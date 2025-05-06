Экскурсии по Сингапуру на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Сингапуре на русском языке, цены от $68. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
27 мая в 10:30
28 мая в 10:30
$370 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
На машине
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
Комфортный трансфер из аэропорта Сингапура до вашего отеля с англоязычным водителем и круглосуточной русскоязычной поддержкой
Начало: У аэропорта/отеля
27 мая в 00:00
28 мая в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Путешествие в мир природы, созданный человеком
27 мая в 17:00
28 мая в 17:00
$370 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алия
    6 мая 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    У нас была гид Тамара, очень интересно и весело провела экскурсию, дала много дельных советов по времяпрепровождению в Сингапуре, спасибо большое!
  • А
    Алина
    1 мая 2025
    Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
    Все прошло супер организованно и комфортно!
  • А
    Анастасия
    25 апреля 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Спасибо за организацию нашей познавательной экскурсии, гид Марина была на высоте! 🙌🏻
  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!! Отель Фуллертон. Обзорное кольцо исполнений желания. City Holl,Long bar,Clifford pier, храм Шри мариамаан,сингапурский большой парк
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    цветов, аэропорт Чанги, Большой фонтан богатств, Статуя Мерлиона,парк Мерлион. Бизнес центры,китайский квартал. Колесо обозрения, Marina Bay Sands - топовый отель, И очень впечатляющие вечернее шоу на Marina Bay Sands. Особую благодарность хочу выразите гиду Тамаре, которая очень отзывчиво и впечатляюще все рассказала о Сингапуре, и сделала незабываемую профессиональную фотосессию, А также благодарю оператора организации мероприятия!!!

    Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!!
  • К
    Кирилл
    2 апреля 2025
    Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
    Всё было организовано наилучшими образом, включая подробные инструкции в аэропорту. Постоянно на связи. Рекомендую
  • Е
    Елена
    7 марта 2025
    Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
    Все было очень четко организовано. Нас встретил водитель с табличкой на выходе и комфортно довез до места назначения. Кирилл все время был на связи. Напомнил о необходимых документах. Буду рекомендовать это агентство для транспорта.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «На машине»

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  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в мае 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 370. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 52 ⭐ отзыва, цены от $68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль