Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Schwanenplatz, перед магазином Bucherer
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Люцерном каждый день
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €25 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Люцерном
Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях
Начало: У красных скамеек у панорамы Бурбаки
11 авг в 10:00
15 авг в 12:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Начало: Люцерн у арки у жд вокзала или любое удобное место
€700 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная экскурсия. Люцерн-это волшебный город солнца. Всем рекомендую эту экскурсию с Натальей. Она очень интересно и развернуто рассказывает.
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Огромное спасибо Ксении за замечательную экскурсию по Люцерну!
Это была не просто прогулка по городу, а настоящее путешествие в историю Швейцарии.
Это была не просто прогулка по городу, а настоящее путешествие в историю Швейцарии.
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И
Наталья! Огромное спасибо за прекрасную, интересную, насыщенную экскурсию по Люцерну. Жаль, что не знала о вашем проекте 15:15 раньше. Надеюсь в скором времени вернуться.
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А
В целом всё интересно, но к моменту прохождения Экскурсии несколько объектов уже не существовало или не соответствовали описанию. Экскурсия требует актуализации.
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Для меня это был совсем новый формат, пошла с подругой и даже немного переживала, что будет сложно или скучно. Но
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О
Хочу выразить огромную благодарность Алине за квест! Для всей семьи это было очень интересно и увлекательно. С одной стороны задания
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О
Спасибо огромное Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Это человек,влюбленный в этот удивительный город, обладающий большими историческими и жизненными знаниями. А самое главное - Наталья смогла все это передать нам!
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Добрый вечер. У нас с Натальей была экскурсия по Люцерну. Экскурсовод от Бога. Очень душевный человек. Если вы хотите влюбится в Швейцарию вам к Наталье. Наша компания вам очень благодарна за эту экскурсию.
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Волшебная экскурсия. Высокий уровень знаний. Мы получили большое удовольствие.
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J
Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!
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Всего 66 отзывов в Люцерне
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Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну
Самые популярные экскурсии в Люцерне
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