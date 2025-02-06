Мои заказы

Описание тура

Приветствуем тебя, наш новый друг!

Мечтаешь о волнах, солнце и свободе?

Тогда наш авторский серф-тур — это то, что тебе нужно, потому что серф-кемп с нами -это не просто путешествие - это перезагрузка каждой молекулы твоего атома только в лучшую сторону для тебя самого!!!

Добро пожаловать в мир океана, адреналина и гармонии! Мы предлагаем уникальный серф-тур, где каждая волна становится частью вашего путешествия к себе и природе!

Мы создаём не просто туры, а уникальные приключения, где вы не только научитесь ловить волны, но и найдёте свой внутренний баланс, вдохновение и новых друзей.

Наш девиз: Мы не можем остановить волны жизни, но мы можем научиться cёрфингу

Программа тура по дням

1 день

Прилет на остров и заселение на виллу

Трансфер из аэропорта Коломбо или Хамбантота. Время в пути до виллы около 2 часов. Заселение в номера и отдых. Знакомство и приветственный ужин bbq на вилле.

2 день

Акклиматизация с большими черепахами

Завтрак.

Акклиматизация, пьем кокосы, чилим на красивом пляже, плаваем и кормим больших черепах, снорклинг по желанию.

Свободное время!

3 день

Серфинг и форт Галле

Завтрак.

Едем на первый урок серфинга. Проводим фото/видео разбор ошибок.

Отдыхаем, обедаем и собираемся на экскурсию в форт Галле на поезде.

Галле - это старый портовый город,

построенный в 16 веке португальцами и включен в список всемирного наследия Юнеско.

Встречаем закат и возвращаемся домой на праздничном крейзи бас.

По желанию просмотры кино на проекторе, песни под гитару.

4 день

Серфинг. Озеро Коггала. Остров Корицы

Завтрак.

Второй урок серфинга.

Возвращаемся на виллу, отдыхаем, обедаем и собираемся на экскурсию на лодке по самому большому озеру Коггала на Шри-Ланке в поисках крокодилов. Посетим остров Корицы на озере Коггала — это остров с крупнейшими плантациями корицы на Шри-Ланке. На нём уже несколько столетий проживает 2 семьи, занимающиеся возделыванием плантаций.

Свободное время

Кино, игры, йога на вилле.

По желанию самых активных подскажем локации топовых баров и клубов.

5 день

Серфинг. Чил. Свободное время

Завтрак.

Третий урок серфинга. Проводим фото/видео разбор ошибок.

Свободное время.

Встречаем закат на пляже.

Отдыхаем возле бассейна, просмотры кино на проекторе и готовимся к большой экскурсии в центр острова

6 день

Серфинг. Черепашья ферма

Завтрак.

Четвертый урок серфинга.

Возвращаемся на виллу, обедаем и отдыхаем.

Едем на черепашью ферму, где можно не только посмотреть, но и самим отпустить черепашат в океан.

Свободное время.

Вечером просмотры кино на проекторе, настолки, чил у бассейна!

7 день

Sup тур. Балийская вилла. Мирисса

Завтрак.

Отправляемся делать красивый контент.

Sup тур по реке в Джунглях. После отдыхаем на ретрит вилле в Балийском стиле.

Посетим невероятный пляж Мириссы - Коконат хилл.

Встречаем закат на пляже.

Свободное время.

Кино, игры, йога на вилле.

8 день

Серфинг. Pool party

Завтрак.

Пятый урок серфинга. Проводим фото/видео разбор ошибок.

Свободное время.

Pool party на вилле.

9 день

Вечеринка на пляже под большой костер

Свободное время для шопинга в Унаватуне, закупаемся сувенирами, подарками.

На закате делаем прощальный большой костер на пляже и вечеринка на вилле!

10 день

Завтрак. Трансфер в аэропорт

Завтракаем и выезжаем в аэропорт!

Мы уверены, вы захотите еще вернуться к нам в кэмп на Шри-Ланку или Марокко;)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 10 дней - 9 ночей
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Проживание на трехэтажной вилле с бассейном
  • Приветственный ужин Bbq
  • Завтраки
  • Пять уроков серфинга на русском языке
  • Фото - и видеосъемка уроков
  • Разборы ошибок по фото и видео
  • Серф-борд и лайкра
  • Трансфер до спотов на время уроков серфинга
  • Экскурсия на лодке по самому большому озеру на Шри-Ланке среди мангровых лесов
  • Экскурсия в европейский город форт Галле (входит в список Всемирного наследия Юнеско)
  • Фирменные подарки
  • Вечеринка у костра на берегу индийского океана
  • Душевная атмосфера и новые знакомства со всего мира
Что не входит в цену
  • Авиаперелет (помощь с подбором билетов)
  • Обеды и ужины
  • Sup тур с отдыхом на ретрит вилле в Балийском стиле - 40$ (по желанию)
  • Виза (для Рф бесплатно на 30 дней)
О чём нужно знать до поездки

Путешествия - это лучшее образование современного мира!

Мы путешествуем, чтобы сменить не место, а мысли!

Будь с нами - будь на волне!

Пожелания к путешественнику

Дорогие друзья, мы ценим пожелания каждого нашего гостя, поэтому готовы немного изменить программу кемпа по вашему запросу. К примеру убрать или добавить уроки серфинга, предложить больше или меньше экскурсий или предоставить больше свободного времени для самостоятельных прогулок!

Мы очень постараемся сделать так, что бы путешествие с нами, осталось в памяти вашего сердце навсегда!!!

Наш серф-тур подходит для всех желающих!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — Тревел-эксперт
Алоха, приветствую тебя, наш новый друг! Мы любим серфинг всей душой! Проводим атмосферные и незабываемые серф-кэмпы на Шри-Ланке и Марокко! Обучили серфингу более 1000 человек. Если ты интересуешься или тебя хоть раз посещали
читать дальше

мысли как и где научится сёрфингу, тогда добро пожаловать в нашу сёрф-семью! С нами ты не просто научишься ловить свои волны, с нами ты откроешь для себя новую жизнь, новые знакомства, а быть может и встретишь свою настоящую любовь ❤️‍ Когда? Шри-Ланка ~ ноябрь - май Марокко ~ сентябрь - октябрь Уровень начинающий-продолжающий

