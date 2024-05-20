Обзорные и познавательные экскурсии Братиславы

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Братиславе на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа и сердце Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
151 отзыв
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
80 за всё до 4 чел.
О Братиславе с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Тысячелетний Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
35 отзывов
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
«Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
76 за всё до 10 чел.
Свидание с Братиславой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
«Далее познакомитесь с улыбчивой «Девушкой с воронами», на коленях которой любят сидеть дети, увидите запущенный сад на месте старого кладбища и маленький храм Святого Микулаша»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
95 за всё до 4 чел.
Авто-экскурсия по Братиславе
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Авто-экскурсия по историческим местам Братиславы с посещением Братиславского града
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
«Вы увидите несколько потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
55 за всё до 3 чел.
Экскурсия по городу Тренчин
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по городу Тренчин: история, архитектура и пейзажи
Погрузитесь в атмосферу древнего Тренчина с индивидуальным гидом. Откройте для себя архитектурные достояния и удивительные пейзажи города
Начало: В Братиславе или Тренчине, по договоренности
«Вы увидите основные архитектурные достояния и удивительные пейзажи города, познакомитесь с его историей, а также узнаете много интересных фактов о его местных жителях»
Расписание: Кроме понедельника
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 4 чел.
Уют старого города и холм Братиславского замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уют старого города и холм Братиславского замка
Погрузитесь в атмосферу старого города Братиславы и откройте для себя его уникальные достопримечательности в сопровождении опытного гида
Начало: В пешеходном старом городе
«Вы познакомитесь с центром Старого города, увидите все основные достопримечательности и узнаете их историю»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
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    но наш гид умело дополнила маршрут уникальными уголками, которые не найти в путеводителях. Наталья ответила на все наши вопросы, даже выходящие за рамки экскурсии, мы получили рекомендации, что еще посмотреть и и какие местные специалитеты попробовать, а также информацию о современной жизни Словакии. Однозначно рекомендую! 3,5 часа пролетели незаметно, оставив яркие впечатления и желание вернуться в этот очаровательный город. Огромное спасибо Наталье за ее профессионализм и увлеченность!

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
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    много интересных и тайных уголков Братиславы, дала наводки по вкусным и интересным местам. День с Натальей был настолько интересным, красивым, глубоким и удивительным, что не хотелось уезжать) Спасибо!

  • Н
    Нелли
    13 мая 2024
    О Братиславе с любовью
    Прекрасная экскурсия! Наталья знает прекрасно историю города и большое количество интересных деталей которые бы точно ускользнули от меня без рассказала Натальи.
  • Г
    Галина
    3 мая 2024
    О Братиславе с любовью
    Блестящий гид Наталья! Поверьте, это была лучшая экскурсия с лучшим гидом. Наталья- трепетная, любящая свое дело, знающая просто все о
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    своем любим городе и не только. Полный восторг о 5-ти часовой экскурсии, вместо 3,5 часов. Потрясающий город- Наталья заразила своей любовью- хочется обязательно вернуться.

  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Свидание с Братиславой
    Мы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показала нам все важные достопримечательности,
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    погрузила нас в прошлые времена, показав как это выглядело тогда на фото а так же рисунках, которые она принесла с собой. В принципе, длительная пешая экскурсия, которую мы выбрали специально, оказалось настолько жива, что время пролетело быстро. Грамотная речь, дозированная информация без перегрузок датами - все было воспринято нами с удовольствием. Наталья сделала несколько фоток и мы ждем открытки с нашими лицами с видами Братиславы. Спасибо за превосходную экскурсию.

  • В
    Владимир
    4 марта 2024
    О Братиславе с любовью
    Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Хотел поставить 6 из 5, но по техническим причинам нельзя). Наталья максимально вовлекла в
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    историю, архитектуру, традиции Братиславы, используя помимо всего прочего наглядные материалы. Также приятно удивила дегустация традиционной еды. Очень рекомендую её как гида, так как по Гугл картам такой информации не найдёшь. На следующий день прошёлся по маршруту снова, чтобы прочувствовать все пережитые эмоции и взглянуть на Братиславу уже вооруженным глазом со всеми нюансами и тонкостями, которые обычные туристы пропускают и не обращают внимания.

  • I
    Ilan
    24 февраля 2024
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
  • A
    Anna
    25 декабря 2023
    Уют старого города и холм Братиславского замка
    Мне очень понравилась обзорная пешая экскурсия по Братиславе с Геллой. Она очень опытный и знающий гид, показала мне интересные места, рассказала интересные ленды, с ними связанные, сделала много красивых фото.
  • С
    Семен
    9 ноября 2023
    Свидание с Братиславой
    Наталья прекрасный экскурсовод. Она великолепно знает город - историю, архитектуру, культуру. Мы повели замечательный день в Братиславе и на 120% это заслуга Натальи. Мы советуем всем свидание с Братиславой и Наталией! С Уважением, Семен и Веда Коган, Бостон, USA
    Наталья прекрасный экскурсовод. Она великолепно знает город - историю, архитектуру, культуру

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 55 до 110. Туристы уже оставили гидам 314 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Братиславы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Братиславе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии на русском языке
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