Тренчин расположен 120 км от Братиславы, на самой длинной реке в Словакии - Ваг. Город 🏙️ известен самым северным присутствием римских солдат в Центральной Европе. Об этом напоминает надпись с 179 года, которую на скале оставили солдаты римского легиона.
Над городом гордо возвышается крепость, которую много раз пытались завоевать, но никогда не взяли силой. Крепостью владели многие магнаты, самым известным из них был Матуш Чак Тренчинский, некоронованный король Словакии. История 📖 замка связана и с любовными историями королей. Король Сигизмунд Люксембургский для любимой жены построил на скале крепости дворец.
На центральной площади можно остановиться в одном из многочисленных ресторанчиков и насладиться жизнью небольшого спокойного города.
Что входит
Услуги гида
В случае необходимости транспортные услуги можно заказать отдельно
Что не входит
Входные билеты
Транспортные услуги
Начало
🚩 В Братиславе или Тренчине, по договоренности.
Место завершения
🏁 В Братиславе или Тренчине, по договоренности. Продолжительность 4-6 часов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.