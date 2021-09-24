Отзыв на: Ежедневная прогулка по Люцерну Е Елена 5 Все было здорово, спасибо Наталье. Очень интересно было ее слушать, а так же получили кучу всяких рекомендаций. В общем, хорошо провели время, даже несмотря на дождь

П Петер 5 Отличная экскурсия о невероятно красивом городе. Юлия все интересно рассказывает и показывает, трансляция хорошего качества, как и картинка так и звук, что немало важно. Рекомендую всем.

Е Евгений 5 Экскурсия была очень информативной, виды Люцерна - вполне на уровне, а главное - экскурсия создала хорошее настроение. Очень приятно погулять по далёкому городу, не выходя из дома.

Отзыв на: В сказочный город Люцерн А Алена 5 Алексей провел интересную экскурсию, получили общее представление и посетили уникальные места этого красивого города. Остались приятные воспоминания и желание вернуться.

Ю Юлия 5 Экскурсия понравилась! Юлия провела нас интересным маршрутом, рассказала много фактов как из истории Люцерна и Швейцарии, так и из современной жизни города. Юлия знает буквально каждый дом (в каком стиле и году построено здание, как оно использовалось ранее и используется сейчас) и каждую гору, видневшуюся за Люцернским озером (что находится на горе, кто там бывал и что делал, как можно на взобраться на гору и до какого местечка надо для этого доехать). Кроме осмотра самых известных площадей и домов Люцерна и набережной озера мы прошли вдоль реки и осмотрели мосты через реку и картины, расположенные на них.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Люцерну А Андрей 5 Экскурсовод Наталья. Отлично знает город и любит его. Даёт много дополнительной информации, отвечает на все вопросы. Многие вещи узнал впервые. После экскурсии сама расскажет и покажет места, где можно перекусить, посоветует, что ещё посмотреть.

Отзыв на: В сказочный город Люцерн И Игорь 5 Отличная экскурсия. Алексей - знающий гид который легко может приспособиться к различным интересами вашей группы. Хорошо разбирается в обычаях и нравах Швейцарии и Швейцарцев. Великолепно смог соориентировать нас в Люцерне. Рекомендую!

Отзыв на: В сказочный город Люцерн Д Дарина 5 Посетители Люцерн с Алексеем 7 марта и остались очень довольны! Несмотря на довольно прохладную погоду, мы не заметили, как пролетели 3 часа экскурсии. Алексей замечательный гид и очень приятный собеседник. Советуем обращаться именно к нему, если хотите узнать много интересного об этом замечательном городе!