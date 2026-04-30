Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр и колониальное прошлое Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
10 авг в 16:30
11 авг в 16:30
от $305 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 12:30
10 авг в 10:00
от $430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Сингапур или обратно
Встретим вас в аэропорту с табличкой и улыбкой, поможем с багажом и с комфортом доставим в отель
Начало: У аэропорта/отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
от $71 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от $280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Сингапуром
Понять город, почувствовать его ритм и полюбить с первого дня
Начало: В центре Сингапура
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $415 за всё до 5 чел.
Аудиогид
Прогулка по Сингапуру - с аудиогидом в вашем смартфоне
Открыть для себя космополитичный город-государство в своём темпе
Начало: На площади Fullerton
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $14 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Погрузитесь в атмосферу трёх уникальных культур Сингапура. Откройте для себя Китай-город, Маленькую Индию и Кампонг Глам
Начало: В Китай-городе
12 авг в 10:00
13 авг в 13:30
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $367 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Swissotel the Stamford
12 авг в 10:00
13 авг в 13:30
от $275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
18 авг в 17:00
19 авг в 17:00
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сентоза - остров впечатлений
Прокатиться на монорельсе, посетить исторический форт Сингапура и увидеть самую южную точку Азии
Начало: ТЦ Vivo City
10 авг в 16:30
11 авг в 16:30
от $305 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Путешествие в мир природы, созданный человеком
Начало: Мы встретим вас в отеле в центре города и по оконч...
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Сингапур
Ощутить переплетение индийских, малазийских и китайских традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
10 авг в 10:30
от $430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сингапуре
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $85 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
20 авг в 12:30
21 авг в 09:00
от $275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от $275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сингапур с душой
Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен
Начало: У фонтана богатства
6 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от $260 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопрогулка по Сингапуру
Пройтись по самым живописным локациям и получить профессиональные снимки на память
17 авг в 10:00
18 авг в 09:30
от $255 за всё до 7 чел.
Билеты
Вечерний Сингапур: китайский музей, уличная еда и световое шоу (на английском языке)
Неспешная прогулка на закате
Начало: У станции метро Telok Ayer
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 авг в 18:30
$110 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Гастротур по Чайна-тауну Сингапура (на английском)
Насладиться устричными оладьями и другими шедеврами местного стритфуда в Старом городе
Начало: На Пагода-стрит
Расписание: ежедневно в 09:30 и 14:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$110 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Китайскому кварталу Сингапура с местным гидом
Погрузиться в историю главных достопримечательностей и попробовать стритфуд
Начало: В Чайнатауне
Расписание: ежедневно в 09:30 и 14:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$80 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер в Сингапуре
Увидеть город льва и штрафов в сиянии огней
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
от $305 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Такой разносторонний Сингапур
Увидеть ключевые достопримечательности, загадать желание у фонтана и погулять по Чайна-тауну
17 авг в 09:30
24 авг в 09:00
от $380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сингапур - город-сад (на английском)
Увидеть Ботанический сад, погулять по парку Маунт-Фейберс и сделать кадры среди деревьев Аватара
Начало: У вашего отеля в центральном районе
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: главные места и секретные уголки
Исследовать главные места, атмосферные кварталы и гастрономические дворики
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от $350 за всё до 5 чел.
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9%
Индивидуальная
По барам Сингапура - с англоговорящим гидом (18+)
По Боут-Ки на непринуждённой прогулке с приветственными шотами в каждом заведении
Начало: На Кантон стрит
Сегодня в 19:30
12 авг в 19:30
от $59
$65 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сингапур - город, который придумал будущее
От тайного тоннеля до футуристических садов
Начало: У «Раффлз-плейс»
11 авг в 09:30
21 авг в 15:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сингапур за 4 часа: идеальная транзитная экскурсия
Начало: Сингапур, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$780 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Остров Сентоза: панорамы Сингапура, подводный мир и вечерняя магия
Начало: Сингапур, ваш отель
$1200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ш
Дата посещения: 24 апр 2026
Мы очень благодарны Анастасии за проведенную экскурсию. Она подробно познакомила нас с Сингапуром. Мы многое узнали о городе, его истории,
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М
Дата посещения: 30 окт 2025
Спасибо большое Татьяне, первое за интересную экскурсию, очень много всего посмотрели и точно вы сами это не увидите за несколько
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А
Дата посещения: 7 апр 2025
Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
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О
Светлана - прекрасный, образованный гид; живет в Сингапуре много лет, во время экскурсии дала много полезной информации. Т. к. день
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Экскурсия с Тамарой стала одним из самых ярких впечатлений от моего короткого путешествия по Сингапуру. У меня был всего один
+5
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А
Спасибо большое, Тамара!
Все показали, рассказали, все просьбы учли:)
Было очень интересно и взрослым и детям.
Прекрасно организованно.
Все показали, рассказали, все просьбы учли:)
Было очень интересно и взрослым и детям.
Прекрасно организованно.
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Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура. Узнали много фактов, получили
+2
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Все было организовано отлично!
Спасибо)
Спасибо)
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С
Отличная экскурсия! Анастасия огромное спасибо! понравилось все! информация, темп, учитывались все пожелания для нашего комфорта! рекомендую!
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И
все была замечательно
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Всего 374 отзыва в Сингапуре
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Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру
Самые популярные экскурсии в Сингапуре
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Что посмотреть в Сингапуре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2026
Сейчас в Сингапуре можно забронировать 34 экскурсии от 14 до 1200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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