1 отзыв оставили туристы

Изола — рыбацкий городок с творческой душой; я помогу вам подружиться с ним. Проведу по уютным улочкам и набережным, расскажу занимательные истории о знаменитых горожанах. Вы встретите церкви и дворцы, рассмотрите архитектуру площадей, полюбуетесь яхтами, качающимися на волнах, и оцените венецианский колорит словенской Изолы.

Описание экскурсии

Неспешная прогулка

По Солнечной набережной мы пройдем от маяка до центра и Симонова Залива. Я покажу оживленный район Мандрач и бывший городской дворец, расскажу о венецианском прошлом нашего города — в ходе прогулки вы также увидите гербы, связанные с Венецией. Мы рассмотрим старинную церковь Марии Алиет 11-го века постройки. На Рыбацком пирсе поговорим о богатом рыболовном наследии Изолы, а после пройдемся по Люблянской улице, где находится множество галерей и мастерских.

О жителях Изолы

Вы узнаете о самых знаменитых горожанах. Так, в честь Томаса Манзиоли, бывшего мэра, названа одна из площадей — этот человек много сделал для города. Вы узнаете, что сегодня хранит готический дворец Манзиоли и увидите дом другого богатого купца — Бесенге. Также поговорим о художнике Карпаччо, о картографе Пьетро Коппа и знаменитом скрипаче и композиторе Тартини, который однажды умыкнул себе жену!

Легенды и мифы древней Изолы

Я расскажу об истории города, не перегружая фактами, и поделюсь легендами, которыми окутана средневековая Изола. Вы узнаете, почему голубь является символом города и какое отношение к нему имеют игрушки лего. Услышите повесть о «втором Титанике», потонувшем у наших берегов, и поймете, почему началась «холодная война» между Изолой и соседним Пираном. Я покажу вам интересные уголки нашего города, объясню, чем живут горожане сегодня, и дам советы для самостоятельного отдыха.

Организационные детали