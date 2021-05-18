Полезная информация о Кенеме
Что нужно знать о Кенеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кенеме
21:4500
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Сьерра Леоне
|Название города
|Кенеме
|По-английски
|Kenema
|Столица региона
|Кенеме является столицей региона
|Население города
|143 137 чел.
|Аэропорт
|Кенема KEN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Freetown
|Средняя высота
|182 м. от уровня моря