Еще несколько необычных экскурсий в Цюрихе

Эльзас - это не только винный регион Франции, но и самое интересное и уникальное с точки зрения гастрономии туристическое направление. "Винная дорога Эльзаса" - старейший винный туристический маршрут во Франции. Мы с большим удовольствием предлагаем вам однодневный тур на виноградники Эльзаса, включающий 2-3 дегустации в небольших семейных винодельнях, вдали от толп туристов, ланч и ужин в аутентичных эльзаских ресторанах.

Мы начнем наш маршрут от аэропорта Цюрих (либо аэропорта Базель) на комфортабельном микроавтобусе и проследуем в винную и кулинарную столицу Эльзаса город 🏙️ Кольмар, где вы сможете насладиться прогулкой по живописным маленьким улочкам в прекрасно сохранившихся старых кварталах Средневековья и эпохи Возрождения. После небольшого ланча в уютном местном ресторанчике, мы проследуем к главной цели нашего небольшого путешествия - винным погребам. Мы проведем 2-3 дегустации в небольших семейных винодельнях, где вы сможете попробовать главные винные шедевры Эльзаса. После этого вас ждет ужин в небольшом деревенском ресторане, где вы познакомитесь с типичной кухней данного региона.