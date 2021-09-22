Все экскурсии в Базеле

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Базеле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 30 ⭐ отзывов, цены от €138. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Базеле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Индивидуальная экскурсия
5
30
138
за 1-6 чел.
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе

Последние отзывы «Экскурсии Базеля»

  • Отзыв на: Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
    А
    Ави
    22 сентября 2021
    5
    Мы отлично провели время и узнали много нового, детям тоже очень понравилось. Антонина прекрасный рассказчик и собеседник, было приятно познакомиться и пообщаться. Рекоммендуем всем, и взрослым, и детям:)
  • Отзыв на: Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
    A
    Aleksandra
    19 сентября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, мой сын в восторге, Антонина находит подход к детям так, чтобы им тоже было интересно всю экскурсию, за что огромное спасибо! Загадки, вопросики на логику - супер!
  • Отзыв на: Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
    O
    Olga
    11 октября 2020
    5
    Антонина, спасибо за знакомство с Базелем! Не смотря на позднее время, благодаря отлично построенной экскурсии, мы теперь имеем общее представление о городе и его самых интересных местах! Рекомендую!
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