1 отзыв оставили туристы

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Замки и монастыри региона Доленьска

Автомобильное путешествие по религиозным, архитектурным и природным памятникам живописного края
Приглашаю вас в автомобильное путешествие по замкам и монастырям живописного региона Доленьска — края рек, лесов и озер.

Вы посетите удивительные места — религиозные, архитектурные и природные памятники — услышите множество интересных историй и легенд, а также узнаете о стране, ее жителях, быте и традициях.
5
1 отзыв
Замки и монастыри региона Доленьска
Замки и монастыри региона Доленьска
Замки и монастыри региона Доленьска

Описание экскурсии

Программа

Основные пункты нашего маршрута:

Костаньевца на Крке

Город расположен на речном острове, куда ведут три деревянных моста. Костаньевицу из-за нередких наводнений называют Доленьской Венецией. Размеры острова невелики: около 500 на 200 м. Город получил городское право уже в 1252 году и на сегодняшний день является самым маленьким городом Словении по количеству населения в 500 человек и имеет своего мэра. В 1234 году по воле каринтского герцога Бернарда фон Шпанхайма здесь было основано цистерцианское аббатство. Мы посетим с вами этот монастырь, в котором сейчас находится музей и уникальная галерея c оригинальными картинами 13-21 веков, подаренными Картузианским монастырем, Наполеоном и многими другими художниками и скульпторами. В основном: символизм, экспрессионизм, реализм. Есть и работы выдающегося словенского живописца, графика, фотографа, кинооператора Божидара Якца. Кроме этого, в парке вокруг замка каждые 2 года организуется соревнование для скульпторов из древесины Форма Вива и победившие скульптуры выставляются в парке.

Замок Оточец

Не упустите возможность ознакомиться с живописными окрестностями замка Оточец — единственного замка в Словении, который расположен на острове. Прекрасный парк, простирающийся вокруг, образовался, скорее всего, на рубеже ХVIII-XIX веков, и растут здесь деревья-эндемики — черная ольха, белая ива и черный тополь, а также деревья экзотических пород.

В письменных источниках замок упоминается с 1252 года, в последующие века его владельцы, а вместе с ними и его облик, менялись, в настоящее время же в замке, который был восстановлен в своем первозданном виде, действует отель «Замок Оточец».

Картезианский монастырь Плетерье

В 1403 году картезианский монастырь в Плетерье основал граф Цельский Герман II. На сегодняшний день в мире живут приблизительно 380 картезианцев и картезианок в 22 домах, из которых 17 мужских и 5 женских. «Поскольку наш орден посвящен исключительно созерцанию, нашей обязанностью есть неукоснительное соблюдение удаления от мира. Поэтому мы свободны от какого бы то ни было пастырского служения — какова бы ни была нужда в активном апостольстве — дабы мы могли осуществлять нашу специфическую роль в Мистическом Теле Христовом» (Правила 3, 9).

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы.
  • Могу забрать путешественников из Доленьских Терм, Шмарьешких Терм, Терм Чатеж, Терм Парадисо, Римских Терм, Терме Лашко и Терме Олимия, а также из городов Ново-Место, Лашко, Брежице, Кршко.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваша команда гидов в Ново-Месте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 608 туристов
Словения — страна-открытие, страна, в которую хочется вернуться. Мы лучшие, потому что мы команда, мы туроператор и профессиональные гиды. Каждая из нас — профессионал в своём деле, но у каждой свой характер и своя манера подачи интересных историй. Всё, что мы делаем, вытекает из нашего мировоззрения. Мы разные — но с нами всегда интересно. Мы подарим вам праздник знакомства с Словенией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Прекрасно! Второй раз встречаемся с Никой и очень довольны
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от €330 за экскурсию