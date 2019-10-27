Все экскурсии в Ново-Месте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ново-Месте – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €168. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ново-Месте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Словении на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€168
за 1-7 чел.
Замки и монастыри региона Доленьска
Автомобильное путешествие по религиозным, архитектурным и природным памятникам живописного края
Последние отзывы «Экскурсии Ново-Места»
- Отзыв на: Замки и монастыри региона ДоленьскаААнастасия27 октября 2019Прекрасно! Второй раз встречаемся с Никой и очень довольны