В нашем 2-дневном путешествии вы не просто осмотрите главные достопримечательности Шри-Ланки, а ощутите атмосферу острова.Вы увидите впечатляющий водопад Равана на рассвете, прокатитесь по легендарному маршруту на поезде, подниметесь на Малый

пик Адама и, на выбор, на Сигирию или Пидурангалу за головокружительными видами гор и джунглей. Вместе с «чайным сомелье» посетите плантации и фабрики, попробуете настоящий цейлонский напиток. Осмотрите древние храмы, колониальную архитектуру и знаменитый Девятиарочный мост. Погрузитесь в историю Шри-Ланки, услышите о роли буддизма в жизни людей и ощутите саму душу острова. А ещё получите эффектные снимки: гид мастерски выполнит любое ваше желание для идеального кадра и подскажет лучшие ракурсы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Что нужно взять с собой?

1. В центре острова может быть немного прохладнее, чем на побережье, поэтому стоит прихватить с собой толстовки или рубашки!

2. И удобнее для подъёмов будут кроссовки.

Дополнительные траты: только личные расходы и питание вне отеля.

Во сколько выезд?

Выезд с побережья зависит от вашего местоположения, но он всегда ранний, поэтому можно заранее попросить завтрак с собой в своём отеле, они знают про ранние выезды – всё сделают!

Будут ли остановки?

Да, конечно! По таймингу у гида предусмотрены остановки на завтрак и обед.