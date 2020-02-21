1 отзыв оставили туристы

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Идиллический Люцерн

Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Центрального вокзала
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ксения
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ксения – Гид в Люцерне
Вы погуляете по уютным старинным улочкам, отыщете интересные детали в архитектуре домов и рассмотрите удивительные мосты, церкви и скульптуры.

А еще пройдете по следам известных писателей, художников и композиторов и узнаете о современных традициях города.
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн

Что вас ожидает

Самое-самое в Люцерне
Я покажу лучшие достопримечательности города: древнейший деревянный крытый мост в Европе Капельбрюкке, крепостную стену с вереницей из девяти башен и дома разных гильдий. А также Мельничный мост с леденящими душу фресками «Пляски смерти», контору алхимиков и скульптурную композицию Умирающий лев. Кроме того, вы услышите, чем Люцерн вдохновлял Льва Толстого, Гете, Шагала, Тернера и Рахманинова и отыщете церковь, где венчался Вагнер.

История и современность Люцерна
Гуляя по Старому городу, вы расшифруете картины и орнаменты на фасадах домов XV века, насладитесь гармонией Люцерна и узнаете, кто много сотен лет назад оставил свой символ на почерневшей от времени лавочке. А еще я обязательно расскажу о современных местных жителях: какие у них традиции и привычки, где они закупаются, что едят и чем занимаются в свободное время.

Организационные детали

По желанию, мы можем ненадолго остановиться в уютном кафе, кондитерской или ресторанчике. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Центрального вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Здравствуйте, меня зовут Ксения. Приглашаю вас раскрыть всю красоту удивительной Швейцарии! Мои экскурсии не похожи на школьный урок истории: они всегда проходят легко, непринужденно и динамично. С нетерпением жду нашей встречи!
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1 отзыв оставили туристы

21 февраля 2020
Спасибо Ксения, все очень понравилось, увидели Люцерн с его романтической, волнующей стороны. Ксения рассказывала захватывающе, непринужденно как будто бы показывала город старым друзьям. Спасибо! Оксана Топунова

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