Поймайте волну на Шри-Ланке! С нами вы встанете на доску с первого раза.
Занятие проходит в тёплом океане под руководством сертифицированного инструктора и подойдёт даже для новичков. Всё необходимое включено.
Занятие проходит в тёплом океане под руководством сертифицированного инструктора и подойдёт даже для новичков. Всё необходимое включено.
Описание экскурсии
- Подробный инструктаж
- Разминка перед выходом в воду
- Выдача оборудования — доски и рашгарда
- Обучение основам сёрфинга
- Практика на воде
- Индивидуальные подсказки и поддержка инструктора
- Прохладный кокос после занятия
Безопасность
Занятие проходит под руководством сертифицированного инструктора с международной квалификацией ISA Level 2. Перед выходом в океан проводится обязательный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на воде и особенностям волн. Урок проходит в спокойной зоне с песчаным дном — идеально для новичков и детей от 8 лет.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на тук-туке из отеля Унаватуны, урок сёрфинга (1,5 ч), аренда доски и рашгарда, прохладный кокос после урока
- Занятие проходит на пляже Dewata. Дорога займёт 10–15 мин
- На территории есть душ, туалет и шкафчики для хранения личных вещей. Рядом есть кафе, где можно перекусить или отдохнуть после занятия
- Занятие проводит инструктор из нашей команды: он находится рядом с вами на всех этапах — от разминки до практики в океане, помогает ловить волны и корректирует технику
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Унаватуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
Похожие экскурсии на «Сёрфинг в Унаватуне»
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Унаватуна)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
29 мая в 07:30
30 мая в 05:00
$350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Унаватуны
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
29 мая в 07:30
30 мая в 05:00
$480 за всё до 2 чел.
от $75 за человека