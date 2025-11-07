Описание тура
Тропики. Доски. Свобода.
Это не просто серф — это откатка от будней, заряд солнцем и обнимашки с океаном. Ты просыпаешься под шум волн, хватаешь доску и идёшь ловить себя настоящую.
— Живём в вилле у океана — Катаемся каждый день (даже если ноль опыта) — Проводим дыхательные и телесные практики — Танцуем barefoot на закате, едим манго, смеёмся до слёз — Снимаем сторис, в которых все спросят: Ты где?!
Подходит и новичкам, и тем, кто хочу снова словить волну жизни
Это твой рестарт. Твои люди. И твой океан
Программа тура по дням
Прилет и первый чил на берегу
Ты приземляешься в Коломбо — тебя встречают с улыбкой и объятиями (по запросу). Мы вместе едем в наш серф-дом, по пути ловим вкусный обед и начинаем вливаться в тропический вайб.
Заселяемся, сбрасываем одежду цивилизации, влетаем в купальники и чапаем на пляж. Сегодня режим: лежу, купаюсь, знакомлюсь, отдыхаю после дороги. Твоя новая банда уже рядом. Welcome to paradise.
Первый день с доской. Первый шок. Первая волна
Подъём ранний — солнце ещё только щурится из-за пальм. Лёгкий завтрак и мы — у океана. Сегодня ты в первый раз хватаешь доску, учишься вставать, падать, снова вставать. Инструкторы — свои в доску, объясняют просто и по-доброму. Твоя первая волна — как разряд в сердце. После катки — чил в шезлонге, кокос в руке, мокрые волосы и ноги в песке. Вечером — знакомимся ближе, ужин под звёздами и:Чё, завтра снова в океан? — Да!!! День, после которого ты уже не ты, а серфер в процессе становления.
Адреналин, смех и синяки от кайфа
Сегодня ты уже чувствуешь себя увереннее. Доска слушается, тело просыпается, океан — друг. Катим 23 часа: иногда ловишь волну, иногда ловишь лицо в воду. Но везде — Радость. Днём — свободный чил. Кто-то в кафе, кто-то в гамаке, кто-то фоткает закаты на плёнку. И вдруг: А поехали к черепахам! — Конечно, поехали. Плаваем в масках, потом закатываемся в пляжный бар. Музыка. Закат. Коктейли. Этот день = чистое счастье с привкусом соли.
Роудтрип
Сегодня у нас не просто день — у нас мини-роудтрип по побережью. С утра заряжаемся кофе, вдыхаем солёный воздух и прыгаем на байки / туки / мопеды — у кого что по вайбу. Ветер свистит, волосы развеваются, музыка в наушниках или просто звук дороги — и ты в полной свободе.
Первая остановка — Галле
— европейский вайб на тропическом острове.
Бродим по узким улочкам форта Фоткаемся у маяка и на фоне древних стен Заходим в старые церкви и ловим ощущение, что попали в фильм Зацепим стильную кафешку — с круассанами, чаем, атмосферой
Это микс: Южная Азия с налётом колониального шарма. Местами кажется, что ты в Голландии, но с пальмами.
Вечером тусим на грани - в нашем любимом месте и смотри закат
Я серфер? Дэээээ
Ты уже не просто стоишь на доске — ты скользишь по волне. Инструкторы говорят: Смотри, ты реально круто едешь! Ты орёшь от восторга. Океан сегодня — твоя арена, а не чужая стихия. Сегодня твою каталку снимают на фото и видео проф. фотографы, чтобы это осталось в памяти навсегда.
После серфа — может быть, массаж, может быть, каякинг, может быть, просто час болтать с кем-то душевно в гамаке.
Закат — как будто специально для тебя рисовали. И мысли: А можно я всегда тут буду жить?..
Продвинутый
Ты уже встаёшь на доску, как будто так и надо. Кто-то берёт приват, чтобы отточить поворот. Кто-то просто кайфует на лайтовых волнах. Сегодня ты замечаешь: у всех загорелые носы, волосы в соли, но лица — такие сияющие, будто изнутри лампочка зажглась.
Вечером — совместное медитативное погружение или дыхательная практика (по настроению), чтобы заякорить: это состояние свободы, силы и любви к себе.
День, когда ты понимаешь: Я влюбилась. В океан. В людей. В себя.
Встречаем вечер за бокалом игристого в Мириссе
Джунгли, поезд и Ella Rock
Подъём в жестокое 4:00. Но поверь — оно того стоит! Мы вырываемся вглубь острова, чтобы прокатиться на легендарном ретро-поезде, высовываясь из окон, ловя ветер и фотки мечты.
Потом штурм: Ella Rock — пик, с которого виден весь мир. Подъём даст тебе ту самую мысль: Я могу всё.
Дальше — мост из инстаграмов (да, Тот мост), фотосессии, смех, и если останется время — чайные плантации и Нувара-Элия. День полного погружения в Шри-Ланку — как будто прокачала весь остров за 1 день.
Вишенка на торте - дикий водопад Диялума, к которому нужно пробираться через джунгли. И если ты самый смелый, мы возьмем тебя туда))
Еще один инста-день
Утром ловим волну, снимаем эту прелесть на фото-видео, набираем себе контент на год вперед.
Заскакиваем пообедать в любимый Fish Point, а потом катим на секретный пляж, купаемся, ищем черепах, собираем ракушки и просто чилим
День свободы
Сегодня ты — свободный агент. Хочешь — лежи на пляже с Маргаритой, хочешь — снова в океан с доской.
Можешь: — поплавать по мангровым зарослям — изучить добычу лунного камня — устроить себе день шоппинга — уехать на скутере куда глаза глядят Это день а как мне кайфово? И ты решаешь сама.
До встречи, Шри
Можно встретить рассвет с чашкой чая у океана. А можно хорошенько выспаться после всей этой сумасшедшей и чудесной недели.
Собираем чемоданы, обнимаемся и едем в Негомбо.
Кто-то улетает с загаром и сияющими глазами, А кто-то остаётся на следующий кемп — потому что уезжать от счастья никто не хочет.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на вилле/отеле 4 - 10 дней в стильном, уютном пространстве
- Трансфер аэропорт-отель в первый день
- Чил-зоны, бассейн, пальмы, вайб
- Серф-занятия (базовый курс) - 3 занятия по 2часа: профи - инструкторы, доски, лайфхаки, море поддержки и первых побед
- Путешествие в горы и поездка на поезде - экскурсия в Эллу, поезд на контент, треккинг на Ella Rock, мост, чайные поля и магия природы Шри-Ланки
- Профессиональный фотограф на два дня занятий
- Сопровождение турлидером
- Фотоконтент - наши ребята будут ловить твои волны, смех, загары и дикие пляжные волосы для твоей инсты
- Закаты, вечеринки, черепахи, костры, разговоры до утра, атмосфера семьи и свободы - бесценно, но мы включили
Что не входит в цену
- Трансфер из/в аэропорт (в день заезда/отъезда) (по запросу)
- Обеды и ужины - у нас куча любимых кафе с вайбом и супер-ценами: от $3 за блюдо. Каждый день можно выбирать новое местечко
- Аренда байков/туков - если хочешь кататься сама - $61/день. Можно взять на пару дней или на весь трип
- Дополнительные серф-занятия / индивидуалки - если залипнешь на волны и захочешь апгрейдить навык ещё - welcome! От $25
- Массажи, спа, йога - по желанию, на месте, по доступным шри-ланкийским прайсам
- Шоппинг, сувениры, экскурсии вне программы - манго, специи, лунный камень и магниты я тут была - за твой счёт