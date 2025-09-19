Озеро Блед, Любляна и Постойнская пещера за 1 день
Вы увидите ключевые достопримечательности Словении! На лодке доберётесь до древнего замка на озере Блед, прогуляетесь по уютным улочкам Любляны, спуститесь в подземный мир Постойнской пещеры и рассмотрите Предъямский замок.
А я помогу разглядеть за красивыми фасадами — живую историю, скрытые детали и дух страны, которую знаю и люблю.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Озеро Блед — изумрудное сокровище
На традиционной лодке мы доплывём до острова. Вы увидите Колокол желаний и древний замок — первое упоминание о нём относится к 1004 году. Я расскажу, почему Блед всегда считался курортом для избранных, где любил отдыхать Броз Тито и в чём особенность речи у местных женщин — поверьте, это невозможно забыть!
Любляна — столица Словении
Прогуляемся по Конгрессной площади, увидим университет, Национальную библиотеку, стелу в честь Наполеона и любимый концертный зал местных жителей. Заглянем на рынок, пройдём по мостам, переулкам и площади Францета Прешерна. Особое внимание уделим работам великого словенца Йоже Плечника.
Постойнская пещера — волшебство подземного мира
А в финале — подземное чудо Словении. Вас ждёт путешествие по сказочному миру сталактитов, тишины и теней. Рядом — Предъямский замок, буквально встроенный в скалу. Его самый известный владелец — Еразим, который жил дерзко, а погиб… загадочно. Эту историю я тоже расскажу.
Примерный тайминг экскурсии:
Озеро Блед — 2 часа
Переезд Блед-Любляна — около 1 часа
Любляна — 2 часа
Обед — 1 час
Переезд из Любляны до Постойнской пещеры — 1 час
Осмотр пещеры — 1,5 часа
Замок Предъямский — 30 минут (смотрим снаружи, без захода внутрь)
Организационные детали
Экскурсия проходит на машине Hyundai Tucson 2020 г. в. Сообщите заранее, если нужно детское кресло
Начало на озере Блед. Если вы находитесь в другом городе, свяжитесь со мной и мы обсудим возможные варианты маршрута
После экскурсии возвращаемся в Блед. По запросу я отвезу вас в Любляну — подробности уточняйте в переписке
Обратите внимание: часы работы Постойнской пещеры зависят от времени года — мы обсудим точное время заранее. Также согласно правилам пещеры, гид не сопровождает маленькую/индивидуальную группу внутри — у них своя очень хорошо организованная внутренняя система посещений
Отдельно оплачивается:
Лодочка к острову — €20
Замок на озере Блед — €18 за чел.
Колокол желаний на острове (по желанию) — €12 за чел.
Билеты в Постойнскую пещеру — €32,90 за чел.
Для гостей, не говорящих на немецком, английском, итальянском и словенском языке, на месте предлагаются аудиогиды на других языках стоимость аренды — €3
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Бледе
Провела экскурсии для 81 туриста
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность. Всегда читать дальше
была любознательной и непоседой, что в итоге и привело меня к выбору профессии экскурсовода. Сначала была лицензия локального гида (Блед, Бохинь, Радовлица, Краньска Гора). Поняв, что этого мало, получила государственную лицензию с правом работы на территории всей Словении и за её рубежом.
Каждый раз я стремлюсь провести экскурсию в зависимости от интересов, настроения и физической подготовки моих гостей. Меня привлекает этнология — быт, привычки, обычаи, поговорки и т. д. Это неисчерпаемая и интересная тема как для детей так и для взрослых. И если уж говорить о темах, то эта — моя самая любимая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Игорь
19 сен 2025
Оксана замечательный экскурсовод. Мы с женой открыли для себя Словению и это благодаря нашему экскурсоводу Оксане. Мы с удовольствием вернемся еще раз в Словению-Любляну, и обязательно порекомендуем Оксану в качестве гида нашим друзьям.
Севастьян
10 авг 2025
Сказать, что я в восторге от этой экскурсии - это ничего не сказать.
Уже под конец я понимал, что после возвращения домой меня ждет долгая и тяжелая дорога из дофаминовой ямы, читать дальше
потому что Оксана за один максимально подробно и невероятно профессионально показала мне все красоты прекрасной Словении и её столицы - Любляны. Те фотографии которые я прилегаю к своему отзыву - это лишь малая часть того, что я увидел и навсегда запомнил. Трудно выделить что понравилось больше: сам Блед или обзорная экскурсия по Любляне, а может и полутора часовая экскурсия в Постойские пещеры, или же вообще приятные и интересные разговоры абсолютно на разные темы во время экскурсии.
Однозначно могу рекомендовать данную запоминающуюся экскурсию в сопровождение очень интересного, вежливого и талантливого гида - Оксаны.
Обязательно вернусь еще, ведь всего хорошего помаленечку:)