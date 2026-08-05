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Экскурсии в Цюрихе

Найдено 24 экскурсии в Цюрихе на русском языке, цены от €12, скидки до 39%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €195 за всё до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 17:30
10 авг в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Пешая
2 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€50 за человека
Личное свидание с Цюрихом
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
Прогуляться с видом на ледник, отыскать водопад в гроте и узнать легенды Бернских гор
14 авг в 12:00
15 авг в 09:00
от €770 за всё до 4 чел.
Люцерн и гора Бюргеншток - из Цюриха на авто
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и гора Бюргеншток - из Цюриха на авто
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
14 авг в 12:30
15 авг в 09:30
от €680 за всё до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Комбинированное путешествие: столица Лихтенштейна и швейцарский спа-комплекс. Узнайте о княжестве и насладитесь природой
Начало: У вашего отеля
14 авг в 12:00
15 авг в 09:00
от €680 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
Путешествие в Аппенцелль - это уникальная возможность узнать секреты знаменитого сыра и насладиться живописными видами швейцарских Альп
14 авг в 12:00
15 авг в 08:00
от €680 за всё до 4 чел.
Прогулка по Цюриху с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3 часа
2 отзыва
Аудиогид
Прогулка по Цюриху с аудиогидом в вашем смартфоне
По основным достопримечательностям и скрытым уголкам - как местный житель
Начало: Рядом со Швейцарским национальным музеем
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
«Лицо» и легенды Цюриха
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
Начало: мост Мюнстербрюкке
Завтра в 15:00
16 авг в 15:00
от €240 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Цюрихе
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Цюрихе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €165 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Цюриху
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Обзорная экскурсия по Цюриху
Пройти по живописным улочкам, увидеть достопримечательности и узнать историю города
Начало: На парковке Zurich Bus
11 авг в 15:00
18 авг в 15:00
€40 за человека
Обзорная Экскурсия по Цюриху
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная Экскурсия по Цюриху
Начало: Главный железнодорожный вокзал
Расписание: ежедневно в 15.00
€200 за всё до 10 чел.
Свидание с Констанцем
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Констанцем
История, архитектура и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На набережной в Констанце
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
14 авг в 15:15
€30 за человека
Обзорная по Цюриху
2 часа
Групповая
Обзорная по Цюриху
Начало: 11
11 авг в 15:00
18 авг в 15:00
€40 за человека
Цюрих сквозь века. 3 часа
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Цюрих сквозь века. 3 часа
Начало: Цюрих
€350 за человека
Индивидуальный трансфер в Цюрих - комфорт и удобство в пути
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Цюрих - комфорт и удобство в пути
Начало: Цюрих
€280€350 за всё до 6 чел.
Трансфер из/в аэропорт Цюриха
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из/в аэропорт Цюриха
Начало: Цюрихский аэропорт (ЗРХ)
€85 за всё до 7 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Цюрих - за 5 часов
5 часов
-
39%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Цюрих - за 5 часов
Начало: Цюрих
€550€900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Цюрих - 8 часов
На машине
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Цюрих - 8 часов
Начало: Цюрих
€280€350 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Цюрих - незабываемые ракурсы
2 часа
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Цюрих - незабываемые ракурсы
Начало: Цюрих
€280€350 за всё до 3 чел.
Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде
Начало: Цюрих
€280€350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Viktoria
Цюрих - путешествие во времени
Огромное спасибо Лиане за невероятно интересную программу.
История, архитектура, интересные факты, маленькие детали, которые невозможно найти в путеводителях, — всё было
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подано настолько захватывающе, что время пролетело совершенно незаметно.

Особенно хочется отметить доброжелательность, прекрасное чувство юмора, внимание и готовность ответить на любые вопросы. Благодаря этой экскурсии мы увидели Цюрих совсем другими глазами.
От всей души рекомендуем Лиану тем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, а почувствовать атмосферу города и узнать его с самых интересных сторон. Огромное спасибо за замечательный день и незабываемые впечатления!

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Каримова
Счастливый день в Цюрихе
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие уголки, куда сами мы бы никогда не заглянули. Экскурсия прошла в очень приятной, дружественной атмосфере!
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие+1
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
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О
Цюрих - путешествие во времени
экскурсия понравилась, в спокойном режиме погуляли с Лианой по центру Цюриха, получили интересную информацию, которая дает представление о жизни и атмосфере этого города. Лиана очень приятный рассказчик, спасибо за прекрасную прогулку
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Г
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Очень понравилась экскурсия с Алексеем. Хороший комфортный автомобиль и дорога в город Люцерн из Цюриха, 4 часа прошло на одном
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дыхании. Очень понравилось, что много говорили о жизни в Швейцарии, культуре, образовании, современных традициях. Мы с сыном 19 лет были впервые в Щвейцарии, через эту экскурсию много узнали о жизни в этой прекрасной стране, чем живут, где учатся и работают, чем увлекаются, как проводят выходные дни). И конечно посмотрели и узнали про город, попробовали вкусный швейцарский шоколад. Смело рекомендую экскурсию с Алексеем, однозначно оценка 5.

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Любовь
Из Цюриха - в долину водопадов
Благодарим Юлию за это замечательное путешествие, невероятно красивые места, комфортную поездку, интересную беседу! Этот день останется в наших сердцах!!! Очень надеемся, что вернемся вновь в эти места на более долгое время!!!
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V
Из Цюриха - в долину водопадов
Очень довольны экскурсией, было комфортно, все вовремя и без спешки, везде были, очень красивые места. Юлия отлично все расказывала, мы хорошо провели время и пообщались на разные темы о Швейцарии
Очень довольны экскурсией, было комфортно, все вовремя и без спешки, везде были, очень красивые места. Юлия
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Tatjana
Из Цюриха - в долину водопадов
Всем добрый день, понравилось все! рукомендую👍👍👍
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Герман
Прогулка по Цюриху с аудиогидом в вашем смартфоне
Хороший аудиогид за свою стоимость. Разок заглючило приложение, экскурсия оборвалась, но потом все восстановилось. Удачной работы, ребята! Сделайте еще экскурсии по странам Балтии, будет здорово.
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В
Прогулка по Цюриху с аудиогидом в вашем смартфоне
Это был первый опыт экскурсии с аудиогидом и он был очень удачным. Программа тура была подобрана очень грамотно и удобно. рассказчик сумел заинтересовать даже 11 летнего подростка. Ни на секунду не пожалели что воспользовались аудиогидом!
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А
Личное свидание с Цюрихом
Шикарная экскурсия, очень интересно и познавательно. Спасибо Лусине за хорошие впечатления от города
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Всего 375 отзывов в Цюрихе

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Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху

Самые популярные экскурсии в Цюрихе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
  1. Цюрих - путешествие во времени;
  2. В сказочный город Люцерн из Цюриха;
  3. Счастливый день в Цюрихе;
  4. Пешком по центру Цюриха;
  5. Свидание с Цюрихом каждый день.
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в августе 2026
Сейчас в Цюрихе можно забронировать 24 экскурсии от 12 до 770 со скидкой до 39%. Туристы уже оставили гидам 375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Цюриху в 2026 году на русском языке. Узнайте больше о достопримечательностях и истории города по цене от €12. Забронируйте свою экскурсию прямо сейчас