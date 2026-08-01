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2 часа Индивидуальная до 10 чел. Пешеходная экскурсия «Крань за 40 шагов» Начало: Крань Расписание: По договору. €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по старому городу Крань Альпийские пейзажи, еда и уютные улочки культурной столицы Словении от €140 за всё до 5 чел.

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