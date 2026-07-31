2 отзыва оставили туристы

Мальмё — идеальный город для велосипедных прогулок, ведь здесь это самый ходовой вид транспорта. Темп и маршрут экскурсии легко позволит увидеть больше достопримечательностей, чем пешком или на автомобиле, и разглядеть аутентичность Мальмё. Вы познакомитесь с историей города и поймёте, как его жители используют драгоценные ресурсы на благо себе и природе, и получите массу впечатлений от сменяющихся видов такого старого и современного города.

Описание экскурсии

Разберёмся в истории города

Во время экскурсии вы узнаете о том, где был центр Мальмё в Средние века, как здесь боролись за выживание и где жители города добывали воду в разные времена. Я расскажу, кто основал порт Мальмё и где до постройки моста швартовались корабли и паромы, чем примечательна старинная готическая церковь и что происходило с главным замком города. Мы поговорим про то, как преобразил Мальмё век XX: чулки, кастрюли, автомобили Сааб, подводные лодки и даже круизные корабли класса люкс — всё это производилось здесь, и развитие промышленности тоже сказалось на облике города.

Экологика Мальмё

Вы увидите, как живёт Мальмё в нынешнее постиндустриальное время и какие инновации здесь в ходу: проезжая на велосипеде, вы посмотрите на современные здания, автобусы на биотопливе, солнечные батареи на крышах домов и уютные дворики новых кварталов. Вы побываете в районе, который здесь называют Мальмхеттеном, где сбор дождевой воды используют как основной ресурс для водоснабжения, проедете Большую и Малую площади, Западную гавань и городской парк. Вам откроется потрясающий вид на самое высокое здание в Северной Европе и самый длинный мост.

Организационные детали

Аренда велосипеда оплачивается дополнительно — 9-13 евро.