Все экскурсии в Базеле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Базеле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 30 ⭐ отзывов, цены от €138. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Базеле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€138
за 1-6 чел.
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе
Последние отзывы «Экскурсии Базеля»
- ААви22 сентября 2021Мы отлично провели время и узнали много нового, детям тоже очень понравилось. Антонина прекрасный рассказчик и собеседник, было приятно познакомиться и пообщаться. Рекоммендуем всем, и взрослым, и детям:)
- AAleksandra19 сентября 2021Очень интересная экскурсия, мой сын в восторге, Антонина находит подход к детям так, чтобы им тоже было интересно всю экскурсию, за что огромное спасибо! Загадки, вопросики на логику - супер!
- OOlga11 октября 2020Антонина, спасибо за знакомство с Базелем! Не смотря на позднее время, благодаря отлично построенной экскурсии, мы теперь имеем общее представление о городе и его самых интересных местах! Рекомендую!