Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации

Благодаря туризму город Люцерн очень изменился

Благодаря туризму город Люцерн очень изменился.

Мы увидим широкие улицы и множество зданий в стиле либерти.

Но конечно же много здесь сохранилось из средневековья.

Если спросить у швейцарца какой город самый красивый в стране, он ответит — Люцерн, город-сказка, светский салон, основанный во времена Римской империи, если не раньше, в том месте, где река Ройс вытекает из Фирвальдштетского озера.
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации

Что вы увидите 🤩

  • Памятник умирающему льву
  • Хофкирхе — главный собор Люцерна
  • Набережные с видом на горы Риги и Пилатус
  • Капельбрюкке и мякинный мост
  • Расписные дома
  • Крепостную стену
Гранд-тур, как завершающий этап в образовании и воспитании молодых людей из аристократических семей Англии, обязательно включал в себя посещение Люцерна, с которого и началась история независимости Швейцарской конфедерации. Их привлекали подъём на горы Пилатус и Риги, приятные прогулки на пароходиках по озеру до Бюргенштока и других достопримечательностей.

Что мы увидим:

  • Скульптуру «Умирающий лев» — самый знаменитый памятник Швейцарии. Здесь мы поговорим о том, почему швейцарцы служили королю Франции и почему папа Юлий II выбрал их для своей охраны. Также вы узнаете почему Люцерн католический, а не реформаторский кантон.
  • Самую протяженную набережную Швейцарии с потрясающим видом на озеро 4-х кантонов и горы Риги, Бюргеншток и Пилатус. Вы оцените одну из лучших панорам не только Люцерна, но и страны. Мост Капельбрюкке с оригиналами картин рассказывающих историю города и страны.
  • Рыцарский дворец задуманный как частная резиденция мэром Люцерна с картинами на вечную тему жизни и смерти. Расписные дома и площади очень уютного исторического центра. Крепостную стену *(с апреля по конец октября) с высоты её башен мы полюбуемся на город с высоты птичьего полёта. Зайдём в церкви, в одной из которых установлен орган, имитирующий звуки грозы, а в другой хранится ряса покровителя Швейцарии.

Что вы узнаете:

  • Вы узнаете о прошлой и современной жизни города, чем заняты в XXI веке общество артиллеристов и гильдия шафрана. О карнавале Люцерна, во время которого, ни при каких обстоятельствах не демонстрирующие свои эмоции швейцарцы, одев маски, напоминают больше итальянцев или испанцев.
  • О знаменитостях побывавших в Люцерне, а именно Королеве Виктории, Достоевском, Эйзенштейне, Цезаре Ритце, Толстом, Рахманинове, Вагнере, Одри Хепберн, Софи Лорен, Черчилле и многих других. Кроме того, мы поговорим о брендах — визитных карточках — Швейцарии, от Victorinox до часов Bucherer. О всемирно знаменитом музыкальном фестивале Люцерна.

Важная информация:

  • Мы можем продолжить (лучше договориться заранее) нашу прогулку прокатившись на кораблике до самой крутой горной железной дороги, чтобы полюбоваться на озеро и более 70 горных пиков с высоты 2128 метров ещё одного символа Люцерна и всей центральной Швейцарии — горы Пилатус.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
€160

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: По согласованию с туристом
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договоренности с туристом

Юлия С.
Юлия С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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