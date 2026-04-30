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день, и, пожалуй, лучшим решением было провести его именно с Тамарой.



С первых минут было понятно, что она искренне любит этот город, и эта любовь очень быстро передалась мне. Тамара не просто рассказывает исторические факты — она показывает Сингапур таким, каким его видят местные жители.



Наше путешествие началось с Фонтана богатства, который построен по принципам фэн-шуй и считается одним из символов процветания города. Потом мы увидели знаменитого Мерлайона — льва с рыбьим хвостом, главный символ Сингапура, погуляли по Китайскому кварталу, познакомились с историей сэра Стэмфорда Раффлза и много говорили о Ли Куан Ю — человеке, которого здесь называют отцом нации. Благодаря рассказам Тамары я смогла лучше понять, как маленький остров без природных ресурсов превратился в одну из самых успешных стран мира. Всегда с большим уважением отношусь к людям, которые искренне любят свою страну и умеют так интересно о ней рассказывать.



Отдельное спасибо за Singapore Sling в легендарном Long Bar отеля Raffles — именно здесь этот коктейль был придуман. И спасибо за возможность прикоснуться к одной из самых необычных традиций Сингапура: щёлкать арахис и бросать скорлупу прямо на пол. Для города, который считается одним из самых чистых в мире, это оказалось очень неожиданно и весело.



А ещё мы успели отправить открытку из исторического здания Fullerton, где раньше располагался Главпочтамт Сингапура. Мне очень понравилась эта маленькая традиция — оставить частичку путешествия не только в телефоне, но и на настоящей бумажной открытке.



Спасибо, Тамара! После этой прогулки я действительно влюбилась в Сингапур. И поняла одну простую вещь — одного дня этому городу катастрофически мало. Очень хочется сюда вернуться.