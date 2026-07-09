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это сразу ощущается по её глубоким знаниям и увлекательной подаче информации. Экскурсия длилась около 2 часов и была пешей, но ни разу не утомила — всё продумано и интересно. Особый акцент делался на культуре и истории города, рассказы были живыми, с множеством интересных деталей, которые редко встречаются в стандартных гидовских программах. Мы узнали много нового о художественных и архитектурных особенностях Женевы и услышали захватывающие истории о её культурном наследии. Оксана умеет подать информацию легко и понятно, экскурсия совсем не перегружена фактами. Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть город, а почувствовать его культурную и историческую атмосферу.