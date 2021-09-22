Отзыв на: Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции А Ави 5 Мы отлично провели время и узнали много нового, детям тоже очень понравилось. Антонина прекрасный рассказчик и собеседник, было приятно познакомиться и пообщаться. Рекоммендуем всем, и взрослым, и детям:)

Отзыв на: Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции A Aleksandra 5 Очень интересная экскурсия, мой сын в восторге, Антонина находит подход к детям так, чтобы им тоже было интересно всю экскурсию, за что огромное спасибо! Загадки, вопросики на логику - супер!