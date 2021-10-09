Все экскурсии в Цюрихе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Цюрихе – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 69 ⭐ отзывов, цены от €88. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Цюрихе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-10 чел.
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - город, в котором чтобы отдать 3000 в месяц за съёмную квартиру нужно пройти кастинг, как в...
Ежедневно
Обзорная Экскурсия по Цюриху
Индивидуальная экскурсия
5
1
160
за 1-10 чел.
Обзорная Экскурсия по Цюриху
ежедневно в 15.00
Пешком по центру Цюриха
Индивидуальная экскурсия
5
13
160
за 1-10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
12ч
350
за 1 чел.
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
По выходным дням с 10:00.
Цюрих — путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
110
88
за 1-4 чел.
Цюрих — путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Устный и письменный перевод
107
за 1 чел.
Устный и письменный перевод
В сказочный город Люцерн
Индивидуальная экскурсия
5
9
250
за 1-4 чел.
В сказочный город Люцерн
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
Трансфер из Аэропорта и обратно
133
за 1 чел.
Трансфер из Аэропорта и обратно
Счастливый день в Цюрихе
Индивидуальная экскурсия
5
3
150
за 1-4 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
«Лицо» и легенды Цюриха
Индивидуальная экскурсия
5
26
150
за 1-8 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия

Последние отзывы «Экскурсии Цюриха»

  • Отзыв на: Пешком по центру Цюриха
    э
    элина
    9 октября 2021
    5
    Чудесная и волшебная страна открылась нашей семье благодаря Алексею, театр начинается с вешалки, а страна с вокзала и гида. Рекомендую особенно семьям с детьми 8-12 лет. Чудесные места, много полезной информации, такт и мгновенный отклик. Большое спасибо, Алексей!!!
  • Отзыв на: Пешком по центру Цюриха
    E
    Ekaterina
    25 сентября 2021
    5
    Алексей - отличный рассказчик и собеседник, его экскурсия действительно больше прогулка по центру Цюриха, в ходе которой узнаешь много интересного о жизни города. Очень рекомендую для первого знакомства с городом!
  • Отзыв на: В сказочный город Люцерн
    A
    Aleksandra
    18 сентября 2021
    5
    Если бы я знала насколько отлично пройдёт экскурсия, забронировала бы все дни экскурсий с Алексеем! Рекомендую на все 100%! Очень приятный экскурсовод и просто замечательный человек!
  • Отзыв на: Цюрих — путешествие во времени
    A
    Aleksandra
    17 сентября 2021
    5
    Спасибо за наше первое приятное знакомство с Цюрихом!
  • Отзыв на: Цюрих — путешествие во времени
    A
    Anita
    29 августа 2021
    5
    Были с мужем первый раз в Цюрихе. Экскурсия с Лианой была очень интересной и познавательной. В компании великолепного экскурсовода 2 часа экскурсии по старому городу пролетели незаметно. Нам очень понравилась экскурсия, Лиане - огромное спасибо!
  • Отзыв на: Счастливый день в Цюрихе
    В
    Виктория
    29 августа 2021
    5
    С Юлей мы провели интересных два часа в Цюрихе. Нас провели по знаковым местам города. Рассказали про историю и просто интересные вещи про город и жителей. Спасибо Юле.
  • Отзыв на: Пешком по центру Цюриха
    А
    Анна
    28 августа 2021
    5
    Отличная экскурсия!
  • Отзыв на: Цюрих — путешествие во времени
    Д
    Дмитрий
    8 августа 2021
    4
    Было интересно и познавательно! Спасибо, что ответили на интересующие вопросы!
  • Отзыв на: «Лицо» и легенды Цюриха
    А
    Айнур
    24 декабря 2020
    5
    Мы попали в Цюрих наверное в самый неудачный день в году, ибо именно с этого дня в Швейцарии был введён локдаун и практически все было закрыто. Однако Юлия все равно согласилась провести экскурсию и показала и рассказала нам очень и очень много интересного! Ситуация осложнялась ещё и наличием 3 маленьких детей, шумящих и разбегающихся в разные стороны, на что Юлия реагировала совершенно спокойно и вообще была очень kids friendly. Все очень понравилось, тысячу раз спасибо Юле за знакомство с Цюрихом и Швейцарией в целом! Ответила на все наши вопросы, помогла найти и уточнить необходимую информацию по местам, которые мы планировали посетить, в общем помогла нам от души, как добрый друг! Однозначно вернёмся в эту страну и к Юле уже с родителям и гостями из наших стран.
  • Отзыв на: В сказочный город Люцерн
    Л
    Лилия
    21 марта 2020
    5
    Нам очень понравилась Экскурсия с Алексеем! Все было супер, горячо рекомендуем! Если поедем ещё раз в этот регион, то обратимся к нему!
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