Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ из Женевы в Шильонский замок 🏰 с посещением городов Монтре и Веве.

Шильонский замок - один из самых мистических символов Швейцарии. Замок находится на берегу Женевского озера, в трех километрах от городка Монтрё. Уже на пути к нему, а также вовремя прогулок по близлежащим городам перед Вами откроются живописные пейзажи Альп и Юры.

Дорога в одну сторону занимает около 1, 5 ч и в это время Вы сможете послушать интересный рассказ гида о Швейцарии, ее истории 📖 и традициях, а также насладиться видами.

Экскурсия включает в себя прогулку 👣 по городу Веве, по городу Монтре и осмотр замка Шильон.