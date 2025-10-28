Мои заказы

Душа и сердце Словении: Блед и Любляна

От архитектуры - к природе, от легенд - к современной жизни, от истории - к эмоциям
Это путешествие для тех, кто хочет понять, почувствовать и полюбить Словению. Я соединила два символа страны: Любляну как историческое сердце и Блед как природную душу. Моя экскурсия — о красоте
в простом и о том, как её научились беречь. Об уважении к прошлому и любви к будущему. О том, как Словения остаётся маленькой, но гордой страной, где уют сочетается с достоинством.

5
2 отзыва
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна© Оксана
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна© Оксана

Описание экскурсии

Блед — душа Словении

Первая часть — знакомство с озером Блед. Оно может проходить в одном из трёх форматов (в зависимости от сезона и ваших пожеланий):

  • подъём к Бледскому замку — посещение часовни и музея, мастер-класс в старинной типографии
  • поездка на традиционной лодке плетне к острову — прогулка к церкви Успения Девы Марии и звон в знаменитый колокол желаний
  • прогулка по набережной Бледа с рассказом о местных традициях, истории и современной жизни

Любляна — сердце Словении

  • центральная площадь Францета Прешерна — архитектурная гармония, мосты и яркая атмосфера
  • Тройной мост — уникальное архитектурное решение архитектора Йоже Плечника
  • центральный рынок и набережные — место торговли и городских традиций
  • кафедральный собор Святого Николая — главный католический храм Любляны с барочной архитектурой и оригинальными бронзовыми дверьми
  • мост Драконов — символ Любляны с легендой о Язоне и драконе

На этой экскурсии вы не просто узнаете факты, а услышите живые истории о легендах и традициях. Я живу здесь давно, знаю укромные уголки и с удовольствием делюсь неочевидным — тем, чего не найти в путеводителях.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Tucson
  • Примерный тайминг маршрута: знакомство с Бледом — 2 часа, переезд в Любляну — 1 час, экскурсия по Любляне — 2 часа, обед — 1 час, переезд в Блед — 1 час

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Прогулка на лодке на остров — €20 за чел.
  • Колокол желаний — €12 за чел.,
  • Билет в Бледский замок — € 18 за чел.
  • Мастер-класс по изготовлению открытки — €10 за маленькую открытку, €12 за большую

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главной автобусной станции Бледа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Бледе
Провела экскурсии для 81 туриста
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность. Всегда
была любознательной и непоседой, что в итоге и привело меня к выбору профессии экскурсовода. Сначала была лицензия локального гида (Блед, Бохинь, Радовлица, Краньска Гора). Поняв, что этого мало, получила государственную лицензию с правом работы на территории всей Словении и за её рубежом. Каждый раз я стремлюсь провести экскурсию в зависимости от интересов, настроения и физической подготовки моих гостей. Меня привлекает этнология — быт, привычки, обычаи, поговорки и т. д. Это неисчерпаемая и интересная тема как для детей так и для взрослых. И если уж говорить о темах, то эта — моя самая любимая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Инна
28 окт 2025
Отличный, яркий, солнечный день в Словении, в архитектурно насыщенном, многолюдном, интересном центре Любляны и в неторопливом, созерцательном, безупречно-прекрасном Бледе. Оксана, спасибо за вашу экскурсию, за отменный профессионализм, мягкость, интеллигентность и душевное общение. Отличный гид и приятный человек. От всего сердца рекомендую эту экскурсию с Оксаной, мы с мужем обязательно еще раз вернемся в Словению.
Наталия
Наталия
3 сен 2025
Очень рады, что попали на эту экскурсию!
Буквально ночью написали запрос, а уже утром нас приветствовала милая, улыбчивая, деликатная Оксана🥰.
Мы увидели Бледское озеро, сам Блед и Любляну глазами человека, влюбленного в
свою страну.
И, конечно, это не могло не предаться нам.
Помимо того, что нас очаровали рассказы Оксаны об этих чудесных городах, укладе жизни словенцев и то, что мы увидели, мы, воспользовавшись советами Оксаны, посмотрели еще другие достопримечательности Словении.
Вместо запланированных 1-2 транзитных дней, мы провели в этой стране 4 дня и обязательно вернемся снова.
Спасибо Оксана за её профессионализм, легкую и интересную подачу и полезные наводки 🥰🥰🥰

Очень рады, что попали на эту экскурсию!Очень рады, что попали на эту экскурсию!Очень рады, что попали на эту экскурсию!Очень рады, что попали на эту экскурсию!Очень рады, что попали на эту экскурсию!

