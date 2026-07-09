Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Женевой
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Женева: гастрономия и культура
Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Женевой
Погрузитесь в уникальную атмосферу Женевы, исследуя её главные символы и исторические места. Узнайте, как живут и творят местные жители
Начало: У монумента Брунсвику со стороны Женевского озера
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Женевой
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв...
Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
13 авг в 15:15
€50 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Богемный Каруж
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Женеве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:30
10 авг в 00:00
от €39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
Индивидуальная экскурсия для тех, кто уже осмотрел Женеву и хочет увидеть больше. Виды на горные массивы и Женевское озеро. Пеший подъем или поездка на машине
10 авг в 09:00
11 авг в 12:00
от €600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €740 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Познакомьтесь с уникальной женевской кухней, узнайте о местных винах и насладитесь непревзойденным шоколадом. Ощутите вкус Женевы
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
€280
€350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
€280
€350 за всё до 6 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 10 чел.
€550
€840 за всё до 10 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Женева - незабываемые ракурсы
Начало: Женева
€280
€350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Женева - роскошь на воде
Начало: Женева
€280
€350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
отлично провели время в Женеве и узнали много нового о городе, благодаря Оксане!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна показала нам Русскую Женеву, при этом дав интересный исторический контекст. Очень познавательно! рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Дарья отличный гид. Особенно приятно было поспорить про разное понимание тех или иных событий. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы с сыном посетили экскурсию по Женеве с Оксаной, и остались в полном восторге. Оксана — искусствовед, выпускница МГУ, и
Вам был полезен этот отзыв?
К
Добрый день!
Нам бы хотелось выразить огромную благодарность Дарье❤️❤️❤️,которая познакомила нас с Женевой.
Высокий уровень профессионализма,исключительное владение историческими данными переплетены и с сегодняшними реалиями Швейцарии и Женевы особенно.
От всей души рекомендуем этого гида❤️
Нам бы хотелось выразить огромную благодарность Дарье❤️❤️❤️,которая познакомила нас с Женевой.
Высокий уровень профессионализма,исключительное владение историческими данными переплетены и с сегодняшними реалиями Швейцарии и Женевы особенно.
От всей души рекомендуем этого гида❤️
Вам был полезен этот отзыв?
все было отлично, также благодарим за дальнейшие рекомендации по городу
Вам был полезен этот отзыв?
T
Нам очень повезло с экскурсией по Женеве. У нас был замечательный гид Оксана, мы многое посмотрели, рассказ был профессиональный и занимательный. Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Оксана потрясающая. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Интересно, захватывающе, познавательно, не избито, не стандартно. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Мы были в Женеве первый раз, решили выбрать эту экскурсию и она нам очень понравилась, гид Оксана отлично знает историю,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Татьяна прекрасный гид по Женеве. Нам очень понравился город и экскурсия. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 225 отзывов в Женеве
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве
Самые популярные экскурсии в Женеве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
Сколько стоит экскурсия по Женеве в августе 2026
Сейчас в Женеве можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 39 до 740 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающие экскурсии по Женеве по доступным ценам от €39. У нас вы сможете познакомиться с историей, культурой и архитектурой Женевы. Воспользуйтесь возможностью посетить все интересные места в Женеве и получите незабываемые впечатления