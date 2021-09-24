Все экскурсии в Люцерне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Люцерне – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Люцерне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€425
за 1-5 чел.
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Отличный маршрут для тех кто хочет разнообразить пешие городские прогулки и для пожилых или людей с...
По договоренности
2ч
€40
за 1 чел.
Люцерн в мини-группе за 120 минут
За 120 минут вы узнаете множество интересных и исторических фактов небольшого швейцарского города...
По вторникам и четвергам в 13:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€200
за 1-10 чел.
Идиллический Люцерн
Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-5 чел.
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
Благодаря туризму город Люцерн очень изменился
По договоренности с туристом
2ч
€30
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Люцерну
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-10 чел.
В сказочный город Люцерн
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
Последние отзывы «Экскурсии Люцерна»
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по ЛюцернуЕЕлена24 сентября 2021Все было здорово, спасибо Наталье. Очень интересно было ее слушать, а так же получили кучу всяких рекомендаций. В общем, хорошо провели время, даже несмотря на дождь
- ППетер11 апреля 2021Отличная экскурсия о невероятно красивом городе. Юлия все интересно рассказывает и показывает, трансляция хорошего качества, как и картинка так и звук, что немало важно. Рекомендую всем.
- ЕЕвгений28 марта 2021Экскурсия была очень информативной, виды Люцерна - вполне на уровне, а главное - экскурсия создала хорошее настроение. Очень приятно погулять по далёкому городу, не выходя из дома.
- ААлена27 марта 2021Алексей провел интересную экскурсию, получили общее представление и посетили уникальные места этого красивого города. Остались приятные воспоминания и желание вернуться.
- ЮЮлия14 марта 2021Экскурсия понравилась! Юлия провела нас интересным маршрутом, рассказала много фактов как из истории Люцерна и Швейцарии, так и из современной жизни города. Юлия знает буквально каждый дом (в каком стиле и году построено здание, как оно использовалось ранее и используется сейчас) и каждую гору, видневшуюся за Люцернским озером (что находится на горе, кто там бывал и что делал, как можно на взобраться на гору и до какого местечка надо для этого доехать). Кроме осмотра самых известных площадей и домов Люцерна и набережной озера мы прошли вдоль реки и осмотрели мосты через реку и картины, расположенные на них.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по ЛюцернуААндрей14 марта 2020Экскурсовод Наталья. Отлично знает город и любит его. Даёт много дополнительной информации, отвечает на все вопросы. Многие вещи узнал впервые. После экскурсии сама расскажет и покажет места, где можно перекусить, посоветует, что ещё посмотреть.
- ИИгорь9 марта 2020Отличная экскурсия. Алексей - знающий гид который легко может приспособиться к различным интересами вашей группы. Хорошо разбирается в обычаях и нравах Швейцарии и Швейцарцев. Великолепно смог соориентировать нас в Люцерне. Рекомендую!
- ДДарина8 марта 2020Посетители Люцерн с Алексеем 7 марта и остались очень довольны! Несмотря на довольно прохладную погоду, мы не заметили, как пролетели 3 часа экскурсии. Алексей замечательный гид и очень приятный собеседник. Советуем обращаться именно к нему, если хотите узнать много интересного об этом замечательном городе!
- Отзыв на: Идиллический ЛюцернOOksana21 февраля 2020Спасибо Ксения, все очень понравилось, увидели Люцерн с его романтической, волнующей стороны. Ксения рассказывала захватывающе, непринужденно как будто бы показывала город старым друзьям. Спасибо. Оксана Топунова