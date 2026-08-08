Найдено 1 экскурсия в Ново-Месте на русском языке, цена €330. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Замки и монастыри региона Доленьска Автомобильное путешествие по религиозным, архитектурным и природным памятникам живописного края от €330 за всё до 7 чел.

Приглашаем вас посетить Словению и открыть для себя все красоты Ново-Места. У нас вы можете выбрать индивидуальные или групповые экскурсии по Ново-Месту на русском языке и получить максимум пользы за минимальную цену - от €330. Забронируйте ваш тур и насладитесь своим пребыванием в Ново-Месте в 2026 году