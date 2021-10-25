Все экскурсии в Женеве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Женеве – доступно 19 экскурсий на 2021 год, 55 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Женеве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€30
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Женеве
Обзорная пешая прогулка по Женеве на одном из двух маршрутов
каждый день в 15:15, приходите 15 минут заранее
Индивидуальная экскурсия
3ч
€262
за 1-4 чел.
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Большое путешествие по Женеве, на котором вы пешком пройдёте по историческому центру, а затем проедете...
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€175
за 1-8 чел.
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€215
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-10 чел.
Первая встреча с Женевой!
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
2ч
€50
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Женеве
Групповая экскурсия по классическому маршруту с русскоязычным гидом
Вторник, Четверг и Пятница в 9.00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€175
за 1-8 чел.
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Индивидуальная экскурсия
2ч
€140
за 1-30 чел.
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Экскурсия по удивительному району Каруж
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€150
за 1-20 чел.
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Индивидуальная экскурсия
6ч
€540
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
€230
за 1 чел.
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Погулять по городку с открытки, насладиться панорамами озера и узнать, как живут швейцарцы
Индивидуальная экскурсия
5ч
€390
за 1-15 чел.
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)
Лозанна - прекрасный город на берегу Женевского озера
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€350
за 1-10 чел.
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Индивидуальная экскурсия
5ч
€390
за 1-4 чел.
Шильонский замок, Веве и Монтрё
Вы отправитесь из Женевы в Шильонский замок, а также посетите города Монтрё и Веве
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€175
за 1-8 чел.
Молочная река — шоколадные берега. Женевская кухня
Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных
Индивидуальная экскурсия
4ч
€330
за 1-4 чел.
Экскурсия в город Анси из Женевы
Мы отправимся в город Анси, расположенный у подножия Альп, - идеальное место для отдыха и прогулок
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€375
за 1-4 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-30 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-15 чел.
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Отличный старт для знакомства с Женевой
по договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Женевы»
- ВВладимир25 октября 2021Мы гуляли по Женеве с Ларисой и остались под большим впечатлением. Лариса любит Женеву всем сердцем, что несомненно передалось и нам. Мы планируем сюда вернуться!
- ВВиорел13 августа 2021Ольга, профессионал 👍
- ММихаил7 сентября 2020Огромная благодарность Марине! Это была потрясающая экскурсия! Альпийская Венеция - Анси прекрасен! Я влюбился во Францию и ее чудные деревушки. Марина провела меня по самым красивым местам, которые, порой, скрыты от взора туриста. Рассказала столько интересных историй. Прогулка была не незабываемой! С нетерпением жду моего возвращения в Женеву, чтобы заказать другие экскурсии у Марины.
- ММихаил5 сентября 2020Огромная благодарность Татьяне! После экскурсии с ней невозможно не влюбится в Женеву. В конце экскурсии Татьяна дала важные рекомендации, которые мне очень были полезны, а также посоветовала прекрасное место для ланча, где я отлично провел время! Благодаря Татьяне, Женева покорила меня своей магией и мне очень хочется снова сюда вернуться и обязательно заказать еще одну экскурсию у Татьяны!
- Отзыв на: Русская ЖеневаООльга11 августа 2020Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
- NNatalia8 марта 2020Марина- прекрасный гид, влюбленный в страну и помогающий полюбить ее своим туристам. Ещё она отличный собеседник, поэтому даже весь день на экскурсии не скучно и очень познавательно. Марина делится инсайтами о Швейцарии, жизни тут, традициях и обычаях. Настоятельно рекомендую экскурсию и гида! Обязательно приеду теперь ещё ❤️🇨🇭
- ККатерина7 марта 2020Дуже класний гід! Цікава, привітна! Рекомендую!
- ННадежда2 марта 2020Очень понравилась экскурсия с Мариной! Показала самые красивые места! Очень лёгкий приятный в общении человек!
- ЕЕвгения23 февраля 2020Хотим сказать огромное спасибо Дарье! 2 часа пролетели как мгновение) обязательно продолжим в наш следующий приезд🌷
- ННаталья14 января 2020Все было замечательно!