Отзыв на: Такой разный Мальмё О Оксана 5 Прекрасная экскурсия! Гид всё подробно и интерсно рассказала про город и посоветовала еще другие места для посещений, так держать!

Отзыв на: Такой разный Мальмё А Анна 5 Наталья- отличный гид, собеседник и просто милейшая девушка с громадной порцией позитива! Жаль, что мы вместе провели так мало времени. . Хотелось еще больше узнать о городе, о его истории, о менталитете шведов. обо всем))) Отвечала на миллион моих вопросов как и в момент бронированная экскурсии, так и перед поездкой (ее рекомендации по поводу паспорта на границе и теплых перчаток были очень кстати))), так и во время всего пребывания в Мальме. Смело и со всей ответственностью рекомендую и гида и саму экскурсию!

Отзыв на: Такой разный Мальмё Н Наталия 4 Хочу поблагодарить Наталию за экскурсию по Мальме. В наш приезд в Копенгаген, мы решили зацепить и этот шведский город. Мы услышали историю, увидели старые и новые черты города, прогулялись по берегу и насладились общением с Наталией. Мальме не был целью нашей поездки, но нам удалось соприкоснуться с виденьем жизни шведов и провести хорошо время. Спасибо!

Отзыв на: Весь Мальмё на велосипеде Д Дмитрий 4 Мальмё от такой - Мальмё. Собираясь в этот город я и не рассчитывал на солнце но думал хотя-бы дождя не будет ((но увы был дождь и вело-прогулка отменилась. Но это никаким негативным образом не отразилось на нашей прогулке по городу в сопровождении нашего гида Елены, которая занимала наше внимание историей и архитектурой этого маленького городка. Елена на своём авто свозила нас к заливу (как по мне так море:)) так что я побывал на море)))) это не может не радовать))) Всем остались довольны и рады. если-бы мы ходили без гида мы бы ничего не поняли и городе и наверное ничего бы и не увидели - в плане то что надо посмотреть. Всем советуем и рекомендуем!