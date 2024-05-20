1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
«Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€76 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
«Далее познакомитесь с улыбчивой «Девушкой с воронами», на коленях которой любят сидеть дети, увидите запущенный сад на месте старого кладбища и маленький храм Святого Микулаша»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Авто-экскурсия по историческим местам Братиславы с посещением Братиславского града
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
«Вы увидите несколько потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€55 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по городу Тренчин: история, архитектура и пейзажи
Погрузитесь в атмосферу древнего Тренчина с индивидуальным гидом. Откройте для себя архитектурные достояния и удивительные пейзажи города
Начало: В Братиславе или Тренчине, по договоренности
«Вы увидите основные архитектурные достояния и удивительные пейзажи города, познакомитесь с его историей, а также узнаете много интересных фактов о его местных жителях»
Расписание: Кроме понедельника
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уют старого города и холм Братиславского замка
Погрузитесь в атмосферу старого города Братиславы и откройте для себя его уникальные достопримечательности в сопровождении опытного гида
Начало: В пешеходном старом городе
«Вы познакомитесь с центром Старого города, увидите все основные достопримечательности и узнаете их историю»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2024Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
- ССергей16 мая 2024Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
- ААлександра14 мая 2024Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
- ННелли13 мая 2024Прекрасная экскурсия! Наталья знает прекрасно историю города и большое количество интересных деталей которые бы точно ускользнули от меня без рассказала Натальи.
- ГГалина3 мая 2024Блестящий гид Наталья! Поверьте, это была лучшая экскурсия с лучшим гидом. Наталья- трепетная, любящая свое дело, знающая просто все о
- ААлексей3 апреля 2024Мы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показала нам все важные достопримечательности,
- ВВладимир4 марта 2024Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Хотел поставить 6 из 5, но по техническим причинам нельзя). Наталья максимально вовлекла в
- IIlan24 февраля 2024Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
- AAnna25 декабря 2023Мне очень понравилась обзорная пешая экскурсия по Братиславе с Геллой. Она очень опытный и знающий гид, показала мне интересные места, рассказала интересные ленды, с ними связанные, сделала много красивых фото.
- ССемен9 ноября 2023Наталья прекрасный экскурсовод. Она великолепно знает город - историю, архитектуру, культуру. Мы повели замечательный день в Братиславе и на 120% это заслуга Натальи. Мы советуем всем свидание с Братиславой и Наталией! С Уважением, Семен и Веда Коган, Бостон, USA
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 55 до 110. Туристы уже оставили гидам 314 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Братиславы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Братиславе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии на русском языке