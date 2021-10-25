Все экскурсии в Братиславе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Братиславе – доступно 29 экскурсий на 2021 год, 362 ⭐ отзыва, цены от €17. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Братиславе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Словакии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
1ч
€17
за 1 чел.
Братислава-экспресс
На экскурсии вас будет ждать прогулка по уютным улочки старого города, величественный королевский замок...
по договоренности в любой день с 10:00 до 19:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-5 чел.
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
В течение двухчасовой прогулки вы узнаете много нового и интересного о Братиславе, обойдете...
Индивидуальная экскурсия - сообщите мне желаемое время начала
2ч 30м
€26
за 1 чел.
Братислава: узнать и полюбить
Дружеская прогулка по знаковым местам маленькой, но царственной столицы
ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€70
за 1-7 чел.
Индивидуальная фото-прогулка
2ч 30м
78€67
за 1-6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Познакомиться с историей города, посмотреть на него с высоты и получить душевные снимки
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1-4 чел.
Кроме понедельников
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€78
за 1-4 чел.
Душа и сердце Братиславы
Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€60
за 1-5 чел.
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
4ч
€40
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€46
за 1-20 чел.
Влюбиться в Братиславу за один день!
Легкая, веселая и познавательная обзорная экскурсия по столице Словакии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€93
за 1-4 чел.
Город Трнава - словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)
Экскурсия по древнему городу Трнава в сопровождении индивидуального гида
Возможное начало экскурсии с 9:30 и завершение до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€75
за 1-10 чел.
Тысячелетний Город
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€100
за 1-4 чел.
Тренчин
Вас ждет экскурсия по древнему городу Тренчин в сопровождении индивидуального гида
По договоренности
2ч 30м
€26
за 1 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
в пятницу в 19:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
€70
за 1 чел.
Дорога вдоль Малых Карпат
Вас ждет поездка по самой крупной из шести винодельческих областей Словакии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€46
за 1-20 чел.
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-10 чел.
Экскурсия по Братиславе
Экскурсия по столице Словакии в сопровождении индивидуального гида
Индивидуальная экскурсия
3ч
€78
за 1-5 чел.
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€80
за 1-10 чел.
Братислава - первое знакомство
Братислава - уютная столица Словакии, которая не утомляет своими размерами
Прогулка по старому городу
1ч 30м
€20
за 1 чел.
Экспресс-тур по Братиславе
Обойти главные достопримечательности и познакомиться с древним городом
в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
€150
за 1-4 чел.
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы
Мы посетим крепость Девин и отправимся к мемориалу Славин
с 9 до 18:00. В зимний период c 10 до 16 кроме понедельника.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€70
за 1-4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
Истории, легенды и средневековый колорит одного из старейших замков Словакии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
Призраки Средневековья 16+
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями…
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Последние отзывы «Экскурсии Братиславы»
- Отзыв на: О Братиславе с любовьюААндрей25 октября 2021В Братиславе первый раз, очень доволен, что обратился именно к Наталье. Видно, человек очень хорошо знает историю и любит город. Много полезной и интересной информации.
- ТТатьяна20 октября 2021Очень удобно, когда есть фотограф и рассказчик в одном лице! Можно наслаждаться городом, узнать историю, и не отвлекаться на то, чтоб сделать фото себе, подруге. Для меня это было очень ценно. Саша прекрасный, дипломатичний собеседник. Также спасибо за рекомендацию ресторана и информацию по поездке в Вену.
- ДДима17 октября 2021Отличная экскурсия по историческому центру Братиславы, нам очень понравилось. Большое спасибо Екатерине!
- VVitaliy10 октября 2021Очень понравилась экскурсия. Наталья поведала очень много интересной информации. Спасибо ей за эту удивительную экскурсию.
- LLudmila4 октября 2021Замечательная экскурсия, познавательная и увлекательная. Наталья знает много интересных потайных мест Братиславы, у нее хорошая манера рассказа, она очень дружелюбна и заботлива. Всем рекомендуем от души!
- ННаталия28 сентября 2021Благодарю Екатерину за отличную обзорную экскурсию. Идеально для тех, кто приехал впервые: нужна общая информация об истории и современной жизни жителей города и Словакии в целом и много-много мелких деталей, которые при самостоятельной прогулке невозможно вписать в отведенное время. Это не ТОП-10, которые нужно посмотреть в Братиславе - это совсем другой маршрут. Ноги отвалились, но счастливы)
- PPolina23 сентября 2021Саша приятная и весёлая девушка. Чувствовали себя с ней очень уютно. Она ненаязчиво рассказала много интересного и сделала прекрасные фотки на память. Советуем от всей души. Олег и Полина
- ВВсеволод19 сентября 2021Наталья замечательный рассказчик. Мы прошли с ней по центру Братиславы, и многое узнали о городе. Чувствуется, что Наталья любит свой город. На любой вопрос у неё находится ответ или даже история. Очень рекомендую пройти с ней по Братиславе, чтобы ощутить это место так, будто вы местный житель.
- OOlena16 сентября 2021Первый раз в Братиславе. Экскурсия очень содержательная. Александра сумела за 2 часа познакомить не только с красивыми местами города но и с историей самой Словакии. Большой плюс фотосессия, не нужно отвлекаться на селфи. Все очень понравилось.
- ИИрина25 августа 2021Незабываемая экскурсия с Екатериной! Влюбила в Братиславу с первых секунд. Время пролетело легко и увлекательно. Благодарим❤