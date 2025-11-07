Вы подниметесь на Малый пик Адама и сфотографируете знаменитый Девятиарочный мост, проедете по живописной железной дороге и заглянете на чайную фабрику,
Описание тура
Организационные детали
1. При заселении в отель может потребоваться паспорт.
2. Если в вашем отеле можно взять ланч-бокс с собой в дорогу, не забудьте заказать его накануне поездки.
3. Во время экскурсии на вас должна быть удобная для пеших прогулок обувь, особенно это касается восхождения на гору Пидурангула.
4. В солнечные дни рекомендуется иметь с собой головные уборы и крем от солнца.
5. Не забудьте взять в поездку необходимые вещи, в том числе личные лекарства, т. к. поездка продолжительная, 2-дневная. Дороги на Шри-Ланке извилистые, а езда водителей часто напоминает игру в пятнашки, поэтому, если вас укачивает, лучше захватить с собой соответствующие препараты.
Питание. В стоимость включены ужин в 1-й день и завтрак во 2-й (шведский стол). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Транспорт подбирается в зависимости от размера группы: автомобиль или минивэн. Все авто с кондиционером. Также будем передвигаться на поезде (билеты включены в стоимость) и тук-туках.
Возраст участников. 3+. Дети до 5 лет — бесплатно, от 6 до 11 — скидка 50%.
Уровень сложности. Средний. Подъём на Малый Пик Адама займёт около 30 минут в одну сторону, набор высоты 70–100 метров, а на Пидурангалу — 20–30 минут. За доплату возможно взойти на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 40 минут в одну сторону.
Виза. Гражданам РФ не нужна, въезд по загранпаспорту.
Программа тура по дням
Водопад Равана, подъём на Малый Пик Адама, Девятиарочный мост, экскурсия на чайную фабрику с дегустацией
Ночью заберём вас из отеля и отправимся в путешествие. Начнём экскурсию с посещения водопада Равана — одного из самых известных на Шри-Ланке. Сделаем фотографии и немного отдохнём у воды. Затем остановимся у места, где можно понаблюдать за обезьянами и покормить их.
Далее отправимся в лёгкий поход на Малый Пик Адама, с вершины которого откроется красивый панорамный вид. Затем подойдём к Девятиарочному мосту, прогуляемся вблизи и сделаем фотографии.
Проедем по живописному железнодорожному маршруту, который по праву считается одним из самых красивых в мире. Пообедав, посетим чайную плантацию и фабрику: узнаем, как производят цейлонский чай, и продегустируем его.
Завершим день в Нувара-Элии — городе с колониальной архитектурой. Увидим старинное здание почты 1894 года, а вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Башня Амбулувава, Золотой храм Дамбуллы, подъём на Пидурангалу или Сигирию
Утром позавтракаем и поднимемся на смотровую башню Амбулувава, с которой откроются панорамные виды на окрестные холмы и долины. Затем посетим аюрведический сад, где узнаем о целебных растениях и специях, используемых в местной медицине.
Продолжим путь к Золотому храму Дамбуллы и осмотрим его необычную архитектуру. Во второй половине дня нас ждёт подъём на одну из скал на выбор — Пидурангала или Сигирия. Пеший маршрут на Пидурангалу входит в стоимость, а восхождение на Сигирию оплачивается дополнительно. Обе горы расположены рядом: Сигирия известна как древняя крепость Кассапы I, а Пидурангала — действующий монастырь с отличным видом на знаменитую скалу-соседку.
Спустимся и отвезём вас обратно в ваш отель. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$207
|1-местное размещение
|$230
|Дети 6-11 лет
|$104
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и ужин
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Входные билеты, кроме Сигирии
- Услуги гида
- Билеты на поезд
- Проезд на тук-туках
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - $25
- Вход на гору Сигирия - $35 (оплачивается на месте)
- Дети до 5 лет - бесплатно, от 6 до 11 - скидка 50%