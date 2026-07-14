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казались лёгкими, но иногда приходилось хорошо подумать — особенно ближе к концу, где найти все подсказки было уже не так просто. Отличный способ провести день в Люцерне! Отдельная благодарность Алине — она всегда была на связи и помогала, если возникали вопросы. Также спасибо за полезные рекомендации по Люцерну! Отличный способ провести день в городе. Рекомендую всем, кто хочет интересно и необычно провести время.