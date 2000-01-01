Все экскурсии в Сингапуре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сингапуре – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от $20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сингапуре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Сингапуре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
9ч
$20
за 1 чел.
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Хотите увидеть Сингапур за один день? Совершите познавательную поездку на туристическом автобусе Hop...
Ежедневно с 9:00
9ч
$36
за 1 чел.
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cover
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$205
за 1-4 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Индивидуальная экскурсия
3ч
$394
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$270
за 1-4 чел.
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$394
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальный трансфер
2ч
$55
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Сингапура
Трансфер из аэропорта Чанги в Сингапуре доставит вас в вашу гостиницу или апартаменты
$30
за 1 чел.
Входной билет в зоопарк Сингапура
В зоопарке Сингапура живет более 2500 животных, в том числе и редких
Ежедневно с 08:30 до 17:30
3ч 30м
$40
за 1 чел.
Зоопарк The Night Safari в Сингапуре
Посетите первый в мире ночной зоопарк Night Safari, где вы сможете увидеть пятнистых гиен, азиатских...
Ежедневно в 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
12ч
$27
за 1 чел.
Сады у залива Gardens by the Bay
Посетите грандиозный парк Gardens by the Bay (Сады у залива) на искусственном острове в Сингапуре
Ежедневно с 5:00 до 2:00
1ч
$40
за 1 чел.
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Это часовое приключение на машине-амфибии проходит как по улицам Сингапура, так и по его водным артериям...
Ежедневно каждый час с 10:00 до 18:00
9ч
$26
за 1 чел.
Ежедневно с 9:00 до 17:30
9ч
$27
за 1 чел.
Ежедневно с 8:30 до 17:30