкой Шри-Ланки.
А вечером нас ждет зажигательная вечеринка!!!! Надеюсь ты также любишь танцевать, как это любим мы!!
День-Тюлень
Сегодня объявляем День-Тюлень!
Загораем, пьем смузи, купаемся в океане, плаваем с черепахами (да, да, они живут прямо у нас на пляже) и просто кайфуем! Уверены, именно так ты мечтаешь провести свой отпуск!
А если душа просит драйва и ты хочешь покорять волны на серферской доске, мы тебе в этом поможем. От тебя требуется только хорошее настроение и защитный крем от солнца, желательно самый мощный!
А в душе я фото-модель
Как насчет пофоткаться в пальмах?
Ты уже с бронзовым загаром, сбросила пару килограммчиков после такого насыщенного путешествия. Так почему бы и не сделать красивые фоточки в бикини, в платье, а может и вовсе только с пальмовой веточкой. Мы вместе продумаем твой образ и на рассвете пойдем на пальмовый остров и сделаем красивые снимки, чтобы собрать множество лайков в инстаграме.
Абонент не доступен, я в заслуженном отпуске
Предлагаем проснуться пораньше и попрактиковать йогу с видом на океан! Ты будешь путешествовать в компании профессионального инструктора Адель, и она с радостью проведет для тебя занятие прямо на пляже! (По желанию)
Хочешь серфить, посетить больше достопримечательностей острова, посмотреть китов, а может просто кайфовать на пляже, ничего не делая?
Выбирай, что по душе, а мы тебе поможем с организацией твоего личного досуга.
Во второй половине мы провожаем тебя в аэропорт на организованном комфортабельном трансфере, что бы ты смогла увезти купленные килограммы цейлонского чая, сувениры и море впечатлений с этого "Волшебного острова"
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3-4 звезды. Все отели проверены нами, гарантия чистоты и захватывающих видов из номера
- Завтраки
- Расходы на транспорт во время путешествия (комфортабельный минивен)
- Услуги местного сертифицированного русскоговорящего гида
- Все экскурсии по программе тура и входные билеты
- Бесплатное занятие серфингом с инструктором
- Бесплатное занятие йогой
- Сопровождение 2х тур-лидеров в течении всего путешествия. (Мы свободно владеем английским языком и уже не раз были на Шри-Ланке)
- Разработанный авторский маршрут на 10 дней, который не предложит ни одно тур-агентство
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города
- Трансфер из/в аэропорт если летите нерекомендованным нами рейсом
- Личные расходы, питание
- Стоимость визы
- Дополнительные развлечения (зиплайн, снорклинг и т. д.)
Пожелания к путешественнику
-Наш тур не подходит любителям отельного отдыха и all inclusive
-Если вам не с кем поехать в отпуск, то вам однозначно к нам
-Любить путешествия
-Мы продумываем маршрут так, чтобы времени хватило на все: увидеть лучшее и насладиться увиденным