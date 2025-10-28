Это путешествие для тех, кто хочет понять, почувствовать и полюбить Словению. Я соединила два символа страны: Любляну как историческое сердце и Блед как природную душу. Моя экскурсия — о красоте
Описание экскурсии
Блед — душа Словении
Первая часть — знакомство с озером Блед. Оно может проходить в одном из трёх форматов (в зависимости от сезона и ваших пожеланий):
- подъём к Бледскому замку — посещение часовни и музея, мастер-класс в старинной типографии
- поездка на традиционной лодке плетне к острову — прогулка к церкви Успения Девы Марии и звон в знаменитый колокол желаний
- прогулка по набережной Бледа с рассказом о местных традициях, истории и современной жизни
Любляна — сердце Словении
- центральная площадь Францета Прешерна — архитектурная гармония, мосты и яркая атмосфера
- Тройной мост — уникальное архитектурное решение архитектора Йоже Плечника
- центральный рынок и набережные — место торговли и городских традиций
- кафедральный собор Святого Николая — главный католический храм Любляны с барочной архитектурой и оригинальными бронзовыми дверьми
- мост Драконов — символ Любляны с легендой о Язоне и драконе
На этой экскурсии вы не просто узнаете факты, а услышите живые истории о легендах и традициях. Я живу здесь давно, знаю укромные уголки и с удовольствием делюсь неочевидным — тем, чего не найти в путеводителях.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Tucson
- Примерный тайминг маршрута: знакомство с Бледом — 2 часа, переезд в Любляну — 1 час, экскурсия по Любляне — 2 часа, обед — 1 час, переезд в Блед — 1 час
Дополнительные расходы (по желанию):
- Прогулка на лодке на остров — €20 за чел.
- Колокол желаний — €12 за чел.,
- Билет в Бледский замок — € 18 за чел.
- Мастер-класс по изготовлению открытки — €10 за маленькую открытку, €12 за большую
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главной автобусной станции Бледа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Бледе
Провела экскурсии для 81 туриста
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность. Всегда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
28 окт 2025
Отличный, яркий, солнечный день в Словении, в архитектурно насыщенном, многолюдном, интересном центре Любляны и в неторопливом, созерцательном, безупречно-прекрасном Бледе. Оксана, спасибо за вашу экскурсию, за отменный профессионализм, мягкость, интеллигентность и душевное общение. Отличный гид и приятный человек. От всего сердца рекомендую эту экскурсию с Оксаной, мы с мужем обязательно еще раз вернемся в Словению.
Наталия
3 сен 2025
Очень рады, что попали на эту экскурсию!
Буквально ночью написали запрос, а уже утром нас приветствовала милая, улыбчивая, деликатная Оксана🥰.
Мы увидели Бледское озеро, сам Блед и Любляну глазами человека, влюбленного в
