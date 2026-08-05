читать дальше уменьшить

дыхании. Очень понравилось, что много говорили о жизни в Швейцарии, культуре, образовании, современных традициях. Мы с сыном 19 лет были впервые в Щвейцарии, через эту экскурсию много узнали о жизни в этой прекрасной стране, чем живут, где учатся и работают, чем увлекаются, как проводят выходные дни). И конечно посмотрели и узнали про город, попробовали вкусный швейцарский шоколад. Смело рекомендую экскурсию с Алексеем, однозначно оценка 5.