5
1 отзыв
Гелла
Гелла – Гид из Братиславы
Вас ждет экскурсия ⛳ по древнему городу Тренчин в сопровождении индивидуального гида.

Вы увидите основные архитектурные достояния и удивительные пейзажи города, познакомитесь с его историей 📖, а также узнаете много интересных фактов о его местных жителях.
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Тренчин
Тренчин

Что вы увидите

  • достопримечательности города Тренчин
  • возвышающийся над городом Тренчинский замок
Тренчин расположен 120 км от Братиславы, на самой длинной реке в Словакии - Ваг. Город 🏙️ известен самым северным присутствием римских солдат в Центральной Европе. Об этом напоминает надпись с 179 года, которую на скале оставили солдаты римского легиона.
Над городом гордо возвышается крепость, которую много раз пытались завоевать, но никогда не взяли силой. Крепостью владели многие магнаты, самым известным из них был Матуш Чак Тренчинский, некоронованный король Словакии. История 📖 замка связана и с любовными историями королей. Король Сигизмунд Люксембургский для любимой жены построил на скале крепости дворец.
На центральной площади можно остановиться в одном из многочисленных ресторанчиков и насладиться жизнью небольшого спокойного города.
Что входит
  • Услуги гида
  • В случае необходимости транспортные услуги можно заказать отдельно
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспортные услуги
Начало
🚩 В Братиславе или Тренчине, по договоренности.
Место завершения
🏁 В Братиславе или Тренчине, по договоренности. Продолжительность 4-6 часов
Тренчин
Тренчин
Тренчин
Тренчин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гелла
Гелла
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1 отзыв оставили туристы

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