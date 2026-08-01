Найдено 2 экскурсии в Базеле на русском языке, цены от €257. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 48 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Базель - город на границе Швейцарии, Германии и Франции Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе Начало: На Barfusserplatz от €257 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Еврейский Базель: уникальная история народа О сложной судьбе, коварном предательстве и невероятной поддержке Начало: На Рыночной площади (Marktplatz) от €257 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Базелю Самые популярные экскурсии в Базеле Базель - город на границе Швейцарии, Германии и Франции; Еврейский Базель: уникальная история народа. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Базелю в августе 2026 Сейчас в Базеле можно забронировать 2 экскурсии от 257 до 257. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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