Всего за пару часа прогулки по старому центру города Крань вы узнаете о Словении больше, чем если бы катались по всей стране пару дней! Крань всегда играл важное значение в истории 📖 страны. И, в отличии от других городов, сохранил эту позицию и сегодня.

Гордый и одновременно душевный. Небольшой, но такой всеобъемлющий. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем 40 остановок в самых красивых 🤩, а иногда необычных местах. Эту прогулку 👣 нельзя назвать обзорной экскурсией. Да и экскурсией тоже называть не совсем правильно.

На мой взгляд лучшее знакомство - это прикосновение к образу жизни местных жителей, истории из разных времен городских будней и знакомство с реальными героями.

Будем наслаждаться альпийскими панорамами со смотровых площадок, пробовать блюда местной кухни 🥧 и ощущать идиллию маленького городка. В этом маршруте — вся моя любовь к Словении и городу Крань, в котором я живу.