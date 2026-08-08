Найдено 1 экскурсия в Мальмё на русском языке, цена €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На велосипеде 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 15 чел. Весь Мальмё на велосипеде Окунуться в самобытность северного экогорода Начало: По договоренности от €120 за всё до 3 чел.

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