Но, выбрав это предложение, мы ни капли не пожалели!

За полтора часа неспешной прогулки было выполнено всё, что заявлено в описании. Более того - мы узнали массу интересных фактов и заметили множество деталей, на которые сами бы никогда не обратили внимания.

После экскурсии у нас осталось время, чтобы уже самостоятельно и в своем ритме, пройтись по основным достопримечательностям Бледа. Благодаря рассказу Оксаны, они заиграли совсем другими красками.

Информация, поданная профессионалом, была очень увлекательной. Вся группа слушала с большим интересом. Мы искренне благодарны за это путешествие Оксане - Блед открылся нам с совершенно не интернетной стороны!

Спасибо еще раз!