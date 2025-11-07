Мои заказы

Экспресс-тур по главным местам Шри-Ланки: поездка на поезде, чайная плантация, подъём на вершины

Увидеть Девятиарочный мост, пособирать чай, взойти на Малый пик Адама и на башню Амбулувава
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие по центру Шри-Ланки.

Вы подниметесь на Малый пик Адама и сфотографируете знаменитый Девятиарочный мост, проедете по живописной железной дороге и заглянете на чайную фабрику,
чтобы узнать, как создают настоящий цейлонский чай.

Посетите башню Амбулавава, побываете в Золотом храме Дамбуллы, а в завершение подниметесь на одну из двух знаковых вершин — древнюю Сигирию или уединённую Пидурангалу.

2 дней нам хватит, чтобы насладиться атмосферой этой удивительной страны, получить море впечатлений и массу красивых кадров: на фоне гор, бескрайних плантаций и водопадов.

Описание тура

Организационные детали

1. При заселении в отель может потребоваться паспорт.
2. Если в вашем отеле можно взять ланч-бокс с собой в дорогу, не забудьте заказать его накануне поездки.
3. Во время экскурсии на вас должна быть удобная для пеших прогулок обувь, особенно это касается восхождения на гору Пидурангула.
4. В солнечные дни рекомендуется иметь с собой головные уборы и крем от солнца.
5. Не забудьте взять в поездку необходимые вещи, в том числе личные лекарства, т. к. поездка продолжительная, 2-дневная. Дороги на Шри-Ланке извилистые, а езда водителей часто напоминает игру в пятнашки, поэтому, если вас укачивает, лучше захватить с собой соответствующие препараты.

Питание. В стоимость включены ужин в 1-й день и завтрак во 2-й (шведский стол). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Транспорт подбирается в зависимости от размера группы: автомобиль или минивэн. Все авто с кондиционером. Также будем передвигаться на поезде (билеты включены в стоимость) и тук-туках.

Возраст участников. 3+. Дети до 5 лет — бесплатно, от 6 до 11 — скидка 50%.

Уровень сложности. Средний. Подъём на Малый Пик Адама займёт около 30 минут в одну сторону, набор высоты 70–100 метров, а на Пидурангалу — 20–30 минут. За доплату возможно взойти на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 40 минут в одну сторону.

Виза. Гражданам РФ не нужна, въезд по загранпаспорту.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Равана, подъём на Малый Пик Адама, Девятиарочный мост, экскурсия на чайную фабрику с дегустацией

Ночью заберём вас из отеля и отправимся в путешествие. Начнём экскурсию с посещения водопада Равана — одного из самых известных на Шри-Ланке. Сделаем фотографии и немного отдохнём у воды. Затем остановимся у места, где можно понаблюдать за обезьянами и покормить их.

Далее отправимся в лёгкий поход на Малый Пик Адама, с вершины которого откроется красивый панорамный вид. Затем подойдём к Девятиарочному мосту, прогуляемся вблизи и сделаем фотографии.

Проедем по живописному железнодорожному маршруту, который по праву считается одним из самых красивых в мире. Пообедав, посетим чайную плантацию и фабрику: узнаем, как производят цейлонский чай, и продегустируем его.

Завершим день в Нувара-Элии — городе с колониальной архитектурой. Увидим старинное здание почты 1894 года, а вечером разместимся в отеле и отдохнём.

Водопад Равана, подъём на Малый Пик Адама, Девятиарочный мост, экскурсия на чайную фабрику с дегустацией
2 день

Башня Амбулувава, Золотой храм Дамбуллы, подъём на Пидурангалу или Сигирию

Утром позавтракаем и поднимемся на смотровую башню Амбулувава, с которой откроются панорамные виды на окрестные холмы и долины. Затем посетим аюрведический сад, где узнаем о целебных растениях и специях, используемых в местной медицине.

Продолжим путь к Золотому храму Дамбуллы и осмотрим его необычную архитектуру. Во второй половине дня нас ждёт подъём на одну из скал на выбор — Пидурангала или Сигирия. Пеший маршрут на Пидурангалу входит в стоимость, а восхождение на Сигирию оплачивается дополнительно. Обе горы расположены рядом: Сигирия известна как древняя крепость Кассапы I, а Пидурангала — действующий монастырь с отличным видом на знаменитую скалу-соседку.

Спустимся и отвезём вас обратно в ваш отель. Наш тур завершён, до новых встреч!

Башня Амбулувава, Золотой храм Дамбуллы, подъём на Пидурангалу или Сигирию

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$207
1-местное размещение$230
Дети 6-11 лет$104
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и ужин
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Входные билеты, кроме Сигирии
  • Услуги гида
  • Билеты на поезд
  • Проезд на тук-туках
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $25
  • Вход на гору Сигирия - $35 (оплачивается на месте)
  • Дети до 5 лет - бесплатно, от 6 до 11 - скидка 50%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из отелей Хиккадувы, Унаватуны, Ахангамы, Велигамы, Мириссы, Диквеллы, Тангалле в 2:00-3:00
Завершение: Вернём в отели Хиккадувы, Унаватуны, Ахангамы, Велигамы, Мириссы, Диквеллы, Тангалле в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Велигаме
Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада поделиться с вами частичкой своей жизни, в которой путешествия занимают особое место. Я обожаю исследовать неизведанные места: будь то затерянные на карте
деревушки, высокие горы или уединенные пляжи. В каждом путешествии я стараюсь найти нечто особенное: стараюсь попробовать местную кухню, погрузиться в историю и традиции региона, завести новых друзей, которые обогащают мой взгляд на мир. Я верю, что поездки могут изменить жизнь, открыть глаза на новые возможности или, наоборот, научить ценить то, что у нас есть. Меня вдохновляют истории путешественников и их опыт, поэтому я всегда рада общению с теми, кто тоже увлечен путешествиями. Я стремлюсь не только помочь людям планировать их идеальные путешествия, но и вдохновить их на новые открытия. Ведь путешествия — это не только путь к новым местам, но и путь к самим себе, а каждая новая страна — это не просто точка на карте, а удивительный мир, способный обогатить внутренний мир каждого из нас.

