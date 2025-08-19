Найдено 3 тура в категории « Сафари » в Негомбо на русском языке, цены от 124 289 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 10 дней Энергия острова: тур для четверых Для тех, кто ищет драйв, приключения и незабываемые эмоции «После обеда: Дикая природа Шри-Ланки - сафари на джипах в национальном парке Удавалаве (или Яла, на выбор)» от 124 289 ₽ за человека Сёрфинг 14 дней Удивительный Цейлон! В погоне за приключениями: киты, горы, чай и святыни Настоящее приключение вместо банального набора экскурсий «Затем попрощаемся с чайными плантациями и отправимся на ночевку в Яла перед завтрашним утренним сафари» от 139 262 ₽ за человека 10 дней 23+ локаций Шри-Ланки за 10 дней: максимум впечатлений за одну поездку В тур 11-20 февраля есть место с подселением для девушки! Наш легендарный маршрут «Что может быть интересней, чем поиск диких животных во время сафари по Национальному парку, где можно понаблюдать за ними в естественной среде обитания» от 145 284 ₽ за человека Все туры Негомбо

Цены на сафари в Негомбо, самые популярные туры 2026 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март