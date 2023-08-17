Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Волшебный Люцерн по праву считается туристической меккой Швейцарии.
Уютные площади с фонтанами, дома, украшенные старинными фресками, изящные церкви ждут вас на каждом шагу.
Прогулка по древнему деревянному мосту Капелльбрюке и осмотр памятника читать дальшеуменьшить
«Умирающий лев» оставят незабываемые впечатления.
Исторический центр изобилует постройками 12-18 веков, фасады которых украшают яркие оригинальные фрески. Архитектура эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствует с модерном. Вы узнаете, как Люцерн превратился из рыбацкой деревни в торговый и экономический центр региона
Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор. Вы прогуляетесь по набережной и пройдете по Капелльбрюке, самому знаменитому деревянному мосту. С 1365 года он служил в качестве оборонительного сооружения. Мы обязательно увидим памятник «Умирающий лев» — напоминание о боевой славе Швейцарии: я расскажу, в честь каких событий он был установлен. Осматривая старинные храмы, вы узнаете, почему Люцерн оказался главным католическим городом страны.
Лабиринт переулков
Пожалуй, улочки города могут претендовать на звание самых уютных и атмосферных: исторический центр изобилует постройками 12-18 веков. Их фасады украшают яркие оригинальные фрески. С архитектурой эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствуют здания в стиле модерн. Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути. Вы поймете, как из рыбацкой деревни Люцерн превратился в торговый и экономический центр региона — и навсегда проникнетесь очарованием этого швейцарского городка.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Люцерне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 848 туристов
Меня зовут Алексей. Я предлагаю не только обзорные, но и тематические экскурсии. Такие города, как Цюрих, Люцерн или Берн являются маленькими городами в сравнении с другими европейскими мегаполисами, но поверьте, читать дальшеуменьшить
они не менее интересны для посещения. На моих экскурсиях я не делаю акцент только на историю, я расскажу интереснейшие малоизвестные факты, так что экскурсия не покажется вам нудной лекцией. В Швейцарии действительно есть что посмотреть и я постараюсь, чтобы посещение замков, водопадов, маленьких средневековых городков и многого другого осталось в вашей памяти на всю жизнь.
Если есть необходимость, я могу встретить вас в аэропорту, забронировать хороший отель, организовать посещение музеев или великолепного оперного театра. Параллельно могу осуществлять бесплатную фотосъемку, и в конце экскурсии Вы заберете фотографии на флэш-карту. Посетите эту волшебную страну, и вы не пожалеете!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Элана
Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!
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Arkady
Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна
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Наталья
Довольны своей прогулкой по Люцерну с Алексеем. Он уловил наше настроение и учёл предпочтения в маршруте. Помог с билетами на прогулочный кораблик. Время прошло незаметно в дружеской атмосфере. Приятный ненавязчивый человек, рассказал интересные факты из жизни швейцарцев, интересно провёл знакомство с прекрасным Люцерном.
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Д
Дарина
Посетители Люцерн с Алексеем 7 марта и остались очень довольны! Несмотря на довольно прохладную погоду, мы не заметили, как пролетели 3 часа экскурсии. Алексей замечательный гид и очень приятный собеседник. Советуем обращаться именно к нему, если хотите узнать много интересного об этом замечательном городе!
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И
Игорь
Отличная экскурсия. Алексей - знающий гид который легко может приспособиться к различным интересами вашей группы. Хорошо разбирается в обычаях и нравах Швейцарии и Швейцарцев. Великолепно смог соориентировать нас в Люцерне. Рекомендую!
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Алена
Алексей провел интересную экскурсию, получили общее представление и посетили уникальные места этого красивого города. Остались приятные воспоминания и желание вернуться.