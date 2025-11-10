Народ, восходящий к населению древних Израильского и Иудейского царств, живёт во многих странах мира. Своя история есть и у города Базель. Я проведу вас по его узким улочкам и покажу, где находились первые поселения 1200 года. Расскажу, как в разные времена здесь жили евреи. В конце экскурсии угощу кошерным швейцарским шоколадом.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Рыночную площадь.
- Отель «Три короля».
- Концертный зал, где проходил Первый сионистский конгресс.
- Подземелье отеля, крепостную стену 11 века и могильные плиты с еврейского кладбища.
Вы узнаете:
- Почему в Базеле 400 лет не селился ни один еврей и чем они должны были платить за вход в город.
- Какой вклад внесли евреи в развитие города и создание государства Израиль.
- Когда и почему Базель стал центром книгопечатания на иврите.
- Что происходило в городе во время Второй мировой войны.
- Как живётся сейчас в Базеле современному еврейскому обществу.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую взрослым и детям с 12 лет.
- Если в отеле будет проходить мероприятие, вход в подземелье может быть закрыт.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади (Marktplatz)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Антонина — ваш гид в Базеле
Провела экскурсии для 259 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Антонина. С 2008 года я живу в прекрасном городе Базеле и с лёгкостью влюбляю в него всех гостей. На моих авторских экскурсиях вы окунётесь в атмосферу средневековых двориков, почувствуете дух города и чем он живёт. Узнаете секреты местных жителей, истории и легенды, традиции и главные события города. Приглашаю в гости в Базель!Задать вопрос
