Гранд-тур, как завершающий этап в образовании и воспитании молодых людей из аристократических семей Англии, обязательно включал в себя посещение Люцерна, с которого и началась история независимости Швейцарской конфедерации. Их привлекали подъём на горы Пилатус и Риги, приятные прогулки на пароходиках по озеру до Бюргенштока и других достопримечательностей.
Что мы увидим:
- Скульптуру «Умирающий лев» — самый знаменитый памятник Швейцарии. Здесь мы поговорим о том, почему швейцарцы служили королю Франции и почему папа Юлий II выбрал их для своей охраны. Также вы узнаете почему Люцерн католический, а не реформаторский кантон.
- Самую протяженную набережную Швейцарии с потрясающим видом на озеро 4-х кантонов и горы Риги, Бюргеншток и Пилатус. Вы оцените одну из лучших панорам не только Люцерна, но и страны. Мост Капельбрюкке с оригиналами картин рассказывающих историю города и страны.
- Рыцарский дворец задуманный как частная резиденция мэром Люцерна с картинами на вечную тему жизни и смерти. Расписные дома и площади очень уютного исторического центра. Крепостную стену *(с апреля по конец октября) с высоты её башен мы полюбуемся на город с высоты птичьего полёта. Зайдём в церкви, в одной из которых установлен орган, имитирующий звуки грозы, а в другой хранится ряса покровителя Швейцарии.
Что вы узнаете:
- Вы узнаете о прошлой и современной жизни города, чем заняты в XXI веке общество артиллеристов и гильдия шафрана. О карнавале Люцерна, во время которого, ни при каких обстоятельствах не демонстрирующие свои эмоции швейцарцы, одев маски, напоминают больше итальянцев или испанцев.
- О знаменитостях побывавших в Люцерне, а именно Королеве Виктории, Достоевском, Эйзенштейне, Цезаре Ритце, Толстом, Рахманинове, Вагнере, Одри Хепберн, Софи Лорен, Черчилле и многих других. Кроме того, мы поговорим о брендах — визитных карточках — Швейцарии, от Victorinox до часов Bucherer. О всемирно знаменитом музыкальном фестивале Люцерна.
Важная информация:
- Мы можем продолжить (лучше договориться заранее) нашу прогулку прокатившись на кораблике до самой крутой горной железной дороги, чтобы полюбоваться на озеро и более 70 горных пиков с высоты 2128 метров ещё одного символа Люцерна и всей центральной Швейцарии — горы Пилатус.