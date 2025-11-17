Вы увидите впечатляющий водопад Равана на рассвете, прокатитесь по легендарному маршруту на поезде, подниметесь на Малый
Описание тура
Организационные детали
Что нужно взять с собой?
1. В центре острова может быть немного прохладнее, чем на побережье, поэтому стоит прихватить с собой толстовки или рубашки!
2. И удобнее для подъёмов будут кроссовки.
Дополнительные траты: только личные расходы и питание вне отеля.
Во сколько выезд?
Выезд с побережья зависит от вашего местоположения, но он всегда ранний, поэтому можно заранее попросить завтрак с собой в своём отеле, они знают про ранние выезды – всё сделают!
Будут ли остановки?
Да, конечно! По таймингу у гида предусмотрены остановки на завтрак и обед.
Программа тура по дням
Поездка на знаменитом поезде, подъём на Малый пик Адама, экскурсия по Нувара-Элии, чайные плантации и фабрики
В 2:00 и 4:00 мы выедем из отеля — время зависит от вашего местоположения. К рассвету доберёмся до впечатляющего водопада Равана. Рядом часто можно встретить дружелюбных обезьян — гид подготовит для вас фрукты, чтобы вы могли их покормить.
После короткой остановки нас ждёт завтрак в Элле, уютном городке среди зелёных холмов. Затем отправимся в путешествие на поезде. Вы сможете сделать кадры, ради которых сюда прилетают со всего мира. Гид поможет подобрать лучшие ракурсы.
После начнётся лёгкий подъём на Малый пик Адама, предстоит преодолеть около 400 ступеней. С вершины открывается завораживающая панорама зелёных холмов и долин.
Прибудем в Нувара-Элию и пообедаем. После прогуляемся по центру и заглянем в старинное почтовое отделение, сохранившее дух колониальной эпохи. Здесь можно отправить открытки близким.
Посетим чайные плантации и фабрики. Вы узнаете, как выращивают и производят знаменитый цейлонский чай, попробуете свежий напиток и сделаете снимки на фоне изумрудных склонов, покрытых аккуратными рядами кустов.
К вечеру прибудем в отель с панорамным видом на горы. Вас ждёт отдых после насыщенного дня, ужин и ночлег. Завтрак утром включён в стоимость.
Башня Амбулувава, Золотой храм Дамбуллы, подъём на Пидурангалу или Сигирию
В 6:00 завтракаем и выезжаем. Первая остановка — башня Амбулувава, уникальный религиозный комплекс, где под одной крышей соседствуют святыни четырёх религий. К башне ведёт живописная дорога, последний участок пути мы преодолеем на тук-туках. Обязательно стоит подняться на вершину башни — с неё открываются захватывающие виды.
Побываем у Золотого храма Дамбуллы, который венчает 30-метровая статуя Будды. Обед пройдёт в Сигирии.
Далее каждый участник сможет выбрать маршрут: Пидурангала или Сигирия.
Подъём на Пидурангалу — это лёгкое приключение для тех, кто не боится небольших испытаний. Тропа каменистая и местами неровная, но специальных навыков или снаряжения не требуется. С вершины можно полюбоваться Львиной скалой.
Желающие могут подняться непосредственно на Сигирию (оплачивается дополнительно) — древнюю цитадель и одно из восьми чудес света. Восхождение включает около 1200 ступеней, но награда стоит усилий: с вершины открывается панорама на окрестные джунгли и руины древнего города.
К вечеру, около 17:30, завершается путешествие. Мы отправимся обратно на побережье, проезжая живописные холмы и деревни.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, 2-местное
|$175
|Ребёнок 6-12 лет
|$90
|Взрослый, 1-местное
|$205
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и ужин, бутилированная вода
- Трансферы по маршруту, в том числе на тук-туках
- Услуги русскоговорящего гида
- Все входные билеты
- Фрукты для обезьян
Что не входит в цену
- Билет до одного из городов Шри-Ланки и обратно
- Питание вне программы - $10-15
- Подъём на Сигирию - $37
- Доплата за 1-местное размещение - $30
- Стоимость тура для ребёнка 6-12 лет - $90