Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

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Шильонский замок, Веве и Монтрё

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Вы отправитесь из Женевы в Шильонский замок 🏰, а также посетите города Монтрё и Веве.

Экскурсия ⛳ включает прогулку 👣 по обоим городам, а также осмотр средневековой крепости.
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Шильонский замок, Веве и Монтрё
Шильонский замок, Веве и Монтрё
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ из Женевы в Шильонский замок 🏰 с посещением городов Монтре и Веве.
Шильонский замок - один из самых мистических символов Швейцарии. Замок находится на берегу Женевского озера, в трех километрах от городка Монтрё. Уже на пути к нему, а также вовремя прогулок по близлежащим городам перед Вами откроются живописные пейзажи Альп и Юры.
Дорога в одну сторону занимает около 1, 5 ч и в это время Вы сможете послушать интересный рассказ гида о Швейцарии, ее истории 📖 и традициях, а также насладиться видами.
Экскурсия включает в себя прогулку 👣 по городу Веве, по городу Монтре и осмотр замка Шильон.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (при выборе соответствующего билета)
Что не входит
  • Дополнительный час работы гида — 50 франков
  • Входные билеты
  • Питание
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Женева
Шильонский замок, Веве и Монтрё
Шильонский замок, Веве и Монтрё
Шильонский замок, Веве и Монтрё

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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