2 отзыва оставили туристы

Темп и маршрут экскурсии легко позволит увидеть больше достопримечательностей, чем пешком или на автомобиле, и разглядеть аутентичность Мальмё.
Вы познакомитесь с историей города и поймёте, как его жители используют драгоценные ресурсы на благо себе и природе, и получите массу впечатлений от сменяющихся видов такого старого и современного города.
Описание экскурсии
Разберёмся в истории города
Во время экскурсии вы узнаете о том, где был центр Мальмё в Средние века, как здесь боролись за выживание и где жители города добывали воду в разные времена. Я расскажу, кто основал порт Мальмё и где до постройки моста швартовались корабли и паромы, чем примечательна старинная готическая церковь и что происходило с главным замком города. Мы поговорим про то, как преобразил Мальмё век XX: чулки, кастрюли, автомобили Сааб, подводные лодки и даже круизные корабли класса люкс — всё это производилось здесь, и развитие промышленности тоже сказалось на облике города.
Экологика Мальмё
Вы увидите, как живёт Мальмё в нынешнее постиндустриальное время и какие инновации здесь в ходу: проезжая на велосипеде, вы посмотрите на современные здания, автобусы на биотопливе, солнечные батареи на крышах домов и уютные дворики новых кварталов. Вы побываете в районе, который здесь называют Мальмхеттеном, где сбор дождевой воды используют как основной ресурс для водоснабжения, проедете Большую и Малую площади, Западную гавань и городской парк. Вам откроется потрясающий вид на самое высокое здание в Северной Европе и самый длинный мост.
Организационные детали
Аренда велосипеда оплачивается дополнительно — 9-13 евро.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Прихали в Мальмё на кануне днём, вечером сами погуляли по центру, что то посмотрели, утром когда встретились с