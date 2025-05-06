Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
27 мая в 10:30
28 мая в 10:30
$370 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
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27 мая в 00:00
28 мая в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Путешествие в мир природы, созданный человеком
27 мая в 17:00
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$370 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлия6 мая 2025У нас была гид Тамара, очень интересно и весело провела экскурсию, дала много дельных советов по времяпрепровождению в Сингапуре, спасибо большое!
- ААлина1 мая 2025Все прошло супер организованно и комфортно!
- ААнастасия25 апреля 2025Спасибо за организацию нашей познавательной экскурсии, гид Марина была на высоте! 🙌🏻
- ЕЕкатерина14 апреля 2025Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию по Сингапуру!!! Отель Фуллертон. Обзорное кольцо исполнений желания. City Holl,Long bar,Clifford pier, храм Шри мариамаан,сингапурский большой парк
- ККирилл2 апреля 2025Всё было организовано наилучшими образом, включая подробные инструкции в аэропорту. Постоянно на связи. Рекомендую
- ЕЕлена7 марта 2025Все было очень четко организовано. Нас встретил водитель с табличкой на выходе и комфортно довез до места назначения. Кирилл все время был на связи. Напомнил о необходимых документах. Буду рекомендовать это агентство для транспорта.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «На машине»
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