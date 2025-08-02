Экспресс-тур по главным местам Шри-Ланки: поездка на поезде, чайная плантация, подъём на вершины
Увидеть Девятиарочный мост, пособирать чай, взойти на Малый пик Адама и на башню Амбулувава
Начало: Заберём вас из отелей Хиккадувы, Унаватуны, Аханга...
2 авг в 03:00
5 авг в 03:00
$210 за человека
Туры на русском языке в Велигаме (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 1 тур на 2025 год, цены от $210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь