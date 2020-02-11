2 отзыва оставили туристы

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Весь Мальмё на велосипеде

Окунуться в самобытность северного экогорода

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 63 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Хелена
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
Хелена – Гид в Мальмё
Мальмё — идеальный город 🏙️ для велосипедных прогулок, ведь здесь это самый ходовой вид транспорта.

Темп и маршрут экскурсии 🧭 легко позволит увидеть больше достопримечательностей, чем пешком или на автомобиле, и разглядеть аутентичность Мальмё.

Вы познакомитесь с историей города и поймёте, как его жители используют драгоценные ресурсы на благо себе и природе, и получите массу впечатлений от сменяющихся видов такого старого и современного города.
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде

Что вас ожидает

Разберёмся в истории города
Во время экскурсии вы узнаете о том, где был центр Мальмё в Средние века, как здесь боролись за выживание и где жители города добывали воду в разные времена. Я расскажу, кто основал порт Мальмё и где до постройки моста швартовались корабли и паромы, чем примечательна старинная готическая церковь и что происходило с главным замком города. Мы поговорим про то, как преобразил Мальмё век XX: чулки, кастрюли, автомобили Сааб, подводные лодки и даже круизные корабли класса люкс — всё это производилось здесь, и развитие промышленности тоже сказалось на облике города.

Экологика Мальмё
Вы увидите, как живёт Мальмё в нынешнее постиндустриальное время и какие инновации здесь в ходу: проезжая на велосипеде, вы посмотрите на современные здания, автобусы на биотопливе, солнечные батареи на крышах домов и уютные дворики новых кварталов. Вы побываете в районе, который здесь называют Мальмхеттеном, где сбор дождевой воды используют как основной ресурс для водоснабжения, проедете Большую и Малую площади, Западную гавань и городской парк. Вам откроется потрясающий вид на самое высокое здание в Северной Европе и самый длинный мост.

Организационные детали

Аренда велосипеда оплачивается дополнительно — 9-13 евро.

Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хелена
Хелена
Я — профессиональный, авторизированный гид по Южной Швеции и Дании. Закончила курсы гидов в регионе Оресунд, программу MA в университете Lund. Работаю гидом с 2014 года, специализируюсь на экскурсиях в художественные музеи Швеции и Дании. Владею русским, украинским, английским и шведским языками. Живу в г. Мальме (Швеция) с 2007 года. Кроме «художественных туров» могу организовать обзорные пешеходные или велосипедные экскурсии, морскую рыбалку, охоту, «канал-туры» и путешествия на автомобиле.
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2 отзыва оставили туристы

11 февраля 2020
Мальмё от такой - Мальмё. Собираясь в этот город я и не рассчитывал на солнце но думал хотя-бы дождя не будет (( но увы был дождь и вело-прогулка отменилась. Но это никаким негативным образом не отразилось на нашей прогулке по городу в сопровождении нашего гида Елены, которая занимала наше внимание историей и архитектурой этого маленького городка. Елена на своём авто свозила нас к заливу (как по мне так море :) ) так что я побывал на море )))) это не может не радовать ))) Всем остались довольны и рады. если-бы мы ходили без гида мы бы ничего не поняли и городе и наверное ничего бы и не увидели - в плане то что надо посмотреть. Всем советуем и рекомендуем!!!
21 июля 2018
Очень познавательная и интересная экскурсия!Время пролетело незаметно и легко!

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Мальмё — небольшой город, в который часто путешественники приезжают из близ расположенного Копенгагена, чтобы за раз посетить сразу две страны. Этот город, несмотря на небольшую известность, достоин большого внимания. Здесь найдут свое и те, кто увлекается историей, и те, кому интересно все новое, передовое.

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