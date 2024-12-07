9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
Завтра в 12:00
15 дек в 08:00
€595 за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
599€540 за всё до 4 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Посетить уютную столицу Лихтенштейна и отдохнуть в швейцарском спа-комплексе Бад Рагац
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
550€523 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena7 декабря 2024Прекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
- ААлександр8 ноября 2024Отличный формат экскурсии, действительно того стоит) Гид Юлия отлично проводит экскурсию, много интересного расскажет, время пролетает незаметно) впечатлений море)
- ЕЕлена7 ноября 2024Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами, музыкальными коровками и кристально
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 523 до 595 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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