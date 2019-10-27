1 отзыв оставили туристы

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Замки и монастыри региона Доленьска

Автомобильное путешествие по религиозным, архитектурным и природным памятникам живописного края

5
1 отзыв
Nika
Nika – представитель из Ново-Места
Приглашаю вас в автомобильное путешествие по замкам и монастырям живописного региона Доленьска — края рек, лесов и озер.

Вы посетите удивительные места — религиозные, архитектурные и природные памятники — услышите множество интересных историй и легенд, а также узнаете о стране, ее жителях, быте и традициях.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €168 за экскурсию

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Замки и монастыри региона Доленьска
Замки и монастыри региона Доленьска

Программа

Основные пункты нашего маршрута:

Костаньевца на Крке

Город расположен на речном острове 🏝️, куда ведут три деревянных моста. Костаньевицу из-за нередких наводнений называют Доленьской Венецией. Размеры острова невелики: около 500 на 200 м. Город 🏙️ получил городское право уже в 1252 году и на сегодняшний день является самым маленьким городом Словении по количеству населения в 500 человек и имеет своего мэра. В 1234 году по воле каринтского герцога Бернарда фон Шпанхайма здесь было основано цистерцианское аббатство. Мы посетим с вами этот монастырь, в котором сейчас находится музей 🖼 и уникальная галерея c оригинальными картинами 13-21 веков, подаренными Картузианским монастырем, Наполеоном и многими другими художниками и скульпторами. В основном: символизм, экспрессионизм, реализм. Есть и работы выдающегося словенского живописца, графика, фотографа, кинооператора Божидара Якца. Кроме этого, в парке 🌳 вокруг замка каждые 2 года организуется соревнование для скульпторов из древесины Форма Вива и победившие скульптуры выставляются в парке.

Замок Оточец

Не упустите возможность ознакомиться с живописными окрестностями замка Оточец — единственного замка в Словении, который расположен на острове. Прекрасный парк, простирающийся вокруг, образовался, скорее всего, на рубеже ХVIII-XIX веков, и растут здесь деревья-эндемики — черная ольха, белая ива и черный тополь, а также деревья экзотических пород.

В письменных источниках замок 🏰 упоминается с 1252 года, в последующие века его владельцы, а вместе с ними и его облик, менялись, в настоящее время же в замке, который был восстановлен в своем первозданном виде, действует отель 🏨 «Замок Оточец».

Картезианский монастырь Плетерье

В 1403 году картезианский монастырь в Плетерье основал граф Цельский Герман II. На сегодняшний день в мире живут приблизительно 380 картезианцев и картезианок в 22 домах, из которых 17 мужских и 5 женских. «Поскольку наш орден посвящен исключительно созерцанию, нашей обязанностью есть неукоснительное соблюдение удаления от мира. Поэтому мы свободны от какого бы то ни было пастырского служения — какова бы ни была нужда в активном апостольстве — дабы мы могли осуществлять нашу специфическую роль в Мистическом Теле Христовом» (Правила 3, 9).

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы.
  • Могу забрать путешественников из Доленьских Терм, Шмарьешких Терм, Терм Чатеж, Терм Парадисо, Римских Терм, Терме Лашко и Терме Олимия, а также из городов Ново-Место, Лашко, Брежице, Кршко.
Замки и монастыри региона Доленьска
Замки и монастыри региона Доленьска
Замки и монастыри региона Доленьска
Замки и монастыри региона Доленьска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nika
Nika
Меня всегда интересовала предистория словенского народа, а именно — происхождение словенцев. Это любопытство меня увело глубоко к корням этого удивительного народа — венеты, норики, этруски, латобыки, резьянцы. Древняя история и археология этой небольшой страны удивительно богаты разнообразными находками. Я могу рассказывать о них часами — будь то экскурсия в историческом музее или поход к источнику вечной молодости. У меня множество предложений: треккинг, кулинарный, винный, экспедиционно-приключенческий, тематический и другие туры. У меня авто на 7 человек, поэтому приглашаю к знакомству с чудесной страной Словения семьи или компании друзей. Насыщенные авторские экскурсии подготовлены и проводятся мной и тремя моими коллегами, также гидами.
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1 отзыв оставили туристы

27 октября 2019
Прекрасно! Второй раз встречаемся с Никой и очень довольны