27 отзывов оставили туристы

Потрясающая прогулка по городу. Антонина живет Базелем, чувствует город и путешественников. Чудесное сочетание информации, городских легенд и современной жизни. Отвечая на вопросы и дополняя рассказы на важные для нас темы, Антонина дала теплоё чувство что экскурсия была только и специально для нас, а местный пряник вовремя врученный нам, поддержал наши силы. И что самое приятное, наша 16 летняя дочь слушала раскрыв рот и потом, когда гуляли по городу сами, еще много раз вспоминала то что слышала. Спасибо большое!