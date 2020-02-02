27 отзывов оставили туристы

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Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции

Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Barfusserplatz
  • Заказать экскурсию

138 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
4.96
Антонина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Антонина – Гид в Базеле
Город 🏙️ с 2000-летней историей 📖 прекрасно сохранился и богат множеством интересных достопримечательностей и легенд.

Мы пройдемся по тем же улицам и площадям, по которым ходили кельты, римляне, босоногие францисканцы, епископы и ремесленники.

Увидите живописный Рейн, памятные места гильдии ремесленников, необычный Карнавальный фонтан ⛲ Тэнгли и красивую Соборную площадь.
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции

Что вас ожидает

  • Церковь, в которой можно подстричься и выпить пиво. Единственная в Швейцарии “открытая” церковь Святой Елизаветы удивительна тем, что помимо богослужений, в ней проходит масса несвойственных католическим соборам мероприятий. Дискотеки, выставки мусульманской и буддийской культур, а еще в церкви находится небольшой бар, где можно выпить любой алкогольный напиток.
  • Вы узнаете о знаменитых людях, которые жили и принимали участие в развитии города. А также о том, как посещение Базеля повлияло на написание Федором Достоевским романа “Идиот”.
  • Я расскажу вам о значение рыночных площадей в средневековье и о том, почему почти в каждом израильском городе есть Базельская улица “рехов Базель”.
  • Услышите о том, как победить символ Базеля – мифическое существо с головой петуха и телом дракона -Базилиска.
  • Посетите самый маленький музей Швейцарии.
  • А летом сможете искупаться в реке Рейн, не намочив одежду.
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Barfusserplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антонина
Антонина
Мне 36 лет и уже целых 8 лет я живу в Базеле. Я не являюсь профессиональным гидом , но искренне люблю Базель и восхищаюсь его историей. На экскурсии я стараюсь не только рассказать об истории города, показать основные достопримечательности, но и рассказываю об интересных фактах, необычных мелочах, традициях, легендах. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы по достоинству оценили один из прекраснейших городов Швейцарии.
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27 отзывов оставили туристы

2 февраля 2020
Потрясающая прогулка по городу. Антонина живет Базелем, чувствует город и путешественников. Чудесное сочетание информации, городских легенд и современной жизни. Отвечая на вопросы и дополняя рассказы на важные для нас темы, Антонина дала теплоё чувство что экскурсия была только и специально для нас, а местный пряник вовремя врученный нам, поддержал наши силы. И что самое приятное, наша 16 летняя дочь слушала раскрыв рот и потом, когда гуляли по городу сами, еще много раз вспоминала то что слышала. Спасибо большое!
2 января 2020
Отличная экскурсия, очень понравилось!
12 ноября 2019
Экскурсия содержательная, соответствует заявленной теме. Антонина хорошо и эмоционально рассказывает. Подстроилась под наш график ( перенесли в связи с изменившимися планами на другое время в последний момент). Связывались по email и получали исчерпывающие ответы по транспорту, еде, развлечениям. Из пожеланий: помимо осмотренных достопримечательностей включить в экскурсию прогулку по набережной, смотровую площадку на горе.
9 ноября 2019
Антонина подкрепляла рассказы материалами и картинками, историю рассказывала очень увлекательно и местами трогательно, все было очень живо! Спасибо ей огромное за прогулку!
31 октября 2019
Все было великолепно! Детям и мне очень понравилось :)
28 августа 2019
Экскурсия, которую провела Антонина по Базелю, замечательная. Антонине удалось заинтересовать городом и его историей. Спасибо ей больше. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Базелем, получить необыкновенные впечатления на экскурсии Антонины.
9 августа 2019
Все понравилось! Отдельное огромное спасибо за помощь в бесплатном посещении музея Изобразительных искусств. А также за подробную инструкцию по заплыву по Рейну.
28 июня 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Антонина очень пунктуальный и знающий гид. Увлекательно и подробно рассказала о городе. Дала массу ценных советов нам, как туристам, была очень доброжелательна. Обязательно будем рекомендовать Антонину своим друзьям-туристам.
26 июня 2019
Антонина - очень приятная девушка и прекрасный гид. Остались ли мы довольны? Не то слово! Базель, город интересный, но без гида понять и оценить его, на мой взгляд, почти нереально. 2 часа с Антониной пролетели очень быстро и увлекательно. Мы были с сыном 12 лет и он тоже был в восторге. Огромное спасибо! Однозначно будем рекомендовать всем нашим друзьям!
23 июня 2019
Антонина просто молодец, очень ответственная, у нее с собой было большое количество наглядных материалов и даже образцы базельского печенья на пробу! И печенье в подарок)) Никогда не думали, что в маленьком Базеле можно получить такое большое количество интересной информации. Большое спасибо Антонине и удачи!
Ещё 17 отзывов

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138 за экскурсию
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