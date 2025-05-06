А Алия Сингапур: всё лучшее сразу У нас была гид Тамара, очень интересно и весело провела экскурсию, дала много дельных советов по времяпрепровождению в Сингапуре, спасибо большое!

А Алина Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур» Все прошло супер организованно и комфортно!

А Анастасия Сингапур: всё лучшее сразу Спасибо за организацию нашей познавательной экскурсии, гид Марина была на высоте! 🙌🏻

Е Екатерина Сингапур: всё лучшее сразу читать дальше цветов, аэропорт Чанги, Большой фонтан богатств, Статуя Мерлиона,парк Мерлион. Бизнес центры,китайский квартал. Колесо обозрения, Marina Bay Sands - топовый отель, И очень впечатляющие вечернее шоу на Marina Bay Sands. Особую благодарность хочу выразите гиду Тамаре, которая очень отзывчиво и впечатляюще все рассказала о Сингапуре, и сделала незабываемую профессиональную фотосессию, А также благодарю оператора организации мероприятия!!! Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!! Отель Фуллертон. Обзорное кольцо исполнений желания. City Holl,Long bar,Clifford pier, храм Шри мариамаан,сингапурский большой парк

К Кирилл Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур» Всё было организовано наилучшими образом, включая подробные инструкции в аэропорту. Постоянно на связи. Рекомендую