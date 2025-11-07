1. При заселении в отель может потребоваться паспорт.

2. Если в вашем отеле можно взять ланч-бокс с собой в дорогу, не забудьте заказать его накануне поездки.

3. Во время экскурсии на вас должна быть удобная для пеших прогулок обувь, особенно это касается восхождения на гору Пидурангула.

4. В солнечные дни рекомендуется иметь с собой головные уборы и крем от солнца.

5. Не забудьте взять в поездку необходимые вещи, в том числе личные лекарства, т. к. поездка продолжительная, 2-дневная. Дороги на Шри-Ланке извилистые, а езда водителей часто напоминает игру в пятнашки, поэтому, если вас укачивает, лучше захватить с собой соответствующие препараты.

Питание. В стоимость включены ужин в 1-й день и завтрак во 2-й (шведский стол). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Транспорт подбирается в зависимости от размера группы: автомобиль или минивэн. Все авто с кондиционером. Также будем передвигаться на поезде (билеты включены в стоимость) и тук-туках.

Возраст участников. 3+. Дети до 5 лет — бесплатно, от 6 до 11 — скидка 50%.

Уровень сложности. Средний. Подъём на Малый Пик Адама займёт около 30 минут в одну сторону, набор высоты 70–100 метров, а на Пидурангалу — 20–30 минут. За доплату возможно взойти на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 40 минут в одну сторону.

Виза. Гражданам РФ не нужна, въезд по загранпаспорту.