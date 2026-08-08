Индивидуальная
до 7 чел.
Замки и монастыри региона Доленьска
Автомобильное путешествие по религиозным, архитектурным и природным памятникам живописного края
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 7 чел.
Приглашаем вас посетить Словению и открыть для себя все красоты Ново-Места. У нас вы можете выбрать индивидуальные или групповые экскурсии по Ново-Месту на русском языке и получить максимум пользы за минимальную цену - от €330. Забронируйте ваш тур и насладитесь своим пребыванием в Ново-Месте в 2026 году