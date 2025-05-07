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Пиран - словенская Венеция

Погулять по старинному живописному городу и раскрыть его богатую историю
Пиран — идиллический городок на побережье Адриатического моря. Его облик и архитектура во многом напоминают Италию.

Вы увидите великолепный собор Святого Георгия с мраморными алтарями, готический Венецианский дом и Ратушу 19 века.

Пройдете по мощеным улицам, полюбуетесь домами с оранжевыми черепичными крышами и ощутите дыхание старины.
5
6 отзывов
Пиран - словенская Венеция
Пиран - словенская Венеция
Пиран - словенская Венеция
Ближайшие даты:
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Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Великолепие словенского побережья

Вы погуляете по узким улочкам Старого города и заглянете на главную площадь Тартини, в центре которой возвышается памятник знаменитому скрипачу. Рассмотрите церковь Святого Петра и Венецианский дом, подниметесь на холм и увидите остатки мощной крепостной стены. По желанию посетите ее смотровую площадку и насладитесь панорамой окрестностей. Кроме того, я покажу самое глубокое место в Словении и самую западную точку побережья!

Интересные факты

Я раскрою, как появилось название Пиран, почему Тартини решил продать душу дьяволу и что означает надпись на Венецианском доме «Lar pur dir». А также: в чем важность местных солончаков и как в одном городе на протяжении столетий уживались потомки римлян и славян. Поговорим мы и о современном Пиране. Я расскажу, какие еще интересные места здесь стоит посетить, какие традиционные блюда и вина попробовать.

Организационные детали

  • Билеты на крепостную стену не включены в стоимость — 2 евро с человека, детям до 12 лет бесплатно
  • По запросу я могу организовать для вас трансфер из любого города побережья. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Джузеппе Тартини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Клемен
Клемен — ваш гид в Пиране
Провёл экскурсии для 144 туристов
Меня зовут Клемен, я живу в Любляне 8 лет, а родился и вырос в ее пригороде. По профессии — лингвист, также увлекаюсь историей. Я верю, что Словения — кусочек рая на Земле. С радостью покажу вам ее самые интересные места и соседние итальянские города.
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 мая 2025
Экскурсия по Пирану оставила самые приятные впечатления! Замечательный, грамотный экскурсовод — интересно, понятно, профессионально и деликатно. Узнали много нового и почувствовали атмосферу города. Рекомендуем!
М
Мария
21 окт 2024
Очень приветливый и дружелюбный экскурсовод, спасибо за приятно проведенное время!
A
Alevtina
25 июл 2024
Прекрасная экскурсия, благодаря много знающему Клемену и хорошо продуманному маршруту. Много увидели и узнали. Так же он отвечал на вопросы не связанные с экскурсией (где лучше "пошопиться", какие блюда попробовать, что еще можно посетить, о традициях словенцев итд.) Хороший водитель и хороший человек. Спасибо. Алевтина, Эльвира и Елена.
I
Irina
26 авг 2022
Погуляли по Пирану, по узким мощенным итальянским улочкам. Много интересного.
У Клемена прекрасный русский язык
А
Анна
30 июл 2022
Чудесная прогулка по жемчужине словенского побережья! Восхитительный городок- улочки, домики, ресторанчики, настоящая венецианская площадь, крепость, потрясающие виды. Место для тысячи фото и романтичной прогулки! Клемен прекрасно говорит на русском, любит свою страну и историю, поделится с вами своими знаниями, и вы тоже полюбите эту маленькую красивую страну. Выбирайте вечернее время, тогда ваши фото будут необыкновенны в закатном солнце!
Елена
Елена
30 июл 2022
Очень приятная экскурсия. Отличный маршрут который покажет Пиран во всей красе!