Еще несколько необычных экскурсий в Цюрихе

Эльзас - это не только винный регион Франции, но и самое интересное и уникальное с точки зрения гастрономии туристическое направление. "Винная дорога Эльзаса" - старейший винный туристический маршрут во Франции. Мы с большим удовольствием предлагаем вам однодневный тур на виноградники Эльзаса, включающий 2-3 дегустации в небольших семейных винодельнях, вдали от толп туристов, ланч и ужин в аутентичных эльзаских ресторанах.
Мы начнем наш маршрут от аэропорта Цюрих (либо аэропорта Базель) на комфортабельном микроавтобусе и проследуем в винную и кулинарную столицу Эльзаса город 🏙️ Кольмар, где вы сможете насладиться прогулкой по живописным маленьким улочкам в прекрасно сохранившихся старых кварталах Средневековья и эпохи Возрождения. После небольшого ланча в уютном местном ресторанчике, мы проследуем к главной цели нашего небольшого путешествия - винным погребам. Мы проведем 2-3 дегустации в небольших семейных винодельнях, где вы сможете попробовать главные винные шедевры Эльзаса. После этого вас ждет ужин в небольшом деревенском ресторане, где вы познакомитесь с типичной кухней данного региона.
Что входит
В стоимость экскурсии входит транспорт (минивэн, вместимость 7 человек)
гид
кофе с традиционной французской выпечкой
ланч с бокалом местного вина
дегустации
ужин.
Что не входит
Вино во время ужина в стоимость не входит.
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт Цюриха или аэропорт Базеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.