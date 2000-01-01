Экскурсии Сингапура

Все экскурсии в Сингапуре

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сингапуре – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от $20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сингапуре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Сингапуре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
$20
за 1 чел.
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Хотите увидеть Сингапур за один день? Совершите познавательную поездку на туристическом автобусе Hop...
Ежедневно с 9:00
Билет в аквапарк Adventure Cove
$36
за 1 чел.
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cover
Ежедневно
Сложить мозаику Сингапура
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$205
за 1-4 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Архитектурный Сингапур
Индивидуальная экскурсия
$394
за 1-6 чел.
Архитектурный Сингапур
по договоренности
Сингапур сквозь века
Индивидуальная экскурсия
$270
за 1-4 чел.
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Познания основ фэн-шуй
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$394
за 1-5 чел.
Познания основ фэн-шуй
по договоренности
Трансфер из / в аэропорт Сингапура
Индивидуальный трансфер
5
1
$55
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Сингапура
Трансфер из аэропорта Чанги в Сингапуре доставит вас в вашу гостиницу или апартаменты
Входной билет в зоопарк Сингапура
5
1
$30
за 1 чел.
Входной билет в зоопарк Сингапура
В зоопарке Сингапура живет более 2500 животных, в том числе и редких
Ежедневно с 08:30 до 17:30
Зоопарк The Night Safari в Сингапуре
3ч 30м
$40
за 1 чел.
Зоопарк The Night Safari в Сингапуре
Посетите первый в мире ночной зоопарк Night Safari, где вы сможете увидеть пятнистых гиен, азиатских...
Ежедневно в 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Сады у залива Gardens by the Bay
5
1
12ч
$27
за 1 чел.
Сады у залива Gardens by the Bay
Посетите грандиозный парк Gardens by the Bay (Сады у залива) на искусственном острове в Сингапуре
Ежедневно с 5:00 до 2:00
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
$40
за 1 чел.
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Это часовое приключение на машине-амфибии проходит как по улицам Сингапура, так и по его водным артериям...
Ежедневно каждый час с 10:00 до 18:00
Парк птиц Джуронг
$26
за 1 чел.
Парк птиц Джуронг
Ежедневно с 9:00 до 17:30
Речное сафари
$27
за 1 чел.
Речное сафари
Ежедневно с 8:30 до 17:30
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