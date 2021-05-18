Всё о Фрауэнфельде

Полезная информация о Фрауэнфельде

Что нужно знать о Фрауэнфельде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время во Фрауэнфельде
23:4401
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаФрауэнфельд
По-английскиFrauenfeld
Столица регионаФрауэнфельд является столицей региона
Население города21 979 чел.
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота418 м. от уровня моря

Где находится Фрауэнфельд на карте