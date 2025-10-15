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10%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
от €72
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысячелетний Город
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €84 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Истории Старого города
Узнать самое интересное о Братиславе сквозь века на пешеходной прогулке по историческому центру
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €50 за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Начало: У Михайловских ворот
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€40 за человека
Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, Фонтан Ганимеда (Hvezdoslavov...
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Призраки Средневековья 16+
Погрузитесь в мир средневековых легенд и мистических историй Братиславы. Узнайте о драконах, ведьмах и алхимиках, прогуливаясь по старинным улочкам города
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 19:00
10 авг в 17:00
от €73 за всё до 10 чел.
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9%
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы
Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Начало: У Братиславского замка
24 авг в 12:00
25 авг в 11:00
от €77
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
12 авг в 13:30
13 авг в 10:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €63 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и попробовать знаменитые братиславские угощения
Начало: На площади Гвездослава
25 авг в 11:00
1 сен в 11:00
от €64 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автоэкскурсия по Братиславе
Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с древним городом
Начало: В Старом Городе у отеля Carlton
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в причудливые истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
24 авг в 12:00
25 авг в 10:00
от €74 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Братислава: тайны королевского двора
Узнайте о загадочных событиях, изменивших историю Европы. Легенды, монархи и судьбы - всё это в одном путешествии по Братиславе
Начало: У Братиславского Града
Завтра в 15:00
10 авг в 11:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уют старого города и холм Братиславского замка
Начало: В пешеходном старом городе
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Братислава - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности, в пешеходом старом городе
Расписание: Прогулка по старому городу
€85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Начало: Памятник Гансу Христиану Андерсену
Расписание: Индивидуальная экскурсия - сообщите мне желаемое время начала
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идиллический Светы Юр
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
24 авг в 12:00
25 авг в 10:00
от €87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Город Трнава - королевский город
Начало: Трнава
Расписание: Возможное начало экскурсии с 9:30 и завершение до 18:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 14 окт 2025
Это было чудесное погружение в разную эпоху: времена, когда на этой земле были римляне,кельты,Венгерские короли,беспокоил Наполеон и Гитлер. Когда рядом,а
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Незабываемая экскурсия и замечательный гид!
Александра, огромное спасибо Вам за этот прекрасный день и за экскурсию, которая подарила нам столько ярких
Александра, огромное спасибо Вам за этот прекрасный день и за экскурсию, которая подарила нам столько ярких
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большое спасибо за экскурсию! очень грамотная подача материала, за короткое время удалось получить представление о городе и стране, о которой практически мне не было ничего известно
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Большое спасибо Алексу за отличную экскурсию по Братиславе! Прекрасный собеседник, отлично владеет материалом и рассказывает легко, интересно и без скучных лекций. Три с половиной часа пролетело незаметно. Рекомендую!
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Экскурсия по Братиславе с Натальей оставила самые приятные впечатления!
Наталья — очень знающий и увлечённый гид. Она прекрасно знает историю города,
Наталья — очень знающий и увлечённый гид. Она прекрасно знает историю города,
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В
Прекрасный гид! Получили огромное удовольствие от экскурсии. Очень отзывчивая, профессиональная и терпеливая. Видно, что она искренне любит Братиславу и знает
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А
прекрасная экскурсия, было очень познавательно, интересно и неновясчиво. Александра очень приятный собеседник. советуем всем.
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Не просто экскурсия – полный восторг! Наталья – не только настоящий профессионал своего дела, но еще и очень чуткий человек.
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А
Наталья -великолепный экскурсовод! Подарила нам сказочные, незабываемые впечатления о красивейшем городе! Буквально влюбила нас в Братиславу! Мы ей очень благодарны!
Вино из черной смородины с национальными рогаликами,вкуснейший итальянский кофе,аргентинские стейки за этим стоит вернуться!)
Процветания и всего самого доброго!
Вино из черной смородины с национальными рогаликами,вкуснейший итальянский кофе,аргентинские стейки за этим стоит вернуться!)
Процветания и всего самого доброго!
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О
Очень профессиональный и заботливый гид. Приятный рассказчик.
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо.
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо.
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Всего 658 отзывов в Братиславе
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Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе
Самые популярные экскурсии в Братиславе
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Что посмотреть в Братиславе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в августе 2026
Сейчас в Братиславе можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 40 до 120 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 658 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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