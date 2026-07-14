1 отзыв оставили туристы

За два часа на прогулке по Люцерну вы познакомитесь с его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам позволит представить, как город выглядел в прошлом, и услышать его историю. Полюбуйтесь фресками на стенах домов и белоснежными лебедями. Узнайте, где попробовать местные деликатесы, и поймите, откуда в Люцерне пятое время года. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами у достопримечательностей

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут по Старому центру

Первой достопримечательностью на экскурсии станет памятник Умирающему льву — вы услышите его историю, от которой на глаза наворачиваются слезы, и поймете, почему монумент был установлен только спустя 30 лет после памятных событий.

На площади Шваненплац мы полюбуемся стаей белых лебедей и сделаем открыточные снимки. Пройдем по деревянному мосту Капельбрюке — самому старому в Европе: вы узнаете, почему его пришлось «сократить», и отыщете отметку, напоминающую о пожаре в прошлом столетии.

В церкви иезуитов услышите о становлении этого ордена и полюбуетесь росписями на потолке. Мы заглянем в средневековую аптеку и увидим, как маленький чертик подсматривает за гномами, составляющими рецепт.

От плотины пройдем по узкому проходу над быстрым потоком; некогда Люцерн представлял собой город на воде, а сегодня река спрятана под землю. Старинные фрески на домах покажут, какой была жизнь в те времена — а я расскажу, какие экспонаты вы можете увидеть в здании Арсенала, где сегодня расположен Исторический музей.

Не только история

Поговорим и о повседневной жизни города: о необычном фестивале, о музыкальных сезонах в Концертном зале с замечательной акустикой. Я расскажу, почему горожане так заботятся о местных уточках, которым даже выделили место в башне старой крепости. Посоветую, где попробовать знаменитые швейцарские блюда — фондю и роклет — и другие специалитеты. И подскажу, какие музеи обязательно стоит посетить в Люцерне.

Организационные детали