Тренчин расположен 120 км от Братиславы, на самой длинной реке в Словакии - Ваг. Город 🏙️ известен самым северным присутствием римских солдат в Центральной Европе. Об этом напоминает надпись с 179 года, которую на скале оставили солдаты римского легиона.

Над городом гордо возвышается крепость, которую много раз пытались завоевать, но никогда не взяли силой. Крепостью владели многие магнаты, самым известным из них был Матуш Чак Тренчинский, некоронованный король Словакии. История 📖 замка связана и с любовными историями королей. Король Сигизмунд Люксембургский для любимой жены построил на скале крепости дворец.

На центральной площади можно остановиться в одном из многочисленных ресторанчиков и насладиться жизнью небольшого спокойного города.