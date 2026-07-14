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Экскурсии в Люцерне

Найдено 7 экскурсий в Люцерне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Идиллический Люцерн
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Schwanenplatz, перед магазином Bucherer
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €225 за всё до 10 чел.
Свидание с Люцерном каждый день
Пешая
2 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Люцерном каждый день
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€50 за человека
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €25 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Люцерна
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €400 за всё до 10 чел.
Личное свидание с Люцерном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Люцерном
Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях
Начало: У красных скамеек у панорамы Бурбаки
11 авг в 10:00
15 авг в 12:00
от €200 за всё до 4 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Пешая
На лодке
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 6 чел.
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Пешая
На автобусе
Канатная дорога
Круизы
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Начало: Люцерн у арки у жд вокзала или любое удобное место
€700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Iana
Свидание с Люцерном каждый день
Прекрасная экскурсия. Люцерн-это волшебный город солнца. Всем рекомендую эту экскурсию с Натальей. Она очень интересно и развернуто рассказывает.
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Наталья
Идиллический Люцерн
Огромное спасибо Ксении за замечательную экскурсию по Люцерну!

Это была не просто прогулка по городу, а настоящее путешествие в историю Швейцарии.
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Всё было очень интересно, познавательно и при этом легко — два с половиной часа пролетели совершенно незаметно. После экскурсии Люцерн воспринимается уже совсем по-другому.

Отдельное спасибо за помощь после экскурсии: Ксения подсказала, как лучше спланировать оставшееся время, порекомендовала интересные места, дала много полезных советов и помогла с покупкой билетов.

Очень рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть Люцерн, а действительно понять и почувствовать этот удивительный город!

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И
Личное свидание с Люцерном
Наталья! Огромное спасибо за прекрасную, интересную, насыщенную экскурсию по Люцерну. Жаль, что не знала о вашем проекте 15:15 раньше. Надеюсь в скором времени вернуться.
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А
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
В целом всё интересно, но к моменту прохождения Экскурсии несколько объектов уже не существовало или не соответствовали описанию. Экскурсия требует актуализации.
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Лариса
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Для меня это был совсем новый формат, пошла с подругой и даже немного переживала, что будет сложно или скучно. Но
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всё оказалось совсем иначе! Никакого разочарования, только интерес и вовлечённость с самого начала. Задания и подсказки захватывали и держали внимание до конца. Было ощущение, будто мы стали частью какой-то истории или приключения. Очень атмосферно и неожиданно понравилось!

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О
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Хочу выразить огромную благодарность Алине за квест! Для всей семьи это было очень интересно и увлекательно. С одной стороны задания
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казались лёгкими, но иногда приходилось хорошо подумать — особенно ближе к концу, где найти все подсказки было уже не так просто. Отличный способ провести день в Люцерне! Отдельная благодарность Алине — она всегда была на связи и помогала, если возникали вопросы. Также спасибо за полезные рекомендации по Люцерну! Отличный способ провести день в городе. Рекомендую всем, кто хочет интересно и необычно провести время.

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О
Свидание с Люцерном каждый день
Спасибо огромное Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Это человек,влюбленный в этот удивительный город, обладающий большими историческими и жизненными знаниями. А самое главное - Наталья смогла все это передать нам!
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Юлия
Личное свидание с Люцерном
Добрый вечер. У нас с Натальей была экскурсия по Люцерну. Экскурсовод от Бога. Очень душевный человек. Если вы хотите влюбится в Швейцарию вам к Наталье. Наша компания вам очень благодарна за эту экскурсию.
Добрый вечер. У нас с Натальей была экскурсия по Люцерну. Экскурсовод от Бога. Очень душевный человек.
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Lia
Идиллический Люцерн
Волшебная экскурсия. Высокий уровень знаний. Мы получили большое удовольствие.
Волшебная экскурсия. Высокий уровень знаний. Мы получили большое удовольствие.
Волшебная экскурсия. Высокий уровень знаний. Мы получили большое удовольствие.
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J
Свидание с Люцерном каждый день
Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!
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Всего 66 отзывов в Люцерне

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Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну

Самые популярные экскурсии в Люцерне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Идиллический Люцерн;
  2. Свидание с Люцерном каждый день;
  3. Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»;
  4. Пешком по центру Люцерна;
  5. Личное свидание с Люцерном.
Сколько стоит экскурсия по Люцерну в августе 2026
Сейчас в Люцерне можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 700. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии в Люцерне – ключ к познанию истории и культуры этого великолепного города. Ознакомьтесь с ценами, прочитайте отзывы и купите билеты заранее, чтобы обеспечить себе незабываемое приключение в 2026 году