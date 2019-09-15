Все экскурсии в Изоле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Изоле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Изоле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Словении на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€50
за 1-10 чел.
Изола для своих
Прогуляться по средневековым улочкам, услышать любопытные сюжеты и прочувствовать обаяние города
Последние отзывы «Экскурсии Изолы»
- Отзыв на: Изола для своихИИрина15 сентября 2019Елена знающий интеллигентный человек. Экскурсия была хорошо спланирована.