Энергия острова: тур для четверых
Для тех, кто ищет драйв, приключения и незабываемые эмоции
«После обеда: Дикая природа Шри-Ланки - сафари на джипах в национальном парке Удавалаве (или Яла, на выбор)»
10 апр в 10:00
3 апр в 10:00
от 124 289 ₽ за человека
Удивительный Цейлон! В погоне за приключениями: киты, горы, чай и святыни
Настоящее приключение вместо банального набора экскурсий
«Затем попрощаемся с чайными плантациями и отправимся на ночевку в Яла перед завтрашним утренним сафари»
25 янв в 10:00
22 фев в 10:00
от 139 262 ₽ за человека
23+ локаций Шри-Ланки за 10 дней: максимум впечатлений за одну поездку
В тур 11-20 февраля есть место с подселением для девушки! Наш легендарный маршрут
«Что может быть интересней, чем поиск диких животных во время сафари по Национальному парку, где можно понаблюдать за ними в естественной среде обитания»
30 мар в 10:00
11 фев в 10:00
от 145 284 ₽ за человека
