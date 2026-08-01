Индивидуальная
до 6 чел.
Базель - город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе
Начало: На Barfusserplatz
26 авг в 08:30
27 авг в 13:30
от €257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Базель: уникальная история народа
О сложной судьбе, коварном предательстве и невероятной поддержке
Начало: На Рыночной площади (Marktplatz)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €257 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Базелю
Самые популярные экскурсии в Базеле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Базелю в августе 2026
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