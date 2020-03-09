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В сказочный город Люцерн

Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Алексей
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
Алексей – Гид в Люцерне
Волшебный Люцерн по праву считается туристической меккой Швейцарии.

Вас ждут уютные площади с фонтанами, дома, украшенные старинными фресками, изящные церкви.

Вы прогуляетесь по древнему деревянному мосту, полюбуетесь живописью и архитектурой.

Узнаете историю 📖 Люцерна и поймете, как ему удалось достичь такой красоты и величия.
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн

Что вас ожидает

Прогулка вдоль озера
Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор. Вы прогуляетесь по набережной и пройдете по Капелльбрюке, самому знаменитому деревянному мосту. С 1365 года он служил в качестве оборонительного сооружения. Мы обязательно увидим памятник «Умирающий лев» — напоминание о боевой славе Швейцарии: я расскажу, в честь каких событий он был установлен. Осматривая старинные храмы, вы узнаете, почему Люцерн оказался главным католическим городом страны.

Лабиринт переулков
Пожалуй, улочки города могут претендовать на звание самых уютных и атмосферных: исторический центр изобилует постройками 12-18 веков. Их фасады украшают яркие оригинальные фрески. С архитектурой эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствуют здания в стиле модерн. Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути. Вы поймете, как из рыбацкой деревни Люцерн превратился в торговый и экономический центр региона — и навсегда проникнетесь очарованием этого швейцарского городка.

Организционные детали

  • Экскрусия проводится из Цюриха на моем автомобиле.
  • Трансфер входит в стоимость экскрусии.
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я предлагаю не только обзорные, но и тематические экскурсии. Такие города, как Цюрих, Люцерн или Берн являются маленькими городами в сравнении с другими европейскими мегаполисами, но поверьте, они не менее интересны для посещения. На моих экскурсиях я не делаю акцент только на историю, я расскажу интереснейшие малоизвестные факты, так что экскурсия не покажется вам нудной лекцией. В Швейцарии действительно есть что посмотреть и я постараюсь, чтобы посещение замков, водопадов, маленьких средневековых городков и многого другого осталось в вашей памяти на всю жизнь. Если есть необходимость, я могу встретить вас в аэропорту, забронировать хороший отель, организовать посещение музеев или великолепного оперного театра. Параллельно могу осуществлять бесплатную фотосъемку, и в конце экскурсии Вы заберете фотографии на флэш-карту. Посетите эту волшебную страну, и вы не пожалеете!
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3 отзыва оставили туристы

9 марта 2020
Отличная экскурсия. Алексей - знающий гид который легко может приспособиться к различным интересами вашей группы. Хорошо разбирается в обычаях и нравах Швейцарии и Швейцарцев. Великолепно смог соориентировать нас в Люцерне. Рекомендую!
8 марта 2020
Посетители Люцерн с Алексеем 7 марта и остались очень довольны! Несмотря на довольно прохладную погоду, мы не заметили, как пролетели 3 часа экскурсии. Алексей замечательный гид и очень приятный собеседник. Советуем обращаться именно к нему, если хотите узнать много интересного об этом замечательном городе!
29 августа 2019
Довольны своей прогулкой по Люцерну с Алексеем. Он уловил наше настроение и учёл предпочтения в маршруте. Помог с билетами на прогулочный кораблик. Время прошло незаметно в дружеской атмосфере. Приятный ненавязчивый человек, рассказал интересные факты из жизни швейцарцев, интересно провёл знакомство с прекрасным Люцерном.

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