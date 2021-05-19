Всё о Галькайо

Полезная информация о Галькайо

Что нужно знать о Галькайо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Галькайо
00:4530
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇴 Сомали
Название городаГалькайо
По-английскиGaalkacyo
Столица регионаГалькайо является столицей региона
Население города61 200 чел.
АэропортГалкайо GLK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Mogadishu
Средняя высота288 м. от уровня моря

Где находится Галькайо на карте