Жемчужина Словении - озеро Блед (без посещения замка и острова)

Исследовать окрестности и попробовать знаменитый десерт
Многим кажется, что вокруг озера Блед можно погулять самому, ведь природа говорит сама за себя.

Но с местным жителем вы узнаете гораздо больше — удивительные факты и истории, которые делают этот уголок Словении по-настоящему уникальным.

Я живу здесь почти 40 лет и с удовольствием раскрою историю, традиции и неизвестные жемчужины этого удивительного места.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

За полтора часа вы увидите Блед с новой стороны — живым, удивительным и полным тайн. В нашей программе — скрытые места, которых нет в путеводителях, и целая коллекция историй и артефактов:

  • Тайна «колокола желаний»: почему говорят, что здесь сбываются самые заветные мечты
  • Знаменитый бледский десерт — кремна резина. Раскрою вам секреты местных кондитеров и «высоту» сладкой стены
  • Необычный взгляд местного художника на дедушку Ленина
  • Малоизвестные работы великого словенского архитектора Ёже Плечника
  • Наши лодочки — уникальное явление, такого вы не увидите больше нигде в мире
  • Особенности разговорной речи и традиций местных женщин
  • Улица с забавным названием, которое обязательно вызовет улыбку

Завершим прогулку в местной кондитерской дегустацией знаменитой кремшниты.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, в спокойном темпе, с одним несложным подъёмом
  • Мы не будем заходить в замок и не пойдём к острову, но о них я подробно расскажу
  • Ранней весной и осенью вам понадобится ветровка и зонт

Оксана
Оксана — ваш гид в Бледе
Провела экскурсии для 81 туриста
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность. Всегда
была любознательной и непоседой, что в итоге и привело меня к выбору профессии экскурсовода. Сначала была лицензия локального гида (Блед, Бохинь, Радовлица, Краньска Гора). Поняв, что этого мало, получила государственную лицензию с правом работы на территории всей Словении и за её рубежом. Каждый раз я стремлюсь провести экскурсию в зависимости от интересов, настроения и физической подготовки моих гостей. Меня привлекает этнология — быт, привычки, обычаи, поговорки и т. д. Это неисчерпаемая и интересная тема как для детей так и для взрослых. И если уж говорить о темах, то эта — моя самая любимая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
13 июл 2025
Супер! Что значит экскурсия от местного жителя, который любит то, что делает!
Наша команда - пять человек, очень разные по возрасту и интересам - долго обсуждала, нужна ли нам такая экскурсия.
Но, выбрав это предложение, мы ни капли не пожалели!
За полтора часа неспешной прогулки было выполнено всё, что заявлено в описании. Более того - мы узнали массу интересных фактов и заметили множество деталей, на которые сами бы никогда не обратили внимания.
После экскурсии у нас осталось время, чтобы уже самостоятельно и в своем ритме, пройтись по основным достопримечательностям Бледа. Благодаря рассказу Оксаны, они заиграли совсем другими красками.
Информация, поданная профессионалом, была очень увлекательной. Вся группа слушала с большим интересом. Мы искренне благодарны за это путешествие Оксане - Блед открылся нам с совершенно не интернетной стороны!
Спасибо еще раз!

