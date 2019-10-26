1 отзыв оставили туристы

Приглашаю вас в автомобильное путешествие по замкам и монастырям живописного региона Доленьска — края рек, лесов и озер. Вы посетите удивительные места — религиозные, архитектурные и природные памятники — услышите множество интересных историй и легенд, а также узнаете о стране, ее жителях, быте и традициях.

Описание экскурсии

Программа

Основные пункты нашего маршрута:

Костаньевца на Крке

Город расположен на речном острове, куда ведут три деревянных моста. Костаньевицу из-за нередких наводнений называют Доленьской Венецией. Размеры острова невелики: около 500 на 200 м. Город получил городское право уже в 1252 году и на сегодняшний день является самым маленьким городом Словении по количеству населения в 500 человек и имеет своего мэра. В 1234 году по воле каринтского герцога Бернарда фон Шпанхайма здесь было основано цистерцианское аббатство. Мы посетим с вами этот монастырь, в котором сейчас находится музей и уникальная галерея c оригинальными картинами 13-21 веков, подаренными Картузианским монастырем, Наполеоном и многими другими художниками и скульпторами. В основном: символизм, экспрессионизм, реализм. Есть и работы выдающегося словенского живописца, графика, фотографа, кинооператора Божидара Якца. Кроме этого, в парке вокруг замка каждые 2 года организуется соревнование для скульпторов из древесины Форма Вива и победившие скульптуры выставляются в парке.

Замок Оточец

Не упустите возможность ознакомиться с живописными окрестностями замка Оточец — единственного замка в Словении, который расположен на острове. Прекрасный парк, простирающийся вокруг, образовался, скорее всего, на рубеже ХVIII-XIX веков, и растут здесь деревья-эндемики — черная ольха, белая ива и черный тополь, а также деревья экзотических пород.

В письменных источниках замок упоминается с 1252 года, в последующие века его владельцы, а вместе с ними и его облик, менялись, в настоящее время же в замке, который был восстановлен в своем первозданном виде, действует отель «Замок Оточец».

Картезианский монастырь Плетерье

В 1403 году картезианский монастырь в Плетерье основал граф Цельский Герман II. На сегодняшний день в мире живут приблизительно 380 картезианцев и картезианок в 22 домах, из которых 17 мужских и 5 женских. «Поскольку наш орден посвящен исключительно созерцанию, нашей обязанностью есть неукоснительное соблюдение удаления от мира. Поэтому мы свободны от какого бы то ни было пастырского служения — какова бы ни была нужда в активном апостольстве — дабы мы могли осуществлять нашу специфическую роль в Мистическом Теле Христовом» (Правила 3, 9).

Организационные детали