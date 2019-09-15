1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Изола для своих

Прогуляться по средневековым улочкам, услышать любопытные сюжеты и прочувствовать обаяние города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у здания Центральной почты Изолы
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Yelena
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Yelena – Гид в Изоле
Изола — рыбацкий городок с творческой душой; я помогу вам подружиться с ним. Проведу по уютным улочкам и набережным, расскажу занимательные истории 📖 о знаменитых горожанах. Вы встретите церкви и дворцы, рассмотрите архитектуру площадей, полюбуетесь яхтами, качающимися на волнах, и оцените венецианский колорит словенской Изолы.
Изола для своих
Изола для своих

Что вас ожидает

Неспешная прогулка
По Солнечной набережной мы пройдем от маяка до центра и Симонова Залива. Я покажу оживленный район Мандрач и бывший городской дворец, расскажу о венецианском прошлом нашего города — в ходе прогулки вы также увидите гербы, связанные с Венецией. Мы рассмотрим старинную церковь Марии Алиет 11-го века постройки. На Рыбацком пирсе поговорим о богатом рыболовном наследии Изолы, а после пройдемся по Люблянской улице, где находится множество галерей и мастерских.

О жителях Изолы
Вы узнаете о самых знаменитых горожанах. Так, в честь Томаса Манзиоли, бывшего мэра, названа одна из площадей — этот человек много сделал для города. Вы узнаете, что сегодня хранит готический дворец Манзиоли и увидите дом другого богатого купца — Бесенге. Также поговорим о художнике Карпаччо, о картографе Пьетро Коппа и знаменитом скрипаче и композиторе Тартини, который однажды умыкнул себе жену!

Легенды и мифы древней Изолы
Я расскажу об истории города, не перегружая фактами, и поделюсь легендами, которыми окутана средневековая Изола. Вы узнаете, почему голубь является символом города и какое отношение к нему имеют игрушки лего. Услышите повесть о «втором Титанике», потонувшем у наших берегов, и поймете, почему началась «холодная война» между Изолой и соседним Пираном. Я покажу вам интересные уголки нашего города, объясню, чем живут горожане сегодня, и дам советы для самостоятельного отдыха.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке.
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у здания Центральной почты Изолы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yelena
Yelena
Я — Елена, лицензионный гид в Словении, влюбленный в свою работу и не терпящий никакой халтуры. Окончила в Словении один из курсов по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков. Пришла в эту профессию уже с массой знаний и большим жизненным опытом, с желанием, горящим взглядом. И вот парадокс: мне понравилось! Я прекрасно знала, что жить без путешествий я не смогу. Очень люблю Изолу и хочу, чтобы путешественники увидели этот этот уникальный средневековый город моими глазами и полюбили его.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

15 сентября 2019
Елена знающий интеллигентный человек. Экскурсия была хорошо спланирована.

Выбирайте и другие экскурсии в Изоле

ОбзорныеПешкомВсеИндивидуальные
50 за экскурсию
Заказать экскурсию