Многим кажется, что вокруг озера Блед можно погулять самому, ведь природа говорит сама за себя.
Но с местным жителем вы узнаете гораздо больше — удивительные факты и истории, которые делают этот уголок Словении по-настоящему уникальным.
Я живу здесь почти 40 лет и с удовольствием раскрою историю, традиции и неизвестные жемчужины этого удивительного места.
Описание экскурсии
За полтора часа вы увидите Блед с новой стороны — живым, удивительным и полным тайн. В нашей программе — скрытые места, которых нет в путеводителях, и целая коллекция историй и артефактов:
- Тайна «колокола желаний»: почему говорят, что здесь сбываются самые заветные мечты
- Знаменитый бледский десерт — кремна резина. Раскрою вам секреты местных кондитеров и «высоту» сладкой стены
- Необычный взгляд местного художника на дедушку Ленина
- Малоизвестные работы великого словенского архитектора Ёже Плечника
- Наши лодочки — уникальное явление, такого вы не увидите больше нигде в мире
- Особенности разговорной речи и традиций местных женщин
- Улица с забавным названием, которое обязательно вызовет улыбку
Завершим прогулку в местной кондитерской дегустацией знаменитой кремшниты.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, в спокойном темпе, с одним несложным подъёмом
- Мы не будем заходить в замок и не пойдём к острову, но о них я подробно расскажу
- Ранней весной и осенью вам понадобится ветровка и зонт
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Бледе
Провела экскурсии для 81 туриста
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 июл 2025
Супер! Что значит экскурсия от местного жителя, который любит то, что делает!
Наша команда - пять человек, очень разные по возрасту и интересам - долго обсуждала, нужна ли нам такая экскурсия.
