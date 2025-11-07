Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тропики. Доски. Свобода.

Это не просто серф — это откатка от будней, заряд солнцем и обнимашки с океаном. Ты просыпаешься под шум волн, хватаешь доску и идёшь ловить себя настоящую.

— Живём в вилле у океана — Катаемся каждый день (даже если ноль опыта) — Проводим дыхательные и телесные практики — Танцуем barefoot на закате, едим манго, смеёмся до слёз — Снимаем сторис, в которых все спросят: Ты где?!

Подходит и новичкам, и тем, кто хочу снова словить волну жизни

Это твой рестарт. Твои люди. И твой океан