Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Крань за 40 шагов»
Начало: Крань
Расписание: По договору.
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старому городу Крань
Альпийские пейзажи, еда и уютные улочки культурной столицы Словении
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €140 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Крани
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