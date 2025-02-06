Описание тура
Приветствуем тебя, наш новый друг!
Мечтаешь о волнах, солнце и свободе?
Тогда наш авторский серф-тур — это то, что тебе нужно, потому что серф-кемп с нами -это не просто путешествие - это перезагрузка каждой молекулы твоего атома только в лучшую сторону для тебя самого!!!
Добро пожаловать в мир океана, адреналина и гармонии! Мы предлагаем уникальный серф-тур, где каждая волна становится частью вашего путешествия к себе и природе!
Мы создаём не просто туры, а уникальные приключения, где вы не только научитесь ловить волны, но и найдёте свой внутренний баланс, вдохновение и новых друзей.
Наш девиз: Мы не можем остановить волны жизни, но мы можем научиться cёрфингу
Программа тура по дням
Прилет на остров и заселение на виллу
Трансфер из аэропорта Коломбо или Хамбантота. Время в пути до виллы около 2 часов. Заселение в номера и отдых. Знакомство и приветственный ужин bbq на вилле.
Акклиматизация с большими черепахами
Завтрак.
Акклиматизация, пьем кокосы, чилим на красивом пляже, плаваем и кормим больших черепах, снорклинг по желанию.
Свободное время!
Серфинг и форт Галле
Завтрак.
Едем на первый урок серфинга. Проводим фото/видео разбор ошибок.
Отдыхаем, обедаем и собираемся на экскурсию в форт Галле на поезде.
Галле - это старый портовый город,
построенный в 16 веке португальцами и включен в список всемирного наследия Юнеско.
Встречаем закат и возвращаемся домой на праздничном крейзи бас.
По желанию просмотры кино на проекторе, песни под гитару.
Серфинг. Озеро Коггала. Остров Корицы
Завтрак.
Второй урок серфинга.
Возвращаемся на виллу, отдыхаем, обедаем и собираемся на экскурсию на лодке по самому большому озеру Коггала на Шри-Ланке в поисках крокодилов. Посетим остров Корицы на озере Коггала — это остров с крупнейшими плантациями корицы на Шри-Ланке. На нём уже несколько столетий проживает 2 семьи, занимающиеся возделыванием плантаций.
Свободное время
Кино, игры, йога на вилле.
По желанию самых активных подскажем локации топовых баров и клубов.
Серфинг. Чил. Свободное время
Завтрак.
Третий урок серфинга. Проводим фото/видео разбор ошибок.
Свободное время.
Встречаем закат на пляже.
Отдыхаем возле бассейна, просмотры кино на проекторе и готовимся к большой экскурсии в центр острова
Серфинг. Черепашья ферма
Завтрак.
Четвертый урок серфинга.
Возвращаемся на виллу, обедаем и отдыхаем.
Едем на черепашью ферму, где можно не только посмотреть, но и самим отпустить черепашат в океан.
Свободное время.
Вечером просмотры кино на проекторе, настолки, чил у бассейна!
Sup тур. Балийская вилла. Мирисса
Завтрак.
Отправляемся делать красивый контент.
Sup тур по реке в Джунглях. После отдыхаем на ретрит вилле в Балийском стиле.
Посетим невероятный пляж Мириссы - Коконат хилл.
Встречаем закат на пляже.
Свободное время.
Кино, игры, йога на вилле.
Серфинг. Pool party
Завтрак.
Пятый урок серфинга. Проводим фото/видео разбор ошибок.
Свободное время.
Pool party на вилле.
Вечеринка на пляже под большой костер
Свободное время для шопинга в Унаватуне, закупаемся сувенирами, подарками.
На закате делаем прощальный большой костер на пляже и вечеринка на вилле!
Завтрак. Трансфер в аэропорт
Завтракаем и выезжаем в аэропорт!
Мы уверены, вы захотите еще вернуться к нам в кэмп на Шри-Ланку или Марокко;)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 10 дней - 9 ночей
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Проживание на трехэтажной вилле с бассейном
- Приветственный ужин Bbq
- Завтраки
- Пять уроков серфинга на русском языке
- Фото - и видеосъемка уроков
- Разборы ошибок по фото и видео
- Серф-борд и лайкра
- Трансфер до спотов на время уроков серфинга
- Экскурсия на лодке по самому большому озеру на Шри-Ланке среди мангровых лесов
- Экскурсия в европейский город форт Галле (входит в список Всемирного наследия Юнеско)
- Фирменные подарки
- Вечеринка у костра на берегу индийского океана
- Душевная атмосфера и новые знакомства со всего мира
Что не входит в цену
- Авиаперелет (помощь с подбором билетов)
- Обеды и ужины
- Sup тур с отдыхом на ретрит вилле в Балийском стиле - 40$ (по желанию)
- Виза (для Рф бесплатно на 30 дней)
О чём нужно знать до поездки
Путешествия - это лучшее образование современного мира!
Мы путешествуем, чтобы сменить не место, а мысли!
Будь с нами - будь на волне!
Пожелания к путешественнику
Дорогие друзья, мы ценим пожелания каждого нашего гостя, поэтому готовы немного изменить программу кемпа по вашему запросу. К примеру убрать или добавить уроки серфинга, предложить больше или меньше экскурсий или предоставить больше свободного времени для самостоятельных прогулок!
Мы очень постараемся сделать так, что бы путешествие с нами, осталось в памяти вашего сердце навсегда!!!
Наш серф-тур подходит для всех желающих!