Экскурсии на 1 день в Цюрихе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Цюрихе на русском языке, цены от €523, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Цюриха - в долину водопадов
На машине
6 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
Завтра в 12:00
15 дек в 08:00
595 за всё до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
599540 за всё до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
На машине
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Посетить уютную столицу Лихтенштейна и отдохнуть в швейцарском спа-комплексе Бад Рагац
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
550523 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    7 декабря 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Прекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
  • А
    Александр
    8 ноября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Отличный формат экскурсии, действительно того стоит) Гид Юлия отлично проводит экскурсию, много интересного расскажет, время пролетает незаметно) впечатлений море)
    Отличный формат экскурсии, действительно того стоит)Отличный формат экскурсии, действительно того стоит)
  • Е
    Елена
    7 ноября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами, музыкальными коровками и кристально
    читать дальше

    чистыми водопадами. Юлия оказалась замечательным гидом: она не только прекрасно знала историю и культуру региона, но и умела делиться своим восторгом от природы и любовью к этим местам. Все было максимально комфортно и душевно ❤️Мы прогуливались по живописным тропам, окружённым зелеными лугами и величественными горами, где цветы распускались во всей своей красе, а в воздухе витал свежий альпийский аромат. Под конец экскурсии мы заехали в очень красивый Resort с живописными видами с горы и пообедали там❤️ Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание вернуться снова. Если вы ищете идеальный способ узнать о настоящей Швейцарии и насладиться ее природными чудесами, я настоятельно рекомендую экскурсию с Юлией! Это было просто потрясающе!

    Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Цюриха - в долину водопадов
  2. Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
  3. Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 523 до 595 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Цюрих на 1 день, гиды Цюриха подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Цюрих так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии на русском языке