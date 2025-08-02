Найдено 1 тур в Велигаме на русском языке, цена $210. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

На машине На поезде 2 дня Экспресс-тур по главным местам Шри-Ланки: поездка на поезде, чайная плантация, подъём на вершины Увидеть Девятиарочный мост, пособирать чай, взойти на Малый пик Адама и на башню Амбулувава Начало: Заберём вас из отелей Хиккадувы, Унаватуны, Аханга... $210 за человека

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