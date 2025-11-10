Антонина — ваш гид в Базеле

Провела экскурсии для 259 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Антонина. С 2008 года я живу в прекрасном городе Базеле и с лёгкостью влюбляю в него всех гостей. На моих авторских экскурсиях вы окунётесь в атмосферу средневековых двориков, почувствуете дух города и чем он живёт. Узнаете секреты местных жителей, истории и легенды, традиции и главные события города. Приглашаю в гости в Базель!