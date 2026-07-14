1 отзыв оставили туристы

За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
За два часа на прогулке по Люцерну вы познакомитесь с его историей и культурой.
Прогулка по старинным улочкам позволит представить, как город выглядел в прошлом, и услышать его историю. Полюбуйтесь фресками на стенах домов и белоснежными лебедями. Узнайте, где попробовать местные деликатесы, и поймите, откуда в Люцерне пятое время года. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами у достопримечательностей
Первой достопримечательностью на экскурсии станет памятник Умирающему льву — вы услышите его историю, от которой на глаза наворачиваются слезы, и поймете, почему монумент был установлен только спустя 30 лет после памятных событий. На площади Шваненплац мы полюбуемся стаей белых лебедей и сделаем открыточные снимки. Пройдем по деревянному мосту Капельбрюке — самому старому в Европе: вы узнаете, почему его пришлось «сократить», и отыщете отметку, напоминающую о пожаре в прошлом столетии. В церкви иезуитов услышите о становлении этого ордена и полюбуетесь росписями на потолке. Мы заглянем в средневековую аптеку и увидим, как маленький чертик подсматривает за гномами, составляющими рецепт. От плотины пройдем по узкому проходу над быстрым потоком; некогда Люцерн представлял собой город на воде, а сегодня река спрятана под землю. Старинные фрески на домах покажут, какой была жизнь в те времена — а я расскажу, какие экспонаты вы можете увидеть в здании Арсенала, где сегодня расположен Исторический музей.
Не только история
Поговорим и о повседневной жизни города: о необычном фестивале, о музыкальных сезонах в Концертном зале с замечательной акустикой. Я расскажу, почему горожане так заботятся о местных уточках, которым даже выделили место в башне старой крепости. Посоветую, где попробовать знаменитые швейцарские блюда — фондю и роклет — и другие специалитеты. И подскажу, какие музеи обязательно стоит посетить в Люцерне.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Люцерне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€50
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У панорамы Бурбаки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Люцерне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93673 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Iana
Прекрасная экскурсия. Люцерн-это волшебный город солнца. Всем рекомендую эту экскурсию с Натальей. Она очень интересно и развернуто рассказывает.
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О
Ольга
Спасибо огромное Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Это человек,влюбленный в этот удивительный город, обладающий большими историческими и жизненными знаниями. А самое главное - Наталья смогла все это передать нам!
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M
Maria
Очень понравилась экскурсия по Люцерну с Натальей! Отличное знание истории города! Даже сильнейший дождь не помешал нашей отличной прогулке! Рекомендую ❤️
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Галина
Наташа прекрасно провела экскурсию. Хорошо знает историю, хороший рассказчик.
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J
Jelena
Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!
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Л
Лариса
Мы сердечно благодарны Наталье за великолепную экскурсию, но больше за её душевность и человечность. Она написала заранее, предупредив нас о погоде и побеспокоилась о нашей экипировке. Также перенесла время на читать дальшеуменьшить
более удобное для нас. Встретила у гостиницы и помогла разобраться с билетами на автобус, по дороге рассказав про вечерний праздник. Честно, у нас ещё никогда не было такого обалденно- внимательного гида! Грамотная, весёлая и очень тактичная. Благодарим от всего сердца 🙏🏻
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