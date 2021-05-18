Полезная информация о Бо

Что нужно знать о Бо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бо
18:4242
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСьерра Леоне
Название городаБо
По-английскиBo
Столица регионаБо является столицей региона
Население города174 354 чел.
АэропортBo KBS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Freetown
Средняя высота104 м. от уровня моря

Где находится Бо на карте