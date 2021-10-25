Отзыв на: Первая встреча с Женевой! В Владимир 5 Мы гуляли по Женеве с Ларисой и остались под большим впечатлением. Лариса любит Женеву всем сердцем, что несомненно передалось и нам. Мы планируем сюда вернуться!

Отзыв на: История, традиции и символы Женевы В Виорел 5 Ольга, профессионал 👍

М Михаил 5 Огромная благодарность Марине! Это была потрясающая экскурсия! Альпийская Венеция - Анси прекрасен! Я влюбился во Францию и ее чудные деревушки. Марина провела меня по самым красивым местам, которые, порой, скрыты от взора туриста. Рассказала столько интересных историй. Прогулка была не незабываемой! С нетерпением жду моего возвращения в Женеву, чтобы заказать другие экскурсии у Марины.

Отзыв на: История, традиции и символы Женевы М Михаил 5 Огромная благодарность Татьяне! После экскурсии с ней невозможно не влюбится в Женеву. В конце экскурсии Татьяна дала важные рекомендации, которые мне очень были полезны, а также посоветовала прекрасное место для ланча, где я отлично провел время! Благодаря Татьяне, Женева покорила меня своей магией и мне очень хочется снова сюда вернуться и обязательно заказать еще одну экскурсию у Татьяны!

Отзыв на: Русская Женева О Ольга 4 Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!

N Natalia 5 Марина- прекрасный гид, влюбленный в страну и помогающий полюбить ее своим туристам. Ещё она отличный собеседник, поэтому даже весь день на экскурсии не скучно и очень познавательно. Марина делится инсайтами о Швейцарии, жизни тут, традициях и обычаях. Настоятельно рекомендую экскурсию и гида! Обязательно приеду теперь ещё ❤️🇨🇭

Отзыв на: Первая встреча с Женевой! К Катерина 5 Дуже класний гід! Цікава, привітна! Рекомендую!

Н Надежда 5 Очень понравилась экскурсия с Мариной! Показала самые красивые места! Очень лёгкий приятный в общении человек!

Отзыв на: Первая встреча с Женевой! Е Евгения 5 Хотим сказать огромное спасибо Дарье! 2 часа пролетели как мгновение) обязательно продолжим в наш следующий приезд🌷