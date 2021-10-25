В Братиславе первый раз, очень доволен, что обратился именно к Наталье. Видно, человек очень хорошо знает историю и любит город. Много полезной и интересной информации.

Отзыв на: Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе

Т Татьяна 5

Очень удобно, когда есть фотограф и рассказчик в одном лице! Можно наслаждаться городом, узнать историю, и не отвлекаться на то, чтоб сделать фото себе, подруге. Для меня это было очень ценно. Саша прекрасный, дипломатичний собеседник. Также спасибо за рекомендацию ресторана и информацию по поездке в Вену.