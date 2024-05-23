Приглашаю совершить путешествие в мир древнего и современного Сингапура и рассмотреть его визитные карточки: исторический центр, шедевры современной архитектуры и потрясающие воображение памятники природы. Вы увидите все самые знаменитые места за один раз. А мы расскажем, как складывалась история города и чем он живёт сегодня.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Символ Востока

Сначала вы посетите самый большой фонтан в мире — «Фонтан Богатств». Он был построен по всем правилам философии фэн-шуй о гармоничном взаимодействии человека с природой. Проделав специальный ритуал, вы сможете почерпнуть свою долю процветания прямо из фонтана.

Городские кварталы

Далее мы прокатимся по Старому городу — колониальному сердцу Сингапура. Мы покажем самые значимые здания города-государства: Верховный суд, мэрию, Кафедральный собор Святого Андрея, старинный отель Раффлз. Чтобы вы увидели полную картину, заедем и в китайский квартал — район старинных магазинов и ультрасовременных офисов, чайных лавок и пабов.

Интересная архитектура

Обязательно заглянем к статуе Мерлиона, мифического существа с головой льва и телом рыбы. С этого места открывается вид на основные достопримечательности Сингапура:

бизнес-центры, где находятся офисы всемирно известных компаний

Театр Esplanade, форма которого напоминает фрукт дуриан

Колесо обозрения (второе по высоте в мире)

Marina Bay Sands — топовый отель

Организационные детали