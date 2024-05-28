1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Современный центр Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
18 июня в 16:30
19 июня в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
25 июня в 16:00
1 июля в 10:00
от $225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
25 июня в 16:00
1 июля в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Начало: в раойне метро Chinatown
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: в Национальном музее Сингапура
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 мая 2024Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟
- ААлина24 мая 2024Экскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разные дополнительные вопросы. При этом
- ЮЮлия21 мая 2024Остались довольны экскурсией. Здорово, что попали на экскурсию в первый день нашего путешествия и получили много информации для самостоятельных прогулок
- ЕЕвгения20 мая 2024Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!
- ААнна15 мая 2024Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊
- ВВиталий7 мая 2024👍👍👍
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
- ААнна7 апреля 2024Нам с мужем проводила экскурсию Марина😊 экскурсия прошла замечательно! Услышали много интересного про Сингапур, получили много советов, что посмотреть, куда сходить! Марина, спасибо Вам ещё раз большое, за эту увлекательную прогулку по современному центру Сингапура🤗
- ААнна7 апреля 2024Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Пешеходные»
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