Вы увидите великолепный собор Святого Георгия с мраморными алтарями, готический Венецианский дом и Ратушу 19 века.
Пройдете по мощеным улицам, полюбуетесь домами с оранжевыми черепичными крышами и ощутите дыхание старины.
Описание экскурсии
Великолепие словенского побережья
Вы погуляете по узким улочкам Старого города и заглянете на главную площадь Тартини, в центре которой возвышается памятник знаменитому скрипачу. Рассмотрите церковь Святого Петра и Венецианский дом, подниметесь на холм и увидите остатки мощной крепостной стены. По желанию посетите ее смотровую площадку и насладитесь панорамой окрестностей. Кроме того, я покажу самое глубокое место в Словении и самую западную точку побережья!
Интересные факты
Я раскрою, как появилось название Пиран, почему Тартини решил продать душу дьяволу и что означает надпись на Венецианском доме «Lar pur dir». А также: в чем важность местных солончаков и как в одном городе на протяжении столетий уживались потомки римлян и славян. Поговорим мы и о современном Пиране. Я расскажу, какие еще интересные места здесь стоит посетить, какие традиционные блюда и вина попробовать.
Организационные детали
- Билеты на крепостную стену не включены в стоимость — 2 евро с человека, детям до 12 лет бесплатно
- По запросу я могу организовать для вас трансфер из любого города побережья. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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У Клемена прекрасный русский язык