Все экскурсии в Цюрихе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Цюрихе – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 69 ⭐ отзывов, цены от €88. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Цюрихе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-10 чел.
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - город, в котором чтобы отдать 3000 в месяц за съёмную квартиру нужно пройти кастинг, как в...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-10 чел.
ежедневно в 15.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
12ч
€350
за 1 чел.
По выходным дням с 10:00.
Индивидуальная экскурсия
2ч
110€88
за 1-4 чел.
Цюрих — путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
3ч
€107
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€250
за 1-4 чел.
В сказочный город Люцерн
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
3ч
€133
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-8 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Последние отзывы «Экскурсии Цюриха»
- ээлина9 октября 2021Чудесная и волшебная страна открылась нашей семье благодаря Алексею, театр начинается с вешалки, а страна с вокзала и гида. Рекомендую особенно семьям с детьми 8-12 лет. Чудесные места, много полезной информации, такт и мгновенный отклик. Большое спасибо, Алексей!!!
- EEkaterina25 сентября 2021Алексей - отличный рассказчик и собеседник, его экскурсия действительно больше прогулка по центру Цюриха, в ходе которой узнаешь много интересного о жизни города. Очень рекомендую для первого знакомства с городом!
- Отзыв на: В сказочный город ЛюцернAAleksandra18 сентября 2021Если бы я знала насколько отлично пройдёт экскурсия, забронировала бы все дни экскурсий с Алексеем! Рекомендую на все 100%! Очень приятный экскурсовод и просто замечательный человек!
- AAleksandra17 сентября 2021Спасибо за наше первое приятное знакомство с Цюрихом!
- AAnita29 августа 2021Были с мужем первый раз в Цюрихе. Экскурсия с Лианой была очень интересной и познавательной. В компании великолепного экскурсовода 2 часа экскурсии по старому городу пролетели незаметно. Нам очень понравилась экскурсия, Лиане - огромное спасибо!
- Отзыв на: Счастливый день в ЦюрихеВВиктория29 августа 2021С Юлей мы провели интересных два часа в Цюрихе. Нас провели по знаковым местам города. Рассказали про историю и просто интересные вещи про город и жителей. Спасибо Юле.
- ААнна28 августа 2021Отличная экскурсия!
- ДДмитрий8 августа 2021Было интересно и познавательно! Спасибо, что ответили на интересующие вопросы!
- Отзыв на: «Лицо» и легенды ЦюрихаААйнур24 декабря 2020Мы попали в Цюрих наверное в самый неудачный день в году, ибо именно с этого дня в Швейцарии был введён локдаун и практически все было закрыто. Однако Юлия все равно согласилась провести экскурсию и показала и рассказала нам очень и очень много интересного! Ситуация осложнялась ещё и наличием 3 маленьких детей, шумящих и разбегающихся в разные стороны, на что Юлия реагировала совершенно спокойно и вообще была очень kids friendly. Все очень понравилось, тысячу раз спасибо Юле за знакомство с Цюрихом и Швейцарией в целом! Ответила на все наши вопросы, помогла найти и уточнить необходимую информацию по местам, которые мы планировали посетить, в общем помогла нам от души, как добрый друг! Однозначно вернёмся в эту страну и к Юле уже с родителям и гостями из наших стран.
- Отзыв на: В сказочный город ЛюцернЛЛилия21 марта 2020Нам очень понравилась Экскурсия с Алексеем! Все было супер, горячо рекомендуем! Если поедем ещё раз в этот регион, то обратимся к нему!