Еще несколько необычных экскурсий в Цюрихе

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Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса

Gourmophil
Gourmophil – Гид из Цюриха
Эногастротур в Эльзас.

Винная дорога Эльзаса
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €350 за человека

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Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эльзас - это не только винный регион Франции, но и самое интересное и уникальное с точки зрения гастрономии туристическое направление. "Винная дорога Эльзаса" - старейший винный туристический маршрут во Франции. Мы с большим удовольствием предлагаем вам однодневный тур на виноградники Эльзаса, включающий 2-3 дегустации в небольших семейных винодельнях, вдали от толп туристов, ланч и ужин в аутентичных эльзаских ресторанах.
Мы начнем наш маршрут от аэропорта Цюрих (либо аэропорта Базель) на комфортабельном микроавтобусе и проследуем в винную и кулинарную столицу Эльзаса город 🏙️ Кольмар, где вы сможете насладиться прогулкой по живописным маленьким улочкам в прекрасно сохранившихся старых кварталах Средневековья и эпохи Возрождения. После небольшого ланча в уютном местном ресторанчике, мы проследуем к главной цели нашего небольшого путешествия - винным погребам. Мы проведем 2-3 дегустации в небольших семейных винодельнях, где вы сможете попробовать главные винные шедевры Эльзаса. После этого вас ждет ужин в небольшом деревенском ресторане, где вы познакомитесь с типичной кухней данного региона.
Что входит
  • В стоимость экскурсии входит транспорт (минивэн, вместимость 7 человек)
  • гид
  • кофе с традиционной французской выпечкой
  • ланч с бокалом местного вина
  • дегустации
  • ужин.
Что не входит
  • Вино во время ужина в стоимость не входит.
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт Цюриха или аэропорт Базеля
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gourmophil
Gourmophil
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