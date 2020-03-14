1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Ежедневная прогулка по Люцерну

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у панорамы Бурбаки
  • Заказать экскурсию

30 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель в Люцерне
За два часа вы познакомитесь с одним из самых очаровательных городов Швейцарии.

На прогулке по старинным улочкам вы представите, как Люцерн выглядел в прошлом, услышите его историю 📖, полюбуетесь фресками на стенах домов и белоснежными лебедями.

Узнаете, где попробовать местные деликатесы, и поймете, откуда в Люцерне пятое время года.
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну

Что вас ожидает

Насыщенный маршрут по Старому центру
Первой достопримечательностью на экскурсии станет памятник Умирающему льву — вы услышите его историю, от которой на глаза наворачиваются слезы, и поймете, почему монумент был установлен только спустя 30 лет после памятных событий.
На площади Шваненплац мы полюбуемся стаей белых лебедей и сделаем открыточные снимки. Пройдем по деревянному мосту Капельбрюке — самому старому в Европе: вы узнаете, почему его пришлось «сократить», и отыщете отметку, напоминающую о пожаре в прошлом столетии.
В церкви иезуитов услышите о становлении этого ордена и полюбуетесь росписями на потолке. Мы заглянем в средневековую аптеку и увидим, как маленький чертик подсматривает за гномами, составляющими рецепт.
От плотины пройдем по узкому проходу над быстрым потоком; некогда Люцерн представлял собой город на воде, а сегодня река спрятана под землю. Старинные фрески на домах покажут, какой была жизнь в те времена — а я расскажу, какие экспонаты вы можете увидеть в здании Арсенала, где сегодня расположен Исторический музей.

Не только история
Поговорим и о повседневной жизни города: о необычном фестивале, о музыкальных сезонах в Концертном зале с замечательной акустикой. Я расскажу, почему горожане так заботятся о местных уточках, которым даже выделили место в башне старой крепости. Посоветую, где попробовать знаменитые швейцарские блюда — фондю и роклет — и другие специалитеты. И подскажу, какие музеи обязательно стоит посетить в Люцерне.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Люцерне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала у панорамы Бурбаки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

14 марта 2020
Экскурсовод Наталья. Отлично знает город и любит его. Даёт много дополнительной информации, отвечает на все вопросы. Многие вещи узнал впервые. После экскурсии сама расскажет и покажет места, где можно перекусить, посоветует, что ещё посмотреть.

Обзорные экскурсии в Люцерне

Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
скидка15%
€9
8 за человека
1.5 часа
11 отзывов
В режиме реального времени познакомиться с красивейшим городом Швейцарии и полюбоваться Альпами
Горы, часы, шоколад и непреклонный нейтралитет — всё это в первую очередь приходит на ум при мысли о Швейцарии. Наша онлайн-прогулка по Люцерну расширит ваше представление об альпийской сказке. В прямом эфире мы откроем главные символы города, полюбуемся расписными фасадами и Люцернским озером, а по пути разрушим несколько стереотипов о Швейцарии.
Идиллический ЛюцернИдиллический ЛюцернИдиллический Люцерн
200 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии
Вы погуляете по уютным старинным улочкам, отыщете интересные детали в архитектуре домов и рассмотрите удивительные мосты, церкви и скульптуры. А еще пройдете по следам известных писателей, художников и композиторов и узнаете о современных традициях города.
В сказочный город ЛюцернВ сказочный город ЛюцернВ сказочный город Люцерн
250 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
Волшебный Люцерн по праву считается туристической меккой Швейцарии. Вас ждут уютные площади с фонтанами, дома, украшенные старинными фресками, изящные церкви. Вы прогуляетесь по древнему деревянному мосту, полюбуетесь живописью и архитектурой. Узнаете историю Люцерна и поймете, как ему удалось достичь такой красоты и величия.

Выбирайте и другие экскурсии в Люцерне

ИндивидуальныеГрупповыеОбзорныеВсеПешкомОнлайнОнлайн-прогулкиСо скидкой
30 за человека
Заказать экскурсию