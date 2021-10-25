Экскурсии Братиславы

Все экскурсии в Братиславе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Братиславе – доступно 29 экскурсий на 2021 год, 362 ⭐ отзыва, цены от €17. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Братиславе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Словакии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Братислава-экспресс
Индивидуальная экскурсия
17
за 1 чел.
Братислава-экспресс
На экскурсии вас будет ждать прогулка по уютным улочки старого города, величественный королевский замок...
по договоренности в любой день с 10:00 до 19:00
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-5 чел.
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
В течение двухчасовой прогулки вы узнаете много нового и интересного о Братиславе, обойдете...
Индивидуальная экскурсия - сообщите мне желаемое время начала
Братислава: узнать и полюбить
5
8
2ч 30м
26
за 1 чел.
Братислава: узнать и полюбить
Дружеская прогулка по знаковым местам маленькой, но царственной столицы
ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Индивидуальная экскурсия
5
1
70
за 1-7 чел.
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Индивидуальная фото-прогулка
5
64
2ч 30м
78
67
за 1-6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Познакомиться с историей города, посмотреть на него с высоты и получить душевные снимки
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Индивидуальная экскурсия
70
за 1-4 чел.
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Кроме понедельников
Душа и сердце Братиславы
Индивидуальная экскурсия
5
96
3ч 30м
78
за 1-4 чел.
Душа и сердце Братиславы
Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-10 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
О Братиславе с любовью
Индивидуальная экскурсия
5
28
2ч 30м
60
за 1-5 чел.
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Очевидная и невероятная Братислава
40
за 1 чел.
Очевидная и невероятная Братислава
Влюбиться в Братиславу за один день!
Индивидуальная экскурсия
5
18
46
за 1-20 чел.
Влюбиться в Братиславу за один день!
Легкая, веселая и познавательная обзорная экскурсия по столице Словакии
Город Трнава - словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)
Индивидуальная экскурсия
93
за 1-4 чел.
Город Трнава - словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)
Экскурсия по древнему городу Трнава в сопровождении индивидуального гида
Возможное начало экскурсии с 9:30 и завершение до 18:00
Тысячелетний Город
Индивидуальная экскурсия
4.6
29
75
за 1-10 чел.
Тысячелетний Город
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Тренчин
Индивидуальная экскурсия
5
1
100
за 1-4 чел.
Тренчин
Вас ждет экскурсия по древнему городу Тренчин в сопровождении индивидуального гида
По договоренности
Старинные легенды Братиславы
5
14
2ч 30м
26
за 1 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
в пятницу в 19:00
Дорога вдоль Малых Карпат
Индивидуальная экскурсия
70
за 1 чел.
Дорога вдоль Малых Карпат
Вас ждет поездка по самой крупной из шести винодельческих областей Словакии
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Индивидуальная экскурсия
5
3
46
за 1-20 чел.
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития
Экскурсия по Братиславе
Индивидуальная экскурсия
5
12
90
за 1-10 чел.
Экскурсия по Братиславе
Экскурсия по столице Словакии в сопровождении индивидуального гида
Свидание с Братиславой
Индивидуальная экскурсия
5
3
78
за 1-5 чел.
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Братислава - первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
80
за 1-10 чел.
Братислава - первое знакомство
Братислава - уютная столица Словакии, которая не утомляет своими размерами
Прогулка по старому городу
Экспресс-тур по Братиславе
1ч 30м
20
за 1 чел.
Экспресс-тур по Братиславе
Обойти главные достопримечательности и познакомиться с древним городом
в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы
Мы посетим крепость Девин и отправимся к мемориалу Славин
с 9 до 18:00. В зимний период c 10 до 16 кроме понедельника.
Мужество и любовь замка Девин
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
1ч 30м
70
за 1-4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
Истории, легенды и средневековый колорит одного из старейших замков Словакии
Призраки Средневековья 16+
Индивидуальная экскурсия
4.7
11
65
за 1-10 чел.
Призраки Средневековья 16+
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями…

Последние отзывы «Экскурсии Братиславы»

  • Отзыв на: О Братиславе с любовью
    А
    Андрей
    25 октября 2021
    5
    В Братиславе первый раз, очень доволен, что обратился именно к Наталье. Видно, человек очень хорошо знает историю и любит город. Много полезной и интересной информации.
  • Отзыв на: Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Т
    Татьяна
    20 октября 2021
    5
    Очень удобно, когда есть фотограф и рассказчик в одном лице! Можно наслаждаться городом, узнать историю, и не отвлекаться на то, чтоб сделать фото себе, подруге. Для меня это было очень ценно. Саша прекрасный, дипломатичний собеседник. Также спасибо за рекомендацию ресторана и информацию по поездке в Вену.
  • Отзыв на: Братислава: узнать и полюбить
    Д
    Дима
    17 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия по историческому центру Братиславы, нам очень понравилось. Большое спасибо Екатерине!
  • Отзыв на: Душа и сердце Братиславы
    V
    Vitaliy
    10 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Наталья поведала очень много интересной информации. Спасибо ей за эту удивительную экскурсию.
  • Отзыв на: Душа и сердце Братиславы
    L
    Ludmila
    4 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия, познавательная и увлекательная. Наталья знает много интересных потайных мест Братиславы, у нее хорошая манера рассказа, она очень дружелюбна и заботлива. Всем рекомендуем от души!
  • Отзыв на: Братислава: узнать и полюбить
    Н
    Наталия
    28 сентября 2021
    5
    Благодарю Екатерину за отличную обзорную экскурсию. Идеально для тех, кто приехал впервые: нужна общая информация об истории и современной жизни жителей города и Словакии в целом и много-много мелких деталей, которые при самостоятельной прогулке невозможно вписать в отведенное время. Это не ТОП-10, которые нужно посмотреть в Братиславе - это совсем другой маршрут. Ноги отвалились, но счастливы)
  • Отзыв на: Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    P
    Polina
    23 сентября 2021
    5
    Саша приятная и весёлая девушка. Чувствовали себя с ней очень уютно. Она ненаязчиво рассказала много интересного и сделала прекрасные фотки на память. Советуем от всей души. Олег и Полина
  • Отзыв на: Душа и сердце Братиславы
    В
    Всеволод
    19 сентября 2021
    5
    Наталья замечательный рассказчик. Мы прошли с ней по центру Братиславы, и многое узнали о городе. Чувствуется, что Наталья любит свой город. На любой вопрос у неё находится ответ или даже история. Очень рекомендую пройти с ней по Братиславе, чтобы ощутить это место так, будто вы местный житель.
  • Отзыв на: Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    O
    Olena
    16 сентября 2021
    5
    Первый раз в Братиславе. Экскурсия очень содержательная. Александра сумела за 2 часа познакомить не только с красивыми местами города но и с историей самой Словакии. Большой плюс фотосессия, не нужно отвлекаться на селфи. Все очень понравилось.
  • Отзыв на: Братислава: узнать и полюбить
    И
    Ирина
    25 августа 2021
    5
    Незабываемая экскурсия с Екатериной! Влюбила в Братиславу с первых секунд. Время пролетело легко и увлекательно. Благодарим❤
🇸🇰