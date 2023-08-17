«Умирающий лев» оставят незабываемые впечатления. Исторический центр изобилует постройками 12-18 веков, фасады которых украшают яркие оригинальные фрески. Архитектура эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствует с модерном. Вы узнаете, как Люцерн превратился из рыбацкой деревни в торговый и экономический центр региона

Описание экскурсии

Прогулка вдоль озера

Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор. Вы прогуляетесь по набережной и пройдете по Капелльбрюке, самому знаменитому деревянному мосту. С 1365 года он служил в качестве оборонительного сооружения. Мы обязательно увидим памятник «Умирающий лев» — напоминание о боевой славе Швейцарии: я расскажу, в честь каких событий он был установлен. Осматривая старинные храмы, вы узнаете, почему Люцерн оказался главным католическим городом страны.

Лабиринт переулков

Пожалуй, улочки города могут претендовать на звание самых уютных и атмосферных: исторический центр изобилует постройками 12-18 веков. Их фасады украшают яркие оригинальные фрески. С архитектурой эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствуют здания в стиле модерн. Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути. Вы поймете, как из рыбацкой деревни Люцерн превратился в торговый и экономический центр региона — и навсегда проникнетесь очарованием этого швейцарского городка.