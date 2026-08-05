Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 17:30
10 авг в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
Прогуляться с видом на ледник, отыскать водопад в гроте и узнать легенды Бернских гор
14 авг в 12:00
15 авг в 09:00
от €770 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и гора Бюргеншток - из Цюриха на авто
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
14 авг в 12:30
15 авг в 09:30
от €680 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Комбинированное путешествие: столица Лихтенштейна и швейцарский спа-комплекс. Узнайте о княжестве и насладитесь природой
Начало: У вашего отеля
14 авг в 12:00
15 авг в 09:00
от €680 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
Путешествие в Аппенцелль - это уникальная возможность узнать секреты знаменитого сыра и насладиться живописными видами швейцарских Альп
14 авг в 12:00
15 авг в 08:00
от €680 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Цюриху с аудиогидом в вашем смартфоне
По основным достопримечательностям и скрытым уголкам - как местный житель
Начало: Рядом со Швейцарским национальным музеем
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
Начало: мост Мюнстербрюкке
Завтра в 15:00
16 авг в 15:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Цюрихе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €165 за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Цюриху
Пройти по живописным улочкам, увидеть достопримечательности и узнать историю города
Начало: На парковке Zurich Bus
11 авг в 15:00
18 авг в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная Экскурсия по Цюриху
Начало: Главный железнодорожный вокзал
Расписание: ежедневно в 15.00
€200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Констанцем
История, архитектура и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На набережной в Констанце
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
14 авг в 15:15
€30 за человека
Групповая
Обзорная по Цюриху
Начало: 11
11 авг в 15:00
18 авг в 15:00
€40 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Цюрих сквозь века. 3 часа
Начало: Цюрих
€350 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
€280
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из/в аэропорт Цюриха
Начало: Цюрихский аэропорт (ЗРХ)
€85 за всё до 7 чел.
-
39%
Индивидуальная
до 6 чел.
€550
€900 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
€280
€350 за всё до 10 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Цюрих - незабываемые ракурсы
Начало: Цюрих
€280
€350 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде
Начало: Цюрих
€280
€350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо Лиане за невероятно интересную программу.
История, архитектура, интересные факты, маленькие детали, которые невозможно найти в путеводителях, — всё было
История, архитектура, интересные факты, маленькие детали, которые невозможно найти в путеводителях, — всё было
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Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие уголки, куда сами мы бы никогда не заглянули. Экскурсия прошла в очень приятной, дружественной атмосфере!
+1
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О
экскурсия понравилась, в спокойном режиме погуляли с Лианой по центру Цюриха, получили интересную информацию, которая дает представление о жизни и атмосфере этого города. Лиана очень приятный рассказчик, спасибо за прекрасную прогулку
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Г
Очень понравилась экскурсия с Алексеем. Хороший комфортный автомобиль и дорога в город Люцерн из Цюриха, 4 часа прошло на одном
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Благодарим Юлию за это замечательное путешествие, невероятно красивые места, комфортную поездку, интересную беседу! Этот день останется в наших сердцах!!! Очень надеемся, что вернемся вновь в эти места на более долгое время!!!
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V
Очень довольны экскурсией, было комфортно, все вовремя и без спешки, везде были, очень красивые места. Юлия отлично все расказывала, мы хорошо провели время и пообщались на разные темы о Швейцарии
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Всем добрый день, понравилось все! рукомендую👍👍👍
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Хороший аудиогид за свою стоимость. Разок заглючило приложение, экскурсия оборвалась, но потом все восстановилось. Удачной работы, ребята! Сделайте еще экскурсии по странам Балтии, будет здорово.
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В
Это был первый опыт экскурсии с аудиогидом и он был очень удачным. Программа тура была подобрана очень грамотно и удобно. рассказчик сумел заинтересовать даже 11 летнего подростка. Ни на секунду не пожалели что воспользовались аудиогидом!
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А
Шикарная экскурсия, очень интересно и познавательно. Спасибо Лусине за хорошие впечатления от города
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Всего 375 отзывов в Цюрихе
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Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху
Самые популярные экскурсии в Цюрихе
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