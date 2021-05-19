Полезная информация о Галькайо
Что нужно знать о Галькайо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Галькайо
00:4530
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇴 Сомали
|Название города
|Галькайо
|По-английски
|Gaalkacyo
|Столица региона
|Галькайо является столицей региона
|Население города
|61 200 чел.
|Аэропорт
|Галкайо GLK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Mogadishu
|Средняя высота
|288 м. от уровня моря