Полезная информация о Фрауэнфельде
Что нужно знать о Фрауэнфельде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время во Фрауэнфельде
23:4401
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Фрауэнфельд
|По-английски
|Frauenfeld
|Столица региона
|Фрауэнфельд является столицей региона
|Население города
|21 979 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|418 м. от уровня моря