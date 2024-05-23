Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Приглашаю совершить путешествие в мир древнего и современного Сингапура и рассмотреть его визитные карточки: исторический центр, шедевры современной архитектуры и потрясающие воображение памятники природы. Вы увидите все самые знаменитые места за один раз. А мы расскажем, как складывалась история города и чем он живёт сегодня.
Сначала вы посетите самый большой фонтан в мире — «Фонтан Богатств». Он был построен по всем правилам философии фэн-шуй о гармоничном взаимодействии человека с природой. Проделав специальный ритуал, вы сможете почерпнуть свою долю процветания прямо из фонтана.
Городские кварталы
Далее мы прокатимся по Старому городу — колониальному сердцу Сингапура. Мы покажем самые значимые здания города-государства: Верховный суд, мэрию, Кафедральный собор Святого Андрея, старинный отель Раффлз. Чтобы вы увидели полную картину, заедем и в китайский квартал — район старинных магазинов и ультрасовременных офисов, чайных лавок и пабов.
Интересная архитектура
Обязательно заглянем к статуе Мерлиона, мифического существа с головой льва и телом рыбы. С этого места открывается вид на основные достопримечательности Сингапура:
бизнес-центры, где находятся офисы всемирно известных компаний
Театр Esplanade, форма которого напоминает фрукт дуриан
Колесо обозрения (второе по высоте в мире)
Marina Bay Sands — топовый отель
Организационные детали
Экскурсия проводится исключительно в авто-пешеходном формате из-за отдалённости достопримечательностей и жаркого климата
Вы можете выбрать транспорт, на котором будет проходить экскурсия: микроавтобус Toyota Hiace для 1-9 человек или микроавтобус Mercedes V class (за дополнительную плату) для 1-6 человек
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Сингапуре
Провели экскурсии для 53 туристов
Мы — команда профессиональных гидов. Давно живём в Сингапуре и знаем здесь все самые интересные, познавательные и впечатляющие места и достопримечательности. Ведь настоящая экскурсия — это не только осмотр интересных зданий, фотографирование знаменитых достопримечательностей и покупка сувениров, но и изучение уникальной культуры, погружение в атмосферу и стиль жизни местного населения. С радостью поможем вам в этом!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
23 мая 2024
Познавательная экскурсия. Гид всё доходчиво раскрывает, не перегружая историческими фактами. Внимание к пожеланиям туристов.
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Ирина
3 мая 2024
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Хочу отметить высочайший профессионализм и отличную организацию экскурсии,очень теплое отношение и прекрасные человеческие отношения к туристам!
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Михаил
26 апр 2024
Экскурсия проводила Ольга. Это один из лучших гидов с которыми я сталкивался. Она "очень глубоко погруженна в материал" и имеет ответ на все интересующие вопросы по истории, традициям, особенностям жизни читать дальше
Сингапура, уровень её знаний намного больше чем требуется для проведения хорошей и интересной экскурсии. По факту она первый гид экскурсовод с которым мне довелось побывать на экскурсии, который имеет высшее профильное образование очень престижного университета мирового уровня по теме Туризм и индустрия гостеприимства. Те Ольга понимает и очень доступно транслирует очень многие вещи которые человек много лет живущий в среде даже не видит и не осознаёт. Сингапур не такой большой город, но 3 часов экскурсии Ольги было очень мало, даже с учетом того,что между локациями перемещались на комфортном микроавтобусе. Не понравилось, то что Ольга не работает с туристами Tripster напрямую, всю коммуникацию осуществляешь через посредника Наталью, там очень оперативно отвечают, но либо человек очень загружен, либо отвечает чат бот. Обычно я спрашиваю у гидов, где лучше остановится, где лучше курс обмена валюты, как лучше и дешевле добраться из аэропорта и тд. Тут от посредника получил односложные ответы без конкретики, а некоторые вовсе остались без ответа.
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Вера
18 апр 2024
Наталья организовала встречу и замечательную экскурсию. Нам очень понравилось.
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