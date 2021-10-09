Отзыв на: Пешком по центру Цюриха э элина 5 Чудесная и волшебная страна открылась нашей семье благодаря Алексею, театр начинается с вешалки, а страна с вокзала и гида. Рекомендую особенно семьям с детьми 8-12 лет. Чудесные места, много полезной информации, такт и мгновенный отклик. Большое спасибо, Алексей!!!

Отзыв на: Пешком по центру Цюриха E Ekaterina 5 Алексей - отличный рассказчик и собеседник, его экскурсия действительно больше прогулка по центру Цюриха, в ходе которой узнаешь много интересного о жизни города. Очень рекомендую для первого знакомства с городом!

Отзыв на: В сказочный город Люцерн A Aleksandra 5 Если бы я знала насколько отлично пройдёт экскурсия, забронировала бы все дни экскурсий с Алексеем! Рекомендую на все 100%! Очень приятный экскурсовод и просто замечательный человек!

Отзыв на: Цюрих — путешествие во времени A Aleksandra 5 Спасибо за наше первое приятное знакомство с Цюрихом!

Отзыв на: Цюрих — путешествие во времени A Anita 5 Были с мужем первый раз в Цюрихе. Экскурсия с Лианой была очень интересной и познавательной. В компании великолепного экскурсовода 2 часа экскурсии по старому городу пролетели незаметно. Нам очень понравилась экскурсия, Лиане - огромное спасибо!

Отзыв на: Счастливый день в Цюрихе В Виктория 5 С Юлей мы провели интересных два часа в Цюрихе. Нас провели по знаковым местам города. Рассказали про историю и просто интересные вещи про город и жителей. Спасибо Юле.

Отзыв на: Пешком по центру Цюриха А Анна 5 Отличная экскурсия!

Отзыв на: Цюрих — путешествие во времени Д Дмитрий 4 Было интересно и познавательно! Спасибо, что ответили на интересующие вопросы!

Отзыв на: «Лицо» и легенды Цюриха А Айнур 5 Мы попали в Цюрих наверное в самый неудачный день в году, ибо именно с этого дня в Швейцарии был введён локдаун и практически все было закрыто. Однако Юлия все равно согласилась провести экскурсию и показала и рассказала нам очень и очень много интересного! Ситуация осложнялась ещё и наличием 3 маленьких детей, шумящих и разбегающихся в разные стороны, на что Юлия реагировала совершенно спокойно и вообще была очень kids friendly. Все очень понравилось, тысячу раз спасибо Юле за знакомство с Цюрихом и Швейцарией в целом! Ответила на все наши вопросы, помогла найти и уточнить необходимую информацию по местам, которые мы планировали посетить, в общем помогла нам от души, как добрый друг! Однозначно вернёмся в эту страну и к Юле уже с родителям и гостями из наших стран.