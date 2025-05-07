Пиран — идиллический городок на побережье Адриатического моря. Его облик и архитектура во многом напоминают Италию. Вы увидите великолепный собор Святого Георгия с мраморными алтарями, готический Венецианский дом и Ратушу 19 века. Пройдете по мощеным улицам, полюбуетесь домами с оранжевыми черепичными крышами и ощутите дыхание старины.

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Описание экскурсии

Великолепие словенского побережья

Вы погуляете по узким улочкам Старого города и заглянете на главную площадь Тартини, в центре которой возвышается памятник знаменитому скрипачу. Рассмотрите церковь Святого Петра и Венецианский дом, подниметесь на холм и увидите остатки мощной крепостной стены. По желанию посетите ее смотровую площадку и насладитесь панорамой окрестностей. Кроме того, я покажу самое глубокое место в Словении и самую западную точку побережья!

Интересные факты

Я раскрою, как появилось название Пиран, почему Тартини решил продать душу дьяволу и что означает надпись на Венецианском доме «Lar pur dir». А также: в чем важность местных солончаков и как в одном городе на протяжении столетий уживались потомки римлян и славян. Поговорим мы и о современном Пиране. Я расскажу, какие еще интересные места здесь стоит посетить, какие традиционные блюда и вина попробовать.

Организационные детали