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Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"

Yulia S.
Yulia S. – Гид из Крани
Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"
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Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"
Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"
Всего за пару часа прогулки по старому центру города Крань вы узнаете о Словении больше, чем если бы катались по всей стране пару дней! Крань всегда играл важное значение в истории 📖 страны. И, в отличии от других городов, сохранил эту позицию и сегодня.
Гордый и одновременно душевный. Небольшой, но такой всеобъемлющий. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем 40 остановок в самых красивых 🤩, а иногда необычных местах. Эту прогулку 👣 нельзя назвать обзорной экскурсией. Да и экскурсией тоже называть не совсем правильно.
На мой взгляд лучшее знакомство - это прикосновение к образу жизни местных жителей, истории из разных времен городских будней и знакомство с реальными героями.
Будем наслаждаться альпийскими панорамами со смотровых площадок, пробовать блюда местной кухни 🥧 и ощущать идиллию маленького городка. В этом маршруте — вся моя любовь к Словении и городу Крань, в котором я живу.
Что входит
  • Услуги гида до 3 часов.
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности
  • питание
  • сувениры.
Начало
🚩 Крань
Место завершения
🏁 По желанию.
Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Yulia S.
Yulia S.
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