Благодаря туризму город Люцерн очень изменился.



Мы увидим широкие улицы и множество зданий в стиле либерти.



Но конечно же много здесь сохранилось из средневековья.



Если спросить у швейцарца какой город самый красивый в стране, он ответит — Люцерн, город-сказка, светский салон, основанный во времена Римской империи, если не раньше, в том месте, где река Ройс вытекает из Фирвальдштетского озера.