Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце

Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара

«Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями»