1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Люцерне

Я покажу лучшие достопримечательности города: древнейший деревянный крытый мост в Европе Капельбрюкке, крепостную стену с вереницей из девяти башен и дома разных гильдий. А также Мельничный мост с леденящими душу фресками «Пляски смерти», контору алхимиков и скульптурную композицию Умирающий лев. Кроме того, вы услышите, чем Люцерн вдохновлял Льва Толстого, Гете, Шагала, Тернера и Рахманинова и отыщете церковь, где венчался Вагнер.

История и современность Люцерна

Гуляя по Старому городу, вы расшифруете картины и орнаменты на фасадах домов XV века, насладитесь гармонией Люцерна и узнаете, кто много сотен лет назад оставил свой символ на почерневшей от времени лавочке. А еще я обязательно расскажу о современных местных жителях: какие у них традиции и привычки, где они закупаются, что едят и чем занимаются в свободное время.