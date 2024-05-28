Е Елена Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟

А Алина Современный центр Сингапура читать дальше было не скучно, действительно интересно, время пролетело незаметно. Маршрут посмотрен хорошо, очень красиво! До этого гуляли сами, в город не влюбились. А после этой прогулки да) Экскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разные дополнительные вопросы. При этом

Ю Юлия Современный центр Сингапура читать дальше в дальнейшем. Гид прекрасно ориентируется в теме, очень дружелюбная и приветливая, 3 часа пролетели незаметно. Сделали много замечательных фото с самых хороших ракурсов, узнали ресторанах и барах, в которых нужно побывать и что стоит попробовать, где и какие сувениры купить). Спасибо! Остались довольны экскурсией. Здорово, что попали на экскурсию в первый день нашего путешествия и получили много информации для самостоятельных прогулок

Е Евгения Сингапур - город будущего Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!

А Анна Сингапур - город будущего Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊

В Виталий Сингапур - город будущего 👍👍👍

И Ирина Сингапур сквозь века читать дальше те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека. Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила

Н Наталия Сложить мозаику Сингапура Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.

А Анна Современный центр Сингапура Нам с мужем проводила экскурсию Марина😊 экскурсия прошла замечательно! Услышали много интересного про Сингапур, получили много советов, что посмотреть, куда сходить! Марина, спасибо Вам ещё раз большое, за эту увлекательную прогулку по современному центру Сингапура🤗