1 отзыв оставили туристы

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Изола для своих

Прогуляться по средневековым улочкам, услышать любопытные сюжеты и прочувствовать обаяние города
Изола — рыбацкий городок с творческой душой; я помогу вам подружиться с ним. Проведу по уютным улочкам и набережным, расскажу занимательные истории о знаменитых горожанах.

Вы встретите церкви и дворцы, рассмотрите архитектуру площадей, полюбуетесь яхтами, качающимися на волнах, и оцените венецианский колорит словенской Изолы.
5
1 отзыв
Изола для своих
Изола для своих
Изола для своих

Описание экскурсии

Неспешная прогулка

По Солнечной набережной мы пройдем от маяка до центра и Симонова Залива. Я покажу оживленный район Мандрач и бывший городской дворец, расскажу о венецианском прошлом нашего города — в ходе прогулки вы также увидите гербы, связанные с Венецией. Мы рассмотрим старинную церковь Марии Алиет 11-го века постройки. На Рыбацком пирсе поговорим о богатом рыболовном наследии Изолы, а после пройдемся по Люблянской улице, где находится множество галерей и мастерских.

О жителях Изолы

Вы узнаете о самых знаменитых горожанах. Так, в честь Томаса Манзиоли, бывшего мэра, названа одна из площадей — этот человек много сделал для города. Вы узнаете, что сегодня хранит готический дворец Манзиоли и увидите дом другого богатого купца — Бесенге. Также поговорим о художнике Карпаччо, о картографе Пьетро Коппа и знаменитом скрипаче и композиторе Тартини, который однажды умыкнул себе жену!

Легенды и мифы древней Изолы

Я расскажу об истории города, не перегружая фактами, и поделюсь легендами, которыми окутана средневековая Изола. Вы узнаете, почему голубь является символом города и какое отношение к нему имеют игрушки лего. Услышите повесть о «втором Титанике», потонувшем у наших берегов, и поймете, почему началась «холодная война» между Изолой и соседним Пираном. Я покажу вам интересные уголки нашего города, объясню, чем живут горожане сегодня, и дам советы для самостоятельного отдыха.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Центральной почты Изолы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Изоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провела экскурсии для 29 туристов
Я — Елена, лицензионный гид в Словении, влюблённый в свою работу и не терпящий никакой халтуры. Окончила в Словении один из курсов по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков. Пришла в эту
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профессию уже с массой знаний и большим жизненным опытом, с желанием, горящим взглядом. И вот парадокс: мне понравилось! Я прекрасно знала, что жить без путешествий я не смогу. Очень люблю Изолу и хочу, чтобы путешественники увидели этот этот уникальный средневековый город моими глазами и полюбили его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена знающий интеллигентный человек. Экскурсия была хорошо спланирована.
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от €180 за экскурсию