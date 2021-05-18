Полезная информация о Кенеме

Что нужно знать о Кенеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кенеме
21:4500
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСьерра Леоне
Название городаКенеме
По-английскиKenema
Столица регионаКенеме является столицей региона
Население города143 137 чел.
АэропортКенема KEN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Freetown
Средняя высота182 м. от уровня моря

Где находится Кенеме на карте