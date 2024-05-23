Сингапур: всё лучшее сразу

Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Приглашаю совершить путешествие в мир древнего и современного Сингапура и рассмотреть его визитные карточки: исторический центр, шедевры современной архитектуры и потрясающие воображение памятники природы. Вы увидите все самые знаменитые места за один раз. А мы расскажем, как складывалась история города и чем он живёт сегодня.
4.75
4 отзыва
Сингапур: всё лучшее сразу
Сингапур: всё лучшее сразу
Сингапур: всё лучшее сразу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Символ Востока

Сначала вы посетите самый большой фонтан в мире — «Фонтан Богатств». Он был построен по всем правилам философии фэн-шуй о гармоничном взаимодействии человека с природой. Проделав специальный ритуал, вы сможете почерпнуть свою долю процветания прямо из фонтана.

Городские кварталы

Далее мы прокатимся по Старому городу — колониальному сердцу Сингапура. Мы покажем самые значимые здания города-государства: Верховный суд, мэрию, Кафедральный собор Святого Андрея, старинный отель Раффлз. Чтобы вы увидели полную картину, заедем и в китайский квартал — район старинных магазинов и ультрасовременных офисов, чайных лавок и пабов.

Интересная архитектура

Обязательно заглянем к статуе Мерлиона, мифического существа с головой льва и телом рыбы. С этого места открывается вид на основные достопримечательности Сингапура:

  • бизнес-центры, где находятся офисы всемирно известных компаний
  • Театр Esplanade, форма которого напоминает фрукт дуриан
  • Колесо обозрения (второе по высоте в мире)
  • Marina Bay Sands — топовый отель

Организационные детали

  • Экскурсия проводится исключительно в авто-пешеходном формате из-за отдалённости достопримечательностей и жаркого климата
  • Вы можете выбрать транспорт, на котором будет проходить экскурсия: микроавтобус Toyota Hiace для 1-9 человек или микроавтобус Mercedes V class (за дополнительную плату) для 1-6 человек

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
23 мая 2024
Познавательная экскурсия. Гид всё доходчиво раскрывает, не перегружая историческими фактами. Внимание к пожеланиям туристов.
И
3 мая 2024
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Хочу отметить высочайший профессионализм и отличную организацию экскурсии,очень теплое отношение и прекрасные человеческие отношения к туристам!
М
26 апр 2024
Экскурсия проводила Ольга. Это один из лучших гидов с которыми я сталкивался. Она "очень глубоко погруженна в материал" и имеет ответ на все интересующие вопросы по истории, традициям, особенностям жизни
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Сингапура, уровень её знаний намного больше чем требуется для проведения хорошей и интересной экскурсии. По факту она первый гид экскурсовод с которым мне довелось побывать на экскурсии, который имеет высшее профильное образование очень престижного университета мирового уровня по теме Туризм и индустрия гостеприимства. Те Ольга понимает и очень доступно транслирует очень многие вещи которые человек много лет живущий в среде даже не видит и не осознаёт. Сингапур не такой большой город, но 3 часов экскурсии Ольги было очень мало, даже с учетом того,что между локациями перемещались на комфортном микроавтобусе.
Не понравилось, то что Ольга не работает с туристами Tripster напрямую, всю коммуникацию осуществляешь через посредника Наталью, там очень оперативно отвечают, но либо человек очень загружен, либо отвечает чат бот. Обычно я спрашиваю у гидов, где лучше остановится, где лучше курс обмена валюты, как лучше и дешевле добраться из аэропорта и тд. Тут от посредника получил односложные ответы без конкретики, а некоторые вовсе остались без ответа.

В
18 апр 2024
Наталья организовала встречу и замечательную экскурсию. Нам очень понравилось.

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