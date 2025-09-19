Вы увидите ключевые достопримечательности Словении! На лодке доберётесь до древнего замка на озере Блед, прогуляетесь по уютным улочкам Любляны, спуститесь в подземный мир Постойнской пещеры и рассмотрите Предъямский замок. А я помогу разглядеть за красивыми фасадами — живую историю, скрытые детали и дух страны, которую знаю и люблю.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Озеро Блед — изумрудное сокровище

На традиционной лодке мы доплывём до острова. Вы увидите Колокол желаний и древний замок — первое упоминание о нём относится к 1004 году. Я расскажу, почему Блед всегда считался курортом для избранных, где любил отдыхать Броз Тито и в чём особенность речи у местных женщин — поверьте, это невозможно забыть!

Любляна — столица Словении

Прогуляемся по Конгрессной площади, увидим университет, Национальную библиотеку, стелу в честь Наполеона и любимый концертный зал местных жителей. Заглянем на рынок, пройдём по мостам, переулкам и площади Францета Прешерна. Особое внимание уделим работам великого словенца Йоже Плечника.

Постойнская пещера — волшебство подземного мира

А в финале — подземное чудо Словении. Вас ждёт путешествие по сказочному миру сталактитов, тишины и теней. Рядом — Предъямский замок, буквально встроенный в скалу. Его самый известный владелец — Еразим, который жил дерзко, а погиб… загадочно. Эту историю я тоже расскажу.

Примерный тайминг экскурсии:

Озеро Блед — 2 часа

Переезд Блед-Любляна — около 1 часа

Любляна — 2 часа

Обед — 1 час

Переезд из Любляны до Постойнской пещеры — 1 час

Осмотр пещеры — 1,5 часа

Замок Предъямский — 30 минут (смотрим снаружи, без захода внутрь)

Организационные детали

Экскурсия проходит на машине Hyundai Tucson 2020 г. в. Сообщите заранее, если нужно детское кресло

Начало на озере Блед. Если вы находитесь в другом городе, свяжитесь со мной и мы обсудим возможные варианты маршрута

После экскурсии возвращаемся в Блед. По запросу я отвезу вас в Любляну — подробности уточняйте в переписке

Обратите внимание: часы работы Постойнской пещеры зависят от времени года — мы обсудим точное время заранее. Также согласно правилам пещеры, гид не сопровождает маленькую/индивидуальную группу внутри — у них своя очень хорошо организованная внутренняя система посещений

Отдельно оплачивается: