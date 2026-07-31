2 отзыва оставили туристы

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Весь Мальмё на велосипеде

Окунуться в самобытность северного экогорода
Мальмё — идеальный город для велосипедных прогулок, ведь здесь это самый ходовой вид транспорта.

Темп и маршрут экскурсии легко позволит увидеть больше достопримечательностей, чем пешком или на автомобиле, и разглядеть аутентичность Мальмё.

Вы познакомитесь с историей города и поймёте, как его жители используют драгоценные ресурсы на благо себе и природе, и получите массу впечатлений от сменяющихся видов такого старого и современного города.
4.7
3 отзыва
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде

Описание экскурсии

Разберёмся в истории города

Во время экскурсии вы узнаете о том, где был центр Мальмё в Средние века, как здесь боролись за выживание и где жители города добывали воду в разные времена. Я расскажу, кто основал порт Мальмё и где до постройки моста швартовались корабли и паромы, чем примечательна старинная готическая церковь и что происходило с главным замком города. Мы поговорим про то, как преобразил Мальмё век XX: чулки, кастрюли, автомобили Сааб, подводные лодки и даже круизные корабли класса люкс — всё это производилось здесь, и развитие промышленности тоже сказалось на облике города.

Экологика Мальмё

Вы увидите, как живёт Мальмё в нынешнее постиндустриальное время и какие инновации здесь в ходу: проезжая на велосипеде, вы посмотрите на современные здания, автобусы на биотопливе, солнечные батареи на крышах домов и уютные дворики новых кварталов. Вы побываете в районе, который здесь называют Мальмхеттеном, где сбор дождевой воды используют как основной ресурс для водоснабжения, проедете Большую и Малую площади, Западную гавань и городской парк. Вам откроется потрясающий вид на самое высокое здание в Северной Европе и самый длинный мост.

Организационные детали

Аренда велосипеда оплачивается дополнительно — 9-13 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелена
Хелена — ваш гид в Мальмё
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 27 туристов
Я — профессиональный, авторизированный гид по Южной Швеции и Дании. Закончила курсы гидов в регионе Оресунд, программу MA в университете Lund. Работаю гидом с 2014 года, специализируюсь на экскурсиях в художественные
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музеи Швеции и Дании. Владею русским, украинским, английским и шведским языками. Живу в г. Мальме (Швеция) с 2007 года. Кроме «художественных туров» могу организовать обзорные пешеходные или велосипедные экскурсии, морскую рыбалку, охоту, «канал-туры» и путешествия на автомобиле.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Большое спасибо гиду Хелене. Наша экскурсия по Мальмё прошла очень интересно и познавательно.
Прихали в Мальмё на кануне днём, вечером сами погуляли по центру, что то посмотрели, утром когда встретились с
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Хеленой рассказали где были, что видели, Хелена сразу пересмотрела маршрут с учётом того, где мы уже были, показала город, рассказала историю, нам очень понравилось. С лёгким сердцем рекомендую гида Хелену, лёгкая, приятная в общении гид.

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Д
Мальмё от такой - Мальмё. Собираясь в этот город я и не рассчитывал на солнце но думал хотя-бы дождя не будет ((но увы был дождь и вело-прогулка отменилась. Но это
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никаким негативным образом не отразилось на нашей прогулке по городу в сопровождении нашего гида Елены, которая занимала наше внимание историей и архитектурой этого маленького городка. Елена на своём авто свозила нас к заливу (как по мне так море:)) так что я побывал на море)))) это не может не радовать))) Всем остались довольны и рады. если-бы мы ходили без гида мы бы ничего не поняли и городе и наверное ничего бы и не увидели - в плане то что надо посмотреть. Всем советуем и рекомендуем!!!

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Жанна
Очень познавательная и интересная экскурсия! Время пролетело незаметно и легко!
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от €120 за экскурсию