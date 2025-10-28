Это путешествие для тех, кто хочет понять, почувствовать и полюбить Словению. Я соединила два символа страны: Любляну как историческое сердце и Блед как природную душу. Моя экскурсия — о красоте

в простом и о том, как её научились беречь. Об уважении к прошлому и любви к будущему. О том, как Словения остаётся маленькой, но гордой страной, где уют сочетается с достоинством.

Описание экскурсии

Блед — душа Словении

Первая часть — знакомство с озером Блед. Оно может проходить в одном из трёх форматов (в зависимости от сезона и ваших пожеланий):

подъём к Бледскому замку — посещение часовни и музея, мастер-класс в старинной типографии

— посещение часовни и музея, мастер-класс в старинной типографии поездка на традиционной лодке плетне к острову — прогулка к церкви Успения Девы Марии и звон в знаменитый колокол желаний

— прогулка к церкви Успения Девы Марии и звон в знаменитый колокол желаний прогулка по набережной Бледа с рассказом о местных традициях, истории и современной жизни

Любляна — сердце Словении

центральная площадь Францета Прешерна — архитектурная гармония, мосты и яркая атмосфера

— архитектурная гармония, мосты и яркая атмосфера Тройной мост — уникальное архитектурное решение архитектора Йоже Плечника

— уникальное архитектурное решение архитектора Йоже Плечника центральный рынок и набережные — место торговли и городских традиций

— место торговли и городских традиций кафедральный собор Святого Николая — главный католический храм Любляны с барочной архитектурой и оригинальными бронзовыми дверьми

— главный католический храм Любляны с барочной архитектурой и оригинальными бронзовыми дверьми мост Драконов — символ Любляны с легендой о Язоне и драконе

На этой экскурсии вы не просто узнаете факты, а услышите живые истории о легендах и традициях. Я живу здесь давно, знаю укромные уголки и с удовольствием делюсь неочевидным — тем, чего не найти в путеводителях.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Tucson

Примерный тайминг маршрута: знакомство с Бледом — 2 часа, переезд в Любляну — 1 час, экскурсия по Любляне — 2 часа, обед — 1 час, переезд в Блед — 1 час

Дополнительные расходы (по желанию):