Полезная информация о Бо
Что нужно знать о Бо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бо
18:4242
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Сьерра Леоне
|Название города
|Бо
|По-английски
|Bo
|Столица региона
|Бо является столицей региона
|Население города
|174 354 чел.
|Аэропорт
|Bo KBS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Freetown
|Средняя высота
|104 м. от уровня моря